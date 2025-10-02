В минувший четверг в правящей коалиции случился самый серьезный конфликт за все два года работы правительства Силини. Поводом для конфликта послужило решение Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать инициативу о выходе (денонсации) Латвии из Стамбульской конвенции.

Что случилось дальше: на «зеленых крестьян» посыпались обвинения как со стороны «прогрессивных», так и со стороны политиков «Нового Единства».

Ходили слухи даже о готовности премьера Эвики Силини уволить министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян), поскольку именно минблаг является ответственным ведомством по реализации Стамбульской конвенции, которая, напомним, была ратифицирована в ноябре 2023-го года в том числе и голосами депутатов от СЗК.

Напомним, что глава правительства вызвала Узулниекса на этот понедельник к себе «на ковер». Все ожидали «кровавой развязки», но ее не случилось — Эвика Силиня всего лишь поручила министру подготовить к ближайшему заседанию правительства, то есть ко вторнику, 8-го октября, доклад о том, как в Латвии исполняется Стамбульская конвенция.

Забавно, что рандеву Силини и Узулниекса проходило… в присутствии журналистов — это редчайший случай в новейшей политике! Видимо, таким образом премьер хотела вызвать у главы минблага дискомфорт и, одновременно, избежать в последствии неправильной интерпретации содержания встречи Силини с Узулниексом.

Перемирие… на одну ночь?

В тот же день состоялось и заседание коалиционного совета, на котором правящие политики почти три часа обсуждали… «как будем дальше жить в сложившейся обстановке». Дискуссия шла, по неофициальной информации, на повышенных тонах. Но… в итоге случилось то, что и должно было случиться — поскольку ни одна из трех правящих партий не была готова прямо сейчас рушить правительство, то договорились о временном перемирии. Перемирие, по словам премьера и других правящих политиков, заключено по меньшей мере до принятия Сеймом бюджета-2026.

Впрочем, оно, как оказалось, продержалось фактически до утра вторника! Уже во вторник стороны вернулись к прежней, мягко говоря, не очень дружественной риторике. Лидер партии «Прогрессивные» Андрис Шуваевс «пригрозил» - если «зеленые крестьяне» подадут свои предложения во время рассмотрения бюджета-2026 во втором чтении, то они, «прогрессивные» будут это считать нарушением коалиционного договора. Опять-таки «зеленые крестьяне» в долгу не остались и заметили, что вообще-то подобное заявление «прогрессивных» входит вразрез с парламентской демократией и Конституцией. Иными словами, никто не может запретить депутатам подавать поправки к бюджету.

Так или иначе, но совершенно очевидно, что топор войны если и был зарыт, то очень неглубоко и фактически на одну ночь.

Более того, во вторник выяснилось, что «зеленые крестьяне» вовсе не собираются менять своей позиции по поводу судьбы Стамбульской конвенции. «Мой прогноз — Латвия выйдет из этой конвенции», - заявил все тот же глава минблага Узулниекс и резонно напомнил, что в комиссии Сейма по иностранным делам, куда передали инициативу оппозиции о денонсации конвенции, у оппозиции большинство! Сразу же заметим, что, «по случайному совпадению», рассмотрение данной инициативу пройдет в комиссии Сейма… 8-го октября, то бишь в тот день, когда министр Узулниекс будет отчитываться в правительстве об исполнении конвенции.

Коалиция, которой нет?

Возникает закономерный вопрос или точнее два вопроса: а действительно ли правительство в столь «теплой атмосфере» сумеет доработать до принятия бюджета, то бишь до середины ноября, и нужно ли вообще «держать» такое правительство до бюджета и после бюджета? Может, лучше «ужасный конец, чем ужас без конца»? То есть сразу же покончить с этим правительством и создать новое?

«Коалиция существует только на бумаге», - констатировала политолог Ивета Кажока. Косвенно это подтвердил и ветеран латвийской политики, один из видных деятелей СЗК Аугустс Бригманис: «Проблема в том, что у коалиции просто нет голосов в Сейме». Политик признал очевидное: во многих комиссиях парламента правящие находятся в меньшинстве, у правящих периодически возникают проблемы и в том, чтобы «собрать» на пленарное заседание Сейма всех депутатов, которые поддерживают правительство — то есть максимум 51 человека! Последнее заседание закончилось преждевременно, поскольку у правящих в зале было всего 48 депутатов и оппозиция этим воспользовалась, сорвав кворум.

«Я думаю, что здесь уже наметился определенный политический кризис», - в интервью Латвийскому радио заявил политолог Янис Икстенс. Он посоветовал президенту страны начать политические консультации с партиями, чтобы понять, насколько глубоки противоречия в коалиции и стоит ли сохранять это правительство лишь для того, чтобы оно приняло бюджет, а потом работа правительства была бы парализована.

Отметим, что в словах политолога есть здравый смысл — главе государства, который до сих пор «был над схваткой», видимо, действительно пора проявить инициативу. Да, Конституция не требует от него вмешательства в дела правительства, даже в случае острых разногласий внутри коалиции, однако если назревает политический кризис, то логика подсказывает, что и президенту пора «вылезать из окопов».

С другой стороны, мы же понимаем, что Ринкевич не сможет ни заменить коалицию, ни убедить политиков хотя бы на время «забыть» о грядущих выборах. Если это правительство еще и поработает, то максимум до конца этого года. В любом случае, страна, похоже, вступает в период политической нестабильности…

Можно ли создать другое правительство?

А возможно ли в этом созыве Сейма создать новое правительство, к примеру, без нынешней премьерской партии или с премьерской, но без «прогрессивных», или «зеленых крестьян»? Ответ однозначный — да! Могут быть по меньшей мере еще три комбинации правящей коалиции, в том числе и без партии «Новое Единство». Другое дело, горит ли желанием оппозиция «брать власть» накануне выборов и разгребать завалы, устроенные нынешним правительством Силини? Скорее нет, чем да!