Запах свежего асфальта: в Риге «ямочный ремонт» заменяют на ремонт «квадратиками» 3 936

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ровняют Пурвциемс. Фото автора

Ровняют Пурвциемс. Фото автора

В 2025 году в Риге собирались отремонтировать 48 улиц, но сделали 75% задуманного – остальное перейдет на будущий год. Почему?

Директор Департамента внешней среды и мобильности Кристапс Каулиньш объяснил депутатам – порой дело затягивается из-за проведения конкурса на работы, в другой раз в силу необходимости доступа к коммуникациям.

Цена вопроса

Согласно огромной таблице, которую чиновники прислали участникам думского Комитета по сообщению и транспорту, самым масштабным был ремонт Ганибу дамбис. Его стоимость была 1 674 318,32 евро за 42 656 кв. м. Выполнение – 95%, ныне происходит регулировка коммуникационных люков, озеленение, укладывание гравия на дорожки, дорожная разметка.

Затем в топе по стоимости ремонт проспекта Вецакю – там асфальт положили на 20 998 кв. метров за 630 045,90 евро. Работы полностью закончены. Тройку лидеров замыкает ремонт улицы Клейсту по схожей площади – 20 942 кв. м. но за 523 086,77 евро.

Разница, как видим, существенная – что особенно интересно, ведь работы вела одна и та же крупная строительная фирма! Вообще, господин Каулиньш считает, что нужно заинтересовывать коммерсантов трудиться в городе. Есть перспективная модель – приватно-публичное партнерство (PPP).

«По нулям» в этом году с планировавшейся реконструкцией покрытия на ул. Елгавас, 3% сделали на улице Тадайкю, по 10% на ул. Балдонес и Вайнедес.

Петерис Саблинс, замдиректора Департамента по инженерно-техническим вопросам, пояснил, что каждому ремонту должно предшествовать проектирование.

Депутат Ринголдс Балодис («Латвия на первом месте») поинтересовался – почему в Европе есть много столиц со сходным климатом, но именно у нас подобное скверное качество асфальта?

– Если мы смотрим на Ригу последних 10 лет, отнимая последние 4 года, то в инфраструктуру вкладывалось слишком мало средств, – считает К.Каулиньш. Он также полагает, что «ямочный ремонт» холодным асфальтом, который ранее практиковался в городе – это неверная технология. Необходимо вырезание «квадратиками» – фреза, зачистка, аккуратное укладывание горячего асфальта.

В настоящее время Департамент использует автомобиль со встроенной камерой, оснащенный системой искусственного интеллекта, который проводит картографирование ям. Тем самым формируется карта предстоящих работ.

remont-Collages(26).jpg

Ремонты 2025 года: так было, так стало. Фото автора

«Улицей смертников»

– Мы отлично понимаем, что улицы в критическом состоянии, – прокомментировал П.Саблинс. – На первом месте улицы, где ездит общественный транспорт, на втором те, где находятся учреждения образования и спорта.

Сам господин Каулиньш любит ездить на велосипеде, причем пробует себя и на ул. Кришьяна Барона, которую порой именуют «улицей смертников». Ну ничего особенного, чувствует себя комфортно.

Поговорили и о внутриквартальном ремонте. Директор Департамента сказал, что «прогнозировать результата не может, работы много». Но дело делается! И это Ваш автор может подтвердить на примере совершенно криминальных ям, которые были, наконец, заделаны во дворе Пурвциемса по улице Илукстес.

Еще господин Каулиньш рассказал о своем опыте использования переходов. Ему нравится система туннелей у Центрального вокзала, и он длительно рассуждал о том, в каком порядке загораются светофоры на улице 13 января, как проезжает трамвай и т.д. В общем, у нас появился начальник транспортного цеха, который в теме не только как водитель, но и велосипедист и пешеход. Еще директор на контакте с окраинными объединениями жильцов: «Открываешь карту Georiga, смотришь, все ли в порядке».

Но вообще, пожаловался К.Каулиньш, мы сейчас живем во время «городских легенд», которые активно распространяются через соцсети…

«Проезжую часть чинят, тротуары разрушаются»

Это констатировала Марта Котелло, председатель думского комитета от «Прогрессивных». Ведь та же прославленная камера с искусственным интеллектом, сканирует только проезжую часть.

