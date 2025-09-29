Итак, сегодня перед судьбоносным для правительства заседанием коалиционного совета премьер Эвика Силиня вызвала на ковер министра благосостояния от Союза зеленых и крестьян Рейниса Узулниекса и потребовала от него уже к заседанию правительства 7-го октября подготовить подробный доклад о том, как в Латвии внедряются положения "злополучной" Стамбульской конвенцией.

"Министерство благосостояния является направляющим конвенцию лицом, координатором и исполнителем плана предотвращения насилия в отношении женщин и детей. На заседании Кабинета министров 7 октября я ожидаю детального доклада министра о введении, надзоре, оценке Конвенции и принятых мерах, а также предложений ответственного министра по конкретным инициативам по распорядительной политике, направленным на укрепление предотвращения насилия в семьях", - заявила Эвика Силиня.

Премьер поручила министру благосостояния представлять Кабинет министров на заседаниях Комиссии Сейма по иностранным делам, на которых будет рассмотрен законопроект «о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье», предоставить информацию Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, Комиссии по социальным и трудовым вопросам и юридической комиссии о проделанной и запланированной работе по внедрению Конвенции, а также встретиться с представителями гражданского общества (с учетом открытого письма представителей гражданского общества), разъяснив проделанную работу по предотвращению и борьбе с насилием в семье.

Очевидно, что такая резолюция премьера является своего рода ответным шагом, "местью" "зеленым крестьянам" за их демарш на последнем пленарном заседании Сейма, когда они вместе с оппозицией проголосовали за начало процесса выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Впрочем, понятно, что пока премьер не хочет все рушить и отправлять министра благосостояния в отставку. Премьер понимает, что увольнение главы минблага фактически если и не привело бы к развалу правительства, то явно бы парализовало на время работу правительства и работу над принятием бюджета-2026. Правда, пока не будет торопиться с выводами и дождемся завершения заседания коалиционного совета.