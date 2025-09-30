Если самоуправление Валкского края длительное время не сможет справиться с бюджетной ситуацией, может быть рассмотрена возможность присоединения этого края к какому-либо соседнему, признал в интервью агентству ЛЕТА министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое единство").

Министерство осведомлено о проблемах в Валкском крае. Они связаны с ситуацией в теплоснабжении и тем, что самоуправление взяло на себя существенные финансовые обязательства перед частным производителем тепла, что вызвало серьёзные проблемы с денежными потоками.

По словам министра, у этой ситуации есть два возможных решения — самоуправление может справиться с ней самостоятельно, либо придется вмешиваться государству.

"Я надеюсь на участие самоуправления в решении этой краткосрочной финансовой проблемы, чтобы продолжать выполнять свои функции", — сказал Чударс.

Если это не удастся, могут быть задействованы инструменты, связанные со стабилизацией финансов, а также существуют и другие способы повлиять на ситуацию.

"Если Валка в долгосрочной перспективе не сможет справиться с бюджетом, то встанет вопрос о её присоединении к одному из находящихся поблизости более крупных краёв", — признал министр, добавив, что Валка является одним из самых маленьких краёв, и уже во время административно-территориальной реформы 2021 года возникал вопрос о том, насколько экономически обосновано существование отдельного Валкского края, учитывая размер территории и число жителей.

Чударс отметил, что в настоящее время зафиксировано перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц. Для самоуправлений этот налог является основным источником формирования бюджета, поэтому наблюдается стабильный рост и устойчивый объём финансирования.

Он считает крайне важным, чтобы каждое самоуправление осознавало: если в результате их деятельности в бюджете образовалась "дыра", то это не ответственность государства, а ответственность местной власти за то, как использовались средства, находившиеся в их распоряжении.