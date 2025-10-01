Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ассоциация: Изменения ставок НДС для отдельных групп товаров должны быть четко определены 0 211

Политика
Дата публикации: 01.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ассоциация: Изменения ставок НДС для отдельных групп товаров должны быть четко определены

Изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) для отдельных групп товаров должны быть четко определены также с точки зрения исполнения, заявили представители Латвийской ассоциации книготорговцев (LGTA), комментируя намерение с следующего года применять ставку НДС в размере 21% к книгам, которые не изданы на языках Латвии, стран-членов Европейского Союза или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

«Законодатель не разъяснил механизм реализации предполагаемых изменений, например, будет ли стандартная ставка НДС применяться также к двуязычным и многоязычным изданиям, таким как словари», — указала LGTA.

Ассоциация сообщила, что изменения коснутся книг, в том числе учебной литературы, брошюр, буклетов и подобных печатных изданий, картинок, книг для рисования и раскрашивания для детей и других товаров на украинском языке, что LGTA не оценивает положительно.

LGTA отмечает, что изменения неизбежно потребуют дополнительных административных и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения требований, но в информационном отчете Министерства финансов «О приоритетных мерах, которые должны быть включены в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы» трудно определить влияние предусмотренных изменений.

LGTA не может сказать, какую долю в Латвии составляют книги, на которые будет распространяться ставка НДС 21%, поскольку нет точных данных об объеме проданных товаров и их распределении по языкам.

Члены LGTA представляют по крайней мере половину книготорговцев в Латвии.

Уже сообщалось, что к книгам, изданным не на латышском языке, языках стран-членов ЕС или ОЭСР или стран-кандидатов, с следующего года в Латвии будет применяться стандартная ставка НДС в размере 21%.

Стандартная ставка НДС в размере 21% будет также применяться к доставке и подписке на печатные издания и публикации (в том числе на интернет-сайтах), если они не на латышском языке, языках стран ЕС или ОЭСР.

По данным агентства LETA, это в основном коснется книг и печатных изданий на русском языке.

К книгам и печатным изданиям на латышском языке и языках стран ЕС или ОЭСР по-прежнему будет применяться пониженная ставка НДС в размере 5%.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется представить в Сейме 15 октября.

Читайте нас также:
#налоги #русский язык #книги #пресса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре тысяч евро и больше: сколько зарабатывают в самоуправлениях Латвии, и на что тратят деньги
Изображение к статье: И пляжная инфраструктура Вецаки, и коляски для инвалидов, и услуги ассистентов – все оплачено из подоходного налога рижан. Эксклюзив!
Сенсация: правительство встало на сторону пациентов
Изображение к статье: Сенсация: правительство встало на сторону пациентов
Министр культуры за повышение НДС на русские книги, газеты и журналы
Изображение к статье: Министр культуры за повышение НДС на русские книги, газеты и журналы Эксклюзив!
Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Изображение к статье: Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Долгий путь к примирению.... Что обсудит коалиция? 1 162
Изображение к статье: Частный сектор ухода строит пансионат в Вецмилгрависе. Фото автора. Эксклюзив!
Рига потратит на социальные программы более 180 млн евро: где их можно получить? 2 392
Изображение к статье: У Рижской думы появятся свои облигации? Эксклюзив!
У Рижской думы появятся свои облигации? 2 359
Изображение к статье: Лиана Ланга наехала на посольство... США
Лиана Ланга наехала на посольство... США 13 3932

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 27
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 24
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео