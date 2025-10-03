Латвия и Албания вносят ответственный вклад в укрепление собственной и коллективной безопасности и обороны в рамках НАТО, развитие оборонной промышленности, а также оказание поддержки Украине, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу во время официального визита в Албанию встретился с премьер-министром страны Эди Рамой.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в разговоре было уделено особое внимание ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и на Западных Балканах, а также гибридным военным действиям в евроатлантическом пространстве.

Ринкевич высоко оценил позицию Албании по противодействию российской агрессии в Украине, ее поддержку Украине и участие в санкционной политике Евросоюза. Кроме того, стороны обсудили возможности расширения нынешнего сотрудничества в оборонной сфере и содействия экономическим отношениям двух стран.

Президент отметил, что обе страны взаимно солидарны: албанские силы входят в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии, а латвийские военнослужащие участвуют в миротворческой миссии НАТО в Косово. Готовность Албании принять в 2027 году итоговое совещание НАТО служит дополнительным подтверждением, что Албания является активным союзником по НАТО, подчеркнул Ринкевич.

В ходе визита Ринкевич также встретился с президентом Албании Байрамом Бегаем и председателем парламента Нико Пелеши. На торжественной церемонии президент Латвии возложил цветы к памятнику "Мать Албания" и посетил музей истории Албании.

Кроме того, Ринкевич ознакомился с работой почетного консульства Латвии в Албании и встретился с почетным консулом Латвии Соколом Краей, который исполняет свои обязанности уже десять лет.