– Нам еще много нужно сделать, чтобы мы были лидерами в этой области, - скромно прокомментировал К.Каулиньш. Со своей стороны, Инесе Войка из «Нового Единства» обратила внимание на ревизию Госконтроля – в Риге имело место неэффективное и неэкономичное расходование средств на дорожные ремонты.

К.Каулиньш сказал, что есть еще внешнее финансирование (Евросоюз), и можно рисковать, делая проекты «высокой готовности» с относительно небольшим участием самоуправления. Он считает, что лучше всего планировать на среднесрочную перспективу – 3-4 года. Что же касается будущего года, то нас ждут ремонты таких магистралей, как улицы Мукусалас и Латгалес )бывшая Московская).

Ваш же автор поинтересовался, как получилось, что Эспланада полна выщербленных плиток, уложенных 40 лет назад студенческим стройотрядом. Не проедешь с коляской, на самокате, да и пешком можно навернуться. Но тут г-н Каулиньш разочаровал – это не площадь, а парк, и находится в ведении Департамента жилья и среды, а также муниципального предприятия Rīgas Meži. Такая раздробленная у нас инфраструктура!

«У нас бардак и хаос!»

«Хороший пример – улица Таллинас», – такое мнение о комплексной реконструкции городской артерии высказал К.Каулиньш. Он считает, что после ремонта и движение стало спокойней, и доступность для людей улучшилась. Впрочем, после многих лет забвения качества асфальта – «дефицит еще большой».

А вот депутат от Национального объединения Лаурис Эренпрейсс завел разговор о рисках, с коими сталкиваются люди на переходах в Риге – сбивают только так. «Я сам был в подобных ситуациях, в последний миг остановился, все хотят быстрей домой попасть. У людей накопилась усталости. Старики за рулем. Он стоит у своего ржавого автомобиля на стоянке, не помнит номера. Какой у нас контроль? Кто-то проверяет на алкоголь в понедельник с утра? У нас бардак и хаос!».

Поэтому, полагает депутат, устраивать обычный, не подземный, переход, на ул. 13 января – нельзя. На это Марта Котелло сказала, что Полиция самоуправлений имеет право брать пробу на алкоголь, и такие проверки должны войти в ее приоритеты.

Напоследок господин Каулиньш рассказал, что совместно с Железнодорожной администрацией намерен детально углубиться в безопасность переездов в городской черте. Звуковая сигнализация для одного стоит 200-250 тысяч евро. Проблема понятна, но: «Не стоит ларь с деньгами».

ПОЧЕМ ПЕРЕХОД

В настоящий момент в Риге ведется работа «высокого приоритета» по оборудованию 3 пешеходных переходов. Самым знаковым станет проход от Кафедрального собора до Кабинета Министров, с уже готовым разрывом в ограждении. Всего на эти переходы потратится 45 000 евро.

#ремонт улиц
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
(3)
  • A
    Aleks
    9-го октября

    До сих пор при укладке асфальта используют старые ГОСТы,хотя технологии и качество самого асфальта давно ушли вперёд,но ,думаю,это ж не зря...Есть возможности сделать так,чтобы любой созыв Думы зарабатывал на дорогах,потому что деньги,зарытые в асфальт ,не отследит никакой КНАБ. В 90-е одна фирма предложила ,что если она выиграет конкурс,то даёт 10 лет гарантии на качество и за свои деньги переделает,если что случится Депутаты были в ужасе,поэтому предложение отклонили,потому как так же нельзя-оставлять два созыва Думы без средств к существованию.😋Не по понятиям

    38
    1
  • С
    Сарказм
    9-го октября

    "Звуковая сигнализация для одного стоит 200-250 тысяч евро." Скока-скока?? Я правильно понимаю, что требуется присоединить пикалку к уже имеющейся цепи шллагбаума/светофора и это стоит 200 штук? Нууу да, красиво...

    39
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    Почему? -- По качану! Потому что воруют, много!

    24
    2
Читать все комментарии

Видео