Сегодня с двухдневным официальным визитом в Латвию прибудет председатель Европейского парламента Роберта Метсола, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

В пятницу состоится встреча главы Европарламента с председателем Сейма Дайгой Миериней. Также во время визита у Метсолы запланирована встреча с премьер-министром Эвикой Силиней.

Рижская конференция пройдет 9-11 октября, и в центре ее дискуссий будут будущее развитие НАТО, укрепление коллективной обороны перед лицом новых угроз, долгосрочная безопасность Украины и сдерживание России, усиление европейской обороны и другие актуальные вопросы.