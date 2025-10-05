Baltijas balss logotype
Долгий путь к примирению.... Что обсудит коалиция? 1 163

Политика
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

В центре внимания правящих будет план "B" по привлечению дополнительных голосов в Сейме при принятии бюджета.

Хотя, по словам премьера Эвики Силини, в коалиции достигнуто перемирие до того момента, пока Сейм не проголосует за бюджет-2026, в реальности атмосфера во власти накалена до предела. Заседание коалиционного совета в понедельник даст еще один шанс главе правительства "успокоить" враждующих партнеров - "прогрессивных" и "зеленых крестьян", и попытаться перевести отношения в коалиции в конструктивное русло. Впрочем, сперва еще премьер и другие лидеры "Нового Единства" будут стараться убедить "зеленых крестьян" не поддерживать пока быстрое продвижение оппозиционного законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции. Комиссия Сейма по иностранным делам уже в ближайшую среду будет рассматривать документ в первом чтении.

Также, как ожидается, партнеры обсудят вопрос коалиционной дисциплины во время рассмотрения в Сейме бюджета-2026. У коалиции, напомним, снова возникли проблемы с кворумом и оппозиция в минувший четверг сорвала очередное пленарное заседание.

Чтобы иметь "запас прочности" при принятии бюджета, глава парламентской фракции "Новое Единство" Э. Юревиц предложил план "B" - уговорить "государственно настроенных" независимых депутатов поддержать бюджет-2026. Фактически речь идет о том, чтобы договориться с двумя независимыми депутатами, которые раньше уже поддерживали коалицию, будучи в составе фракции "Прогрессивные" - Зелдерисом и Абрамой. Это вполне вероятный сценарий, учитывая, что Скайдрите Абрама в минувший четверг вместе с коалицией голосовала против отставки Силини.

#правительство
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го октября

    А что она может обсуждать кроме одного - единственного вопроса? Как можно дольше удержаться у корыта власти, чтобы продолжать и дальше грабить собственную страну?

    5
    2

