Латвия снова увеличит военный бюджет. Это наша «домашняя работа» - Спрудс

Политика
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия снова увеличит военный бюджет. Это наша «домашняя работа» - Спрудс
ФОТО: LETA

Спрудс отметил, что Латвия должна выполнить свою "домашнюю работу": в этом году расходы на оборону приблизятся к 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в следующем году - к 5% от ВВП.

В сфере безопасности произошел фундаментальный поворот в мышлении, и эта тенденция должна продолжаться, при этом европейцам следует поднять планку по вопросам безопасности, заявил в пятницу на форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что речь идет об экзистенциальных угрозах, с которыми сегодня сталкивается мир, а также о готовности адаптироваться к новым условиям.

По словам министра, сейчас настало время действовать решительнее, повышать планку мышления, вносить свой вклад и быть готовыми защищать не только отдельные территории, но и все сообщество НАТО.

В то же время, по словам Спрудса, важное значение имеют инвестиции в оборону. "Без вложений, которые подтверждают нашу приверженность, невозможно воплотить в жизнь правильное мышление. Даже при наличии правильного подхода без финансовых ресурсов не получить необходимые возможности, не реализовать региональные планы и не построить полноценную архитектуру обороны", - сказал министр.

Он отметил, что Латвия выполняет свою домашнюю работу: в этом году расходы на оборону приблизятся к 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в следующем году - к 5% от ВВП.

Также глава Минобороны подчеркнул важность технологий. Он отметил, что на поле боя в Украине сегодня происходит военная революция - война стала более "прозрачной", чем когда-либо, применяются новые технологии.

Латвия сосредоточила внимание на развитии технологий дронов и совместно с Великобританией создала коалицию дронов. "Мы создаем армию дронов и готовы возглавить развитие потенциала ЕС в этой сфере", - сказал Спрудс, подчеркнув, что речь идет не только о самих дронах, но и о системах противодействия им, искусственном интеллекте, 5G и других технологиях.

#латвия
Оставить комментарий

(5)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го октября

    Ну воры же. Воры!

    19
    2
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Пока товарищи Спрудса отвлекают народ то Реал Балтик,то нападением России,то Стамбульской конвенцией,на обороне делаются баснословные деньги. Правящие Латвии,Украины и России чем то отличаются друг от друга?Абсолютно ничем. И если пилят бюджеты обороны в России и на Украине,то в Латвии честнейшие люди?;😂

    20
    5
  • П
    Процион
    10-го октября

    Сартс (уполномоченный НАТО в Латвии) сказал на брифинге, что Спрудс получает твëрдый оклад как штатный сотрудник НАТО, который (оклад) в 50 раз больше его зарплаты министра, к тому же не облагается Латвийсеими налогами и и освобожден от ежегодного декларирования.

    30
    1
  • П
    Процион
    10-го октября

    Марта (уполномоченный НАТО в Латвии) сказал на брифинге, что Спрудс получает твëрдый оклад как штатный сотрудник НАТО, который (оклад) в 50 раз больше его зарплаты министра, к тому же не облагается Латвийсеими налогами и и освобожден от ежегодного декларирования.

    12
    2
  • Е
    Ехидный
    10-го октября

    как обычно ужеут социалку !!!нехрен учителям ,врачам и всяким пенсионерам жировать когда враг у ворот !!! только этот враг , падла , все никак не нападает - мы уже ждать задолбались !!!!

    45
    2
Читать все комментарии

