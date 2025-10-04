В минувшую субботу прошел конгресс главной партии власти - «Единство». Лидеры партии (они же — лидеры страны) долго и красиво говорили о приоритетах для правительства, то бишь о безопасности, о поддержке семей с детьми, о развитии экономики…

Премьер несколько раз похвалила себя и свое правительство за неимоверные усилия в борьбе с бюрократией… Но при этом ни разу должностные лица не заявили о намерении все-таки… «прикрыть кормушку» или хотя бы умерить аппетиты руководителей госпредприятий, руководителей муниципальных предприятий и вообще госчиновников.

Все больше и больше!

Латвийскому государству принадлежит 70 предприятий. У каждого из них есть правление, у многих - и совет. У них есть дочерние предприятия, у которых тоже есть свои правления, а у части — и советы. По расчетам TВ-3, в 2023 году на зарплаты членам правлений и советов госпредприятий и их дочерних компаний в общей сложности были истрачены около 20 млн евро, а в 2024 году - уже около 24 млн.

Декларации государственных должностных лиц свидетельствуют о том, что руководители нередко занимают несколько должностей на одном и том же предприятии или нескольких государственных предприятиях. Отношение к работе в советах нередко формально, как со стороны самих должностных лиц, так и акционеров, то есть министерств.

В дискуссиях о бюджете следующего года коалиция капитал госпредприятий все лето не трогала. Только в последние недели и этот вопрос появился на повестке дня.

Политики заметили, что "Латвияс валстс межи" накопили из дивидендов прошлых лет около 300 млн евро. Их «прогрессивные» предлагали перечислить в госбюджет. Достигнут компромисс о том, что вместо нынешних 70% госкомпания выделит бюджету 90% своей прибыли.

В правящей коалиции периодически звучат «наглые» предложения вообще ликвидировать советы или по крайней мере оставить советы лишь в паре-тройке очень крупных госпредприятий. Однако до конкретных законодательных инициатив дело не доходит. Максимум на что решились правящие, так это на сокращение членов советов госвузов.

Короли столичных предприятий не отстают

Напомним, что от руководителей госпредприятий не отстают и… «местные князьки» - то есть руководители столичных муниципальных предприятий. Еще более прекрасно живут… столичные начальники, то есть председатели и члены правлений муниципальных предприятий Риги!

Так председатель правления «Ригас наму парвалдниекс» Марис Озолиньш за год непосильного труда на этом предприятии заработал 111 тысяч евро. Это означает, что в месяц главный домоуправляющий Риги получал более 9 тысяч евро! Вероятно, в этом году - еще больше.

Жильцы столичных многоквартирных домов продолжают возмущаться качеством оказываемых предприятием "Ригас наму парвалдниекс" услуг по обслуживанию этих самых домов. Негативную оценку работе РНП дал и Департамент жилья и среды Рижской думы. Дошло до того, что депутаты столичного муниципалитета от правящей коалиции публично предупреждают жильцов внимательно читать предлагаемые Ригас наму парвалдниексом договора на обслуживания. Однако все эти "мелочи" вовсе не мешают председателю правления РНП Марису Озолиньшу с каждым годом получать все больше и больше.

Помните, как все последние недели «Ригас силтумс» пыталось резко поднять тарифы на отопление в грядущем отопительном сезоне? Лишь после вмешательства правительства «аппетиты» этого муниципального предприятия несколько уменьшились и в итоге тариф повысится на меньший процент. Между тем, только что снятый с должности председателя правления "Ригас силтумс" Илварс Петерсонс в минувшем году заработал 121 тысячу евро, то есть в месяц он получал более 10 тысяч евро! Вот у кого никогда не было проблем с оплатой коммунальных платежей, в том числе в зимний период…

Уже упомянутая программа Nekā personīga сообщила, что если член правления «Ригас силтумс» Райвис Эллиньш еще в 2022-м году заработал на данном предприятии 69 тысяч евро, то спустя два года годовой доход господина Эллиньша составил 109 тысяч, то есть он в месяц получал порядка 9 тысяч евро «чистыми»!

