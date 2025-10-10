Спрудс отметил, что Латвия должна выполнить свою "домашнюю работу": в этом году расходы на оборону приблизятся к 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в следующем году - к 5% от ВВП.

В сфере безопасности произошел фундаментальный поворот в мышлении, и эта тенденция должна продолжаться, при этом европейцам следует поднять планку по вопросам безопасности, заявил в пятницу на форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что речь идет об экзистенциальных угрозах, с которыми сегодня сталкивается мир, а также о готовности адаптироваться к новым условиям.

По словам министра, сейчас настало время действовать решительнее, повышать планку мышления, вносить свой вклад и быть готовыми защищать не только отдельные территории, но и все сообщество НАТО.

В то же время, по словам Спрудса, важное значение имеют инвестиции в оборону. "Без вложений, которые подтверждают нашу приверженность, невозможно воплотить в жизнь правильное мышление. Даже при наличии правильного подхода без финансовых ресурсов не получить необходимые возможности, не реализовать региональные планы и не построить полноценную архитектуру обороны", - сказал министр.

Он отметил, что Латвия выполняет свою домашнюю работу: в этом году расходы на оборону приблизятся к 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в следующем году - к 5% от ВВП.

Также глава Минобороны подчеркнул важность технологий. Он отметил, что на поле боя в Украине сегодня происходит военная революция - война стала более "прозрачной", чем когда-либо, применяются новые технологии.

Латвия сосредоточила внимание на развитии технологий дронов и совместно с Великобританией создала коалицию дронов. "Мы создаем армию дронов и готовы возглавить развитие потенциала ЕС в этой сфере", - сказал Спрудс, подчеркнув, что речь идет не только о самих дронах, но и о системах противодействия им, искусственном интеллекте, 5G и других технологиях.