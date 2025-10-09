Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвию посетит с официальным визитом председатель Европарламента 2 265

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвию посетит с официальным визитом председатель Европарламента
ФОТО: LETA

Сегодня с двухдневным официальным визитом в Латвию прибудет председатель Европейского парламента Роберта Метсола, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

В пятницу состоится встреча главы Европарламента с председателем Сейма Дайгой Миериней. Также во время визита у Метсолы запланирована встреча с премьер-министром Эвикой Силиней.

Рижская конференция пройдет 9-11 октября, и в центре ее дискуссий будут будущее развитие НАТО, укрепление коллективной обороны перед лицом новых угроз, долгосрочная безопасность Украины и сдерживание России, усиление европейской обороны и другие актуальные вопросы.

Читайте нас также:
#европарламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Похоже,что тоже из ,,славян,,потому до избрания на эту должность была за семейные ценности и после избрания уже выступает на другой стороне 😈👽 А кто ж в мире так легко переобуваться?!Только ,,славяне,, Сегодня еврей,завтра уже русский,послезавтра латыш.Сегодня за два пола,а завтра уже за все 60. Вон Палкову взять-уверен,что была нормальным человеком-теперь уже ,,богоизбранная,,и за Стамьульскую конвенцию,за мигрантов,за латышский язык и за все ,🔯😈хороше,,

    3
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    И что интересно, ни одного слова о самой Латвии!

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Окультуриваться надо: Рига тратит на досуг рижан по сорок миллионов евро в год
Изображение к статье: Старинная церковь Петра и Павла — ныне концертный зал... Фото автора. Эксклюзив!
Стамбульский тупик: как рядовую конвенцию в Латвии превратили в «священную корову»?
Изображение к статье: Стамбульский тупик: как рядовую конвенцию в Латвии превратили в «священную корову»? Эксклюзив!
«Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен
Изображение к статье: «Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен
Изображение к статье: «Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов»
«Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов» 5 1569
Изображение к статье: Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы
Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы 1 75
Изображение к статье: Латвийские депутаты согласились на публичное самообрезание своих доходов
Латвийские депутаты согласились на публичное самообрезание своих доходов 2 776
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции
«Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции 9 2125

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 1
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 47
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 234
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 70
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 434
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 868
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 1
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 47
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 234

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео