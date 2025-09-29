Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 374

Политика
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге

«В данный миг нет основания думать, что Россия желала бы напасть», — такой тезис в интервью журналу SestDiena высказала глава правительства Латвии.

«В данный миг нет основания думать, что Россия желала бы напасть», — такой тезис в интервью журналу SestDiena высказала глава правительства Латвии. «Я думаю, — выразилась Эвика Силиня, — что в данный миг Россия занята в Украине. И мы однако показали нашу коллективную способность отвечать. Потому очень важно, чтобы после польского случая НАТО не расслаблялось, но думаю, что в данный миг это не происходит, только противоположное — увеличивается скорость реакции (интервью делалось до пролета дронов над государствами Скандинавии — прим. Н.К.). То, что они способны сбивать дроны – хорошо, но риск есть, если дроны летят над населенными местами».

Премьерка подчеркивает: «Маневры они устраивают каждый год или каждый второй год. У нас есть учения Namejs. Очень хорошо, что мы отвечаем, наши союзники НАТО вместе с нами на этих учениях, показываем свою боеспособность. У меня в данный миг нет ощущения, что у русских была бы цель вторгнуться в Европу или в какое-то из государств НАТО».

Госпожа Силиня отмечает высокий статус Латвии в Североатлантическом договоре: «Я была первой, кого Рютте принял в своей резиденции НАТО в Брюсселе. Говорили про то, что ему надо ехать в Латвию, что он и сделал. В то время я также предложила оценить возможность Кришьяниса Кариньша быть его заместителем, что Рютте также сделал, но была выбрана дама. Когда Рютте приехал в Адажи, он был очень впечатлен тем, что такое маленькое государство может сделать. Говоря о безопасности, Рютте был тем, кто мне звонил после публичной полемики Зеленского и Трампа и просил, чтобы свела вместе балтийцев и скандинавов и попыталась поддержать Зеленского.

У нас хорошие как формальные, так неформальные отношения. Тем самым во всяких видах координируем также поддержку как Украине, так Балтии. Рютте понимает, что ему надо просить у этого региона иногда какой-то совет, чтобы убедить южан. Мне кажется, это хорошо. Весьма часто лидеры не признают того, что им не хватает каких-то знаний. Мы были одними из первых, кто сказал, что идем на 5% обороне НАТО, и это Рютте помогло в переговорах с другими государствами. Тем самым мы есть, так сказать, его помощники, те, кого ему надо очень защищать».

#НАТО #Латвия #Эвика Силиня
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
