Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич заявил о вкладе Латвии и Албании в НАТО 2 169

Политика
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич заявил о вкладе Латвии и Албании в НАТО
ФОТО: LETA

Ринкевич: Латвия и Албания с ответственностью вносят вклад в безопасность НАТО.

Латвия и Албания вносят ответственный вклад в укрепление собственной и коллективной безопасности и обороны в рамках НАТО, развитие оборонной промышленности, а также оказание поддержки Украине, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу во время официального визита в Албанию встретился с премьер-министром страны Эди Рамой.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в разговоре было уделено особое внимание ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и на Западных Балканах, а также гибридным военным действиям в евроатлантическом пространстве.

Ринкевич высоко оценил позицию Албании по противодействию российской агрессии в Украине, ее поддержку Украине и участие в санкционной политике Евросоюза. Кроме того, стороны обсудили возможности расширения нынешнего сотрудничества в оборонной сфере и содействия экономическим отношениям двух стран.

Президент отметил, что обе страны взаимно солидарны: албанские силы входят в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии, а латвийские военнослужащие участвуют в миротворческой миссии НАТО в Косово. Готовность Албании принять в 2027 году итоговое совещание НАТО служит дополнительным подтверждением, что Албания является активным союзником по НАТО, подчеркнул Ринкевич.

В ходе визита Ринкевич также встретился с президентом Албании Байрамом Бегаем и председателем парламента Нико Пелеши. На торжественной церемонии президент Латвии возложил цветы к памятнику "Мать Албания" и посетил музей истории Албании.

Кроме того, Ринкевич ознакомился с работой почетного консульства Латвии в Албании и встретился с почетным консулом Латвии Соколом Краей, который исполняет свои обязанности уже десять лет.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
3
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • NB
    Nose Bose
    3-го октября

    можно еще вспомнить вклад Албании в торговлю органами в ЕС :)

    12
    1
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Карлики всегда хотят быть великанами и любят гигантизм. Латвия-1,5 млн.человек Албания-2 млн человек. Какой вклад в НАТО может внести Латвия,которая скоро будет иметь 30 млрд долг?! Или Ринкевич честно признается,что взяв в долг,Латвия почти все отдаст хозяину ?😋 Вот это вклад -всем вкладам вклад 👽😈

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Правительство со стороны развалить нельзя»
Изображение к статье: «Правительство со стороны развалить нельзя»
Опять понаехали тут!
Изображение к статье: Опять понаехали тут!
Меньшевики у власти в Латвии: почему Силиня не подает в отставку?
Изображение к статье: Меньшевики у власти в Латвии: почему Силиня не подает в отставку? Эксклюзив!
Уберите доплаты и премии! Работодатели ужасно недовольны бюджетом!
Изображение к статье: Уберите доплаты и премии! Работодатели ужасно недовольны бюджетом!
Изображение к статье: «Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии
«Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии 4 1092
Изображение к статье: От Силини и Козловскиса требуют разъяснений по поводу гражданства Авена
От Силини и Козловскиса требуют разъяснений по поводу гражданства Авена 6 277
Изображение к статье: Власти успокоили: газа мало, но на отопление хватит
Власти успокоили: газа мало, но на отопление хватит 3 330
Изображение к статье: Вместо междугородних автобусов: пассажирам Латвии предложили 57 электромобилей с низкооплачиваемыми шоферами Эксклюзив!
Вместо междугородних автобусов: пассажирам Латвии предложили 57 электромобилей с низкооплачиваемыми шоферами 3 779

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 92
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 85
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео