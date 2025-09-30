Последние дни атмосфера в правящей коалиции ЛР накалена до предела. Очередное обострение случилось в минувший четверг — после того, как «зеленые крестьяне», напомним, присоединились к оппозиции в вопросе о выходе (денонсации) Латвии из Стамбульской конвенции.

Премьер Эвика Силиня начала эскалировать ситуацию, обвинив «зеленых крестьян» в нарушении коалиционного договора и потребовав министра благосостояния Рейниса Узулниекса из Союза зеленых и крестьян явиться к ней на ковер для дачи пояснений. Масло в огонь подлили «прогрессивные» - из их уст посыпались обвинения в адрес «зеленых крестьян», параллельно они требовали жестких действий и от главы правительства.

Вскоре стало понятно, что это не просто «очередное обострение», а самый серьезный конфликт в коалиции за все два года работы правительства Силини.

Правда, премьер не стала все-таки рушить собственное правительство и, вопреки прогнозам, решила министра благосостояния (именно минблаг ответственен за реализацию Стамбульской конвенции) не увольнять. Более того, на состоявшемся в понедельник вечером коалиционном совете вроде бы даже удалось сгладить острые противоречия и зарыть топор войны. По крайней мере, до принятия бюджета-2026. Эвика Силиня уверяла, что ради бюджета безопасности политики отложили все свои претензии и готовы работать над принятием главного финансового закона страны.

Сегодня же утром выяснилось, что… разногласия были отложены именно до сегодняшнего дня! Сейчас, говоря языком политолога Яниса Икстенса, «противоречия снова вырвались наружу». Глава минблага Рейнис Узулниекс выразил уверенность, что Латвия в итоге выйдет из Стамбульской конвенции. Такой же прогноз в прямом эфире Латвийского радио высказал и ветеран Союза зеленых и крестьян, депутат Сейма Аугустс Бригманис. И этот политический гуру знает, что говорит!

Не унялись и «прогрессивные». Их лидер Андрис Шуваевс «пригрозил» - если «зеленые крестьяне» подадут свои предложения во время рассмотрения бюджета-2026 во втором чтении, то они, «прогрессивные» будут это считать нарушением коалиционного договора. Опять-таки «зеленые крестьяне» в долгу не остались и заметили, что вообще-то подобное заявление «прогрессивных» входит вразрез с парламентской демократией и Конституцией. Иными словами, никто не может запретить депутатам подавать поправки к бюджету.

Так или иначе, но совершенно очевидно, что топор войны если и был зарыт, то очень неглубоко и фактически на одну ночь.

«Я думаю, что здесь уже наметился определенный политический кризис», - в интервью Латвийскому радио заявил политолог Янис Икстенс. Он посоветовал президенту страны начать политические консультации с партиями, чтобы понять, насколько глубоки противоречия в коалиции и стоит ли сохранять это правительство лишь для того, чтобы оно приняло бюджет, а потом работа правительства была бы парализована.

Отметим, что в словах политолога есть здравый смысл — главе государства, который до сих пор «был над схваткой», видимо, действительно пора проявить инициативу. Да, Конституция не требует от него вмешательства в дела правительства, даже в случае острых разногласий внутри коалиции, однако если назревает политический кризис, то логика подсказывает, что и президенту пора «вылезать из окопов».

Ясно одно — если правительство и продержится, то действительно только до принятия бюджета, то есть до второй половины ноября.