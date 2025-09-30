С учетом обстоятельств разработан очень хороший госбюджет на следующий год, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр финансов Арвилс Ашерaденс.

"Учитывая обстоятельства, на мой взгляд, это очень хороший бюджет", - сказал министр, в то же время признав, что на разработку бюджета повлиял предвыборный процесс.

Глава Минфина подчеркнул, что госбюджет следующего года соответствует вызовам, стоящим перед государством.

Планируется, что проект бюджета на 2026 год и пакет сопровождающих законопроектов будут утверждены в Кабинете министров 14 октября. В Сейм бюджетный пакет планируется внести 15 октября.