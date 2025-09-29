«Во имя безопасности»: правительство Латвии решило пока не разваливаться 2 572

Политика
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Во имя безопасности»: правительство Латвии решило пока не разваливаться
ФОТО: LETA

"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".

После встречи партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что важно продолжать работу над бюджетом. Также важно, чтобы Сейм рассмотрел вопросы, связанные с поддержкой сельского хозяйства, инвестициями в образование и улучшением демографии.

"Сейчас мы должны суметь встать выше политических установок", - сказала Силиня, говоря о стабильности правительства. Важно выполнять данные жителям Латвии обещания, например, укрепить оборону.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы коалиция смогла принять этот бюджет", - подчеркнула Силиня.

Поводом для "волнений в коалиции" послужили действия СЗК, который 25 сентября проголосовал за то, чтобы Сейм передал в комиссию по иностранным делам для оценки план оппозиционных депутатов по денонсации Стамбульской конвенции.

Силиня считает, что СЗК, голосуя таким образом, нарушил коалиционное соглашение, но для нее важно, чтобы она как глава правительства она смогла обеспечить выполнение обещаний, данных народу при принятии бюджета на следующий год.

Премьер-министр отметила, что важно "перевести дух", успокоиться и суметь принять бюджет на следующий год, несмотря на то, что оппозиционные силы пытаются этому помешать.

Перед заседанием коалиции Силиня встретилась с министром благосостояния Рейнисом Узулниексом (СЗК). Хотя в политических кругах были разные мнения, после встречи Узулниекс остался на своей должности, хотя премьер поручила ему разъяснить, что Министерство благосостояния сделало для выполнения обязательств Стамбульской конвенции по сокращению насилия.

