Кудорс подчеркнул, что Молдова, Грузия и Украина сталкиваются с активными попытками России удержать эти страны на своей орбите влияния.

Попытки России методами гибридной войны повлиять на выборы в Молдове и заставить страну свернуть с европейского курса не удались, такое мнение высказал агентству ЛЕТА политолог Андис Кудорс.

Он отметил, что Россия приняла стратегическое решение не отпускать ни одну из бывших советских республик, кроме стран Балтии, которые отделились от СССР в то время, когда Россия сама еще находилась в поисках путей самоопределения и внешнеполитических приоритетов. Кудорс подчеркнул, что Грузия, Украина и Молдова сталкиваются с активными попытками России удержать эти страны на своей орбите влияния.

Проевропейский курс Молдовы был хорошо виден перед выборами по результатам опросов. Ни бывший президент Игорь Додон, в свое время принимавший участие в праздновании 9 мая в Москве, ни молдавский политик Илан Шор, ни другие молдавские политики, бизнесмены и активисты не смогли убедить большинство страны в пользу участия в интеграционных проектах Содружества независимых государств (СНГ).

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Молдове каким-то образом ускорить вступление страны в Европейский союз (ЕС), Кудорс отметил, что с одной стороны есть желание молдавских граждан интегрироваться в блок, а с другой стороны, речь идет о готовности ЕС. Он рассказал, что после волны расширения ЕС в 2014 году активно обсуждалась необходимость интеграции принятых стран, а также были слышны разговоры об усталости от интеграции.

Молдова не придавала этим настроениям слишком большого значения, отмечает Кудорс и признает это правильным. Он напомнил, что в программе Восточного партнерства ЕС Молдова сделала все, что могла, однако ЕС сам не предложил четких указаний, соблюдая которые Молдова смогла бы вступить в блок.

По его мнению, эффективным способом интеграции могло бы стать объединение Молдовы с Румынией, однако политическая сила, продвигающая эту тему в стране, получила всего 5-6 % голосов избирателей. Это позволяет сделать вывод, что такая идея не слишком популярна в Молдове несмотря на утверждения кремлевских пропагандистов об обратном.

На просьбу спрогнозировать внешнеполитический курс Молдовы на ближайшие годы Кудорс предположил, что Молдова продолжит движение в Европу. При этом очевидно, что достаточно большое количество граждан Молдовы хотело бы сближения с СНГ. Политолог подчеркнул, что Россия военно-стратегически препятствует интеграции Молдовы в ЕС, поскольку контролирует территорию Приднестровья.

"Это обременение для Молдовы, выгода для России, и Запад в целом не уделил достаточно внимания интернационализации проблемы Приднестровья. Можно предположить, что Молдова будет стремиться к удалению от орбиты влияния Москвы", - сказал политолог.

Он отметил, что Россия в разговорах о Молдове ставит акцент на нейтралитет и территориальную целостность. Кроме того, подчеркивает Кудорс, Молдова долгое время не говорила о своих целях в контексте НАТО, в отличие от Грузии и Украины. По его мнению, - отчасти из-за давления России, поскольку Молдове важна торговля фруктами и вином с Россией, многие жители Молдовы являются гастарбайтерами в России, да и в Румынии тоже.

"Региональные амбиции России не умеряются. Россия хотела бы завоевать юг Украины и покорить Приднестровье. Россия не присоединила его ранее, несмотря на незаконный референдум, проведенный с целью воспрепятствования евроатлантической интеграции Молдовы. Не стоит ждать, что Россия махнет на это рукой", - сказал Кудорс.

Как сообщалось, на прошедших в Молдове в воскресенье парламентских выборах победила правящая прозападная партия "Действие и солидарность" (рум. Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS), свидетельствуют официальные итоги, подведенные в понедельник.

PAS завоевала 50,03% голосов, а ее главный соперник - пророссийский Патриотический избирательный блок (рум. Blocul Electoral Patriotic, BEP) набрал 24,26% голосов, сообщила после подсчета 99,5% голосов Центральная избирательная комиссия. В парламенте у PAS будет абсолютное большинство, и это даст партии право формировать следующее правительство самостоятельно.