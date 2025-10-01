Изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) для отдельных групп товаров должны быть четко определены также с точки зрения исполнения, заявили представители Латвийской ассоциации книготорговцев (LGTA), комментируя намерение с следующего года применять ставку НДС в размере 21% к книгам, которые не изданы на языках Латвии, стран-членов Европейского Союза или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

«Законодатель не разъяснил механизм реализации предполагаемых изменений, например, будет ли стандартная ставка НДС применяться также к двуязычным и многоязычным изданиям, таким как словари», — указала LGTA.

Ассоциация сообщила, что изменения коснутся книг, в том числе учебной литературы, брошюр, буклетов и подобных печатных изданий, картинок, книг для рисования и раскрашивания для детей и других товаров на украинском языке, что LGTA не оценивает положительно.

LGTA отмечает, что изменения неизбежно потребуют дополнительных административных и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения требований, но в информационном отчете Министерства финансов «О приоритетных мерах, которые должны быть включены в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы» трудно определить влияние предусмотренных изменений.

LGTA не может сказать, какую долю в Латвии составляют книги, на которые будет распространяться ставка НДС 21%, поскольку нет точных данных об объеме проданных товаров и их распределении по языкам.

Члены LGTA представляют по крайней мере половину книготорговцев в Латвии.

Уже сообщалось, что к книгам, изданным не на латышском языке, языках стран-членов ЕС или ОЭСР или стран-кандидатов, с следующего года в Латвии будет применяться стандартная ставка НДС в размере 21%.

Стандартная ставка НДС в размере 21% будет также применяться к доставке и подписке на печатные издания и публикации (в том числе на интернет-сайтах), если они не на латышском языке, языках стран ЕС или ОЭСР.

По данным агентства LETA, это в основном коснется книг и печатных изданий на русском языке.

К книгам и печатным изданиям на латышском языке и языках стран ЕС или ОЭСР по-прежнему будет применяться пониженная ставка НДС в размере 5%.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется представить в Сейме 15 октября.