Растет благосостояние и руководителей других столичных предприятий - "Ригас уденс", "Ригас сатиксме", "Ригас межи", "Ригас нами".

Так член правления «Ригас межи» Янис Германис в минувшем году в месяц на этой должности получал 7,3 тысячи евро «чистыми». А его коллега по правлению Анита Скудра за год заработала на этом посту 97656 евро, то есть более 8 тысяч евро после уплаты налогов.

Председатель правления предприятия «Ригас уденс» Кришьянис Круминьш за прошлый год задекларировал зарплату «на руки» за год 107 889 евро, а значит в месяц этот топ-менеджер зарабатывает почти 9 тысяч евро чистыми!

Дотируемое Рижской думой, то есть из кармана налогоплательщиков, предприятие «Ригас сатиксме» тоже не обижает своих руководителей, заботится о том, чтобы они получали больше и премьера, и президента, уже не говоря о таких «нищих», как мэр или его зам! Так председатель правления «Ригас сатиксме» Джинета Иннуса в 2023-м году получала на этой должности 117 829 евро, а в минувшем году — уже 121 176 евро или более 10 тысяч евро в месяц чистыми!

Член правления «Ригас нами» Марцис Будлевскис заметно отстал от своих коллег из других столичных предприятий, однако и ему удалось опередить хотя бы мэра Риги — в месяц господин Будлевскис в минувшем году получал порядка 6,4 тысячи евро чистыми.

Непосредственный начальник всех этих начальников — исполнительный директор Риги Янис Ланге, который является держателем долей капитала Рижской думы в этих муниципальных предприятиях. В 2023-м году он на данной должности заработал в год 86 341 евро. Но при этом еще и подрабатывал в совете «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) – это еще 26674 евро. Однако в минувшем году он покинул совет ЛДз и сосредоточился целиком на работе в столичном самоуправлении.

За год его доход в должности исполнительного директора составил 108 607 евро, то есть он заработал на 22 266 больше, чем годом ранее. Не трудно подсчитать, что в месяц его зарплата в 2024-м по сравнению с 2023-м выросла на 1855 евро! Это полностью покрыло всю инфляцию и главное — компенсировало господину Ланге потерю должности председателя совета ЛДз.

Фонд вознаграждения — 4 миллиарда!

Если же мы вернемся к госуправлению, то только на содержание бюджетников уходит, порядка 4 миллиардов евро в год! Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис недавно в социальных сетях опубликовал график расходов бюджета на вознаграждение в бюджетных учреждениях. Из него следует, что ежегодно зарплатный фонд растет - как в годовом измерении, так и в размере, к примеру, за первые 8 месяцев.

Так если в 2018-м за 8 месяцев на вознаграждение в бюджетных учреждениях было истрачено 1 млрд. 561 миллион, то уже в 2022-м - 1 млрд. 941 миллион. В 2023-м на эти цели за тот же период истратили 2 млрд. 235 миллионов, спустя год — уже 2 млрд. 622 миллиона, а за 8 месяцев этого года — 2 млрд. 785 миллионов. То есть рост за год — 5,8%! При этом было обещано, что в госуправлении рост зарплат не превысит 2,6%.

На упомянутом уже конгрессе партии «Единство» еврокомиссар Валдис Домбровскис посетовал, что темпы роста ВВП в Латвии замедлились и при таком раскладе «мы так никого не догоним». Разумеется, не догоним, если продолжим не продуктивность труда повышать, а зарплату в госуправлении!

За 8 месяцев на вознаграждение в бюджетных учреждениях было истрачено:

в 2018 году - 1 млрд. 561 миллион

в 2022 году - 1 млрд. 941 миллион

в 2023 году - 2 млрд. 235 миллионов

в 2024 году - 2 млрд. 622 миллиона

в 2025 году — 2 млрд. 785 миллионов.

То есть рост за год — 5,8%! При этом было обещано, что в госуправлении рост зарплат не превысит 2,6%.