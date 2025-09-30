Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Валка может исчезнуть с карты как отдельный край 2 477

Политика
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Валка может исчезнуть с карты как отдельный край

Если самоуправление Валкского края длительное время не сможет справиться с бюджетной ситуацией, может быть рассмотрена возможность присоединения этого края к какому-либо соседнему, признал в интервью агентству ЛЕТА министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое единство").

Министерство осведомлено о проблемах в Валкском крае. Они связаны с ситуацией в теплоснабжении и тем, что самоуправление взяло на себя существенные финансовые обязательства перед частным производителем тепла, что вызвало серьёзные проблемы с денежными потоками.

По словам министра, у этой ситуации есть два возможных решения — самоуправление может справиться с ней самостоятельно, либо придется вмешиваться государству.

"Я надеюсь на участие самоуправления в решении этой краткосрочной финансовой проблемы, чтобы продолжать выполнять свои функции", — сказал Чударс.

Если это не удастся, могут быть задействованы инструменты, связанные со стабилизацией финансов, а также существуют и другие способы повлиять на ситуацию.

"Если Валка в долгосрочной перспективе не сможет справиться с бюджетом, то встанет вопрос о её присоединении к одному из находящихся поблизости более крупных краёв", — признал министр, добавив, что Валка является одним из самых маленьких краёв, и уже во время административно-территориальной реформы 2021 года возникал вопрос о том, насколько экономически обосновано существование отдельного Валкского края, учитывая размер территории и число жителей.

Чударс отметил, что в настоящее время зафиксировано перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц. Для самоуправлений этот налог является основным источником формирования бюджета, поэтому наблюдается стабильный рост и устойчивый объём финансирования.

Он считает крайне важным, чтобы каждое самоуправление осознавало: если в результате их деятельности в бюджете образовалась "дыра", то это не ответственность государства, а ответственность местной власти за то, как использовались средства, находившиеся в их распоряжении.

×
Читайте нас также:
#регионы Латвии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео