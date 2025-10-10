Экономист Гунтарс Витолс, который в последнее время выступает с жесткой критикой экономической политики страны, провел беглый анализ и расходов на проект века - Rail Baltica. Своими неутешительными выводами он поделился в социальной сети facebook:

"В самом начале общественности рассказывали откровенную ложь. Было сказано, что проект RailBaltica обойдется в 2 млрд и что в основном деньги даст ЕС - 85%. То есть из нашего бюджета «пустяки» - 300 миллионов, которые, растянув на несколько лет, в бюджете фактически не были бы заметны. Это была 100% ложь, которую поддерживали не менее 10 лет. Как это можно доказать? Элементарно. Основная трасса - 275 километров, можем выделить, сколько стоит 1 километр (в среднем). Это чуть больше 7 миллионов километров.

Фактические затраты на строительство уже тогда, много лет назад, в ЕС составляли минимум (!) в надцать миллионов, то есть в два раза больше. И это уже только основная трасса, еще остановки, супердорогое соединение с аэропортом, поезда, ремонтное депо и т.д. Это вообще абсурд - в аэропорт, который находится в десяти километрах от центра, строить трассу для езды со скоростью 240 км/ч, хотя с учетом расстояния там даже разогнаться нельзя. И никто никогда в аэропорты такого размера и вовсе не рекомендует специально строить железную дорогу, не говоря уже о скоростных.

Итак, уже поначалу строительство ветки составляло 4-5 млрд (сегодня, соответственно, больше, потому что прибавляем десятилетнюю инфляцию). Тогда еще солгали о 85%-ном финансировании из ЕС. Такое софинансирование есть только у части элементов, а не у, к примеру, станции в центре Риги. Это было известно подрядчикам, это там написано.

А что получилось? Получилось, что обещание строить мы дали, обществу врали о мелочах в размере 300 миллионов, а из бюджета фактически надо будет выплатить в 10 и более раз больше. В миллиарды!

Общество просто кинули. Открыто и прямо. Кинули на миллиарды! Выиграл только картель строителей. Поэтому у нас рельсов совсем нет (их они строить не умеют), зато есть миллионы тонн кусков бетона гигантского миллиона тонн бетона (здесь много умения не нужно). Недостаточно вам свай Бришкенса (бывший министр сообщений — прим. автр.), сейчас у аэропорта строят китайскую стену из железобетона.»