Бунт на теплотрассе: «Rīgas siltums» отказался выполнять распоряжение министра экономики (ДОПОЛНЕНО) 3 1106

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
LETA
Изображение к статье: Бунт на теплотрассе: «Rīgas siltums» отказался выполнять распоряжение министра экономики (ДОПОЛНЕНО)

Акционеры «Rīgas siltums» на собрании в понедельник отвергли идею Министерства экономики об освобождении руководителей совета компании, следует из записи министра экономики Виктора Валайнисав социальной сети X.

Министерство экономики хотело освободить от должности председателя совета Евгения Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша. Валайнис отметил, что министерство вновь внесёт предложение об освобождении всего совета компании. В совет предприятия также входят члены — Мартиньш Лаздовскис, Артурс Вейц и Матисс Паэгле.

Как сообщалось ранее, Министерство экономики потребовало созвать собрание акционеров, на котором призывает уволить членов совета «Rīgas siltums». По мнению министерства, совет компании проявил недостаточную инициативу и амбициозность, не предприняв своевременных действий для предотвращения повышения тарифов на тепло.

Ранее летом планы «Rīgas siltums» повысить тарифы на тепло в столице осенью подверглись критике.

Оборот концерна «Rīgas siltums» в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года) составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, однако прибыль концерна выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

«Rīgas siltums» является одним из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, а AS “Latvenergo” владеет 0,005% акций.

Кто из них голосовал против идеи Минэкономики, не сообщается.

ДОПОЛНЕНО: В передаче Латвийского телевидения председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подтвердил, что достигнута договорённость в ближайшее время полностью заменить совет предприятия «Rīgas siltums».

«Мы предлагали отстранить весь совет, однако договориться об этом не удалось, так как Министерство экономики было готово отстранить только двух членов, не объяснив, почему именно этих», — сказал Клейнбергс.

Он добавил, что достигнута договорённость в течение месяца установить новые задачи для совета, в том числе чётко определить цель — снижение тарифов, а также в ближайшее время объявить конкурс на должности членов совета.

#отопление #министерство экономики
(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го октября

    А нечего выёживаться! Министр такой же чиновничек, как и господа "акционЭры". Ишь ты что задумал - уволить парочку из "своиз"! Да остальные тебя сейчас с фекалиями и выделяемым метаном сьедят!

    47
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    6-го октября

    Бр-р-р... Сперва написал, а потом в красках представил, как свора чиновников, урча и рыгая, жрёт отчаянно пердящего министра. Ох, как бы теперь это развидеть...

    38
    5
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Ригас Силтумс вывесил пиратский флаг и отправился в одиночное плавание?!😋 Наступают времена батьки Махно-анархия -мать порядка?😀 Ура!!!

    26
    1
Читать все комментарии

Видео