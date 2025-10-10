Baltijas balss logotype
«Общество просто кинули на миллиарды!» - экономист о дороге Rail Baltica 4 3498

Политика
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Общество просто кинули на миллиарды!» - экономист о дороге Rail Baltica

Экономист еще раз прошелся по возможной смете расходов на строительство Rail Baltica.

Экономист Гунтарс Витолс, который в последнее время выступает с жесткой критикой экономической политики страны, провел беглый анализ и расходов на проект века - Rail Baltica. Своими неутешительными выводами он поделился в социальной сети facebook:

"В самом начале общественности рассказывали откровенную ложь. Было сказано, что проект RailBaltica обойдется в 2 млрд и что в основном деньги даст ЕС - 85%. То есть из нашего бюджета «пустяки» - 300 миллионов, которые, растянув на несколько лет, в бюджете фактически не были бы заметны. Это была 100% ложь, которую поддерживали не менее 10 лет. Как это можно доказать? Элементарно. Основная трасса - 275 километров, можем выделить, сколько стоит 1 километр (в среднем). Это чуть больше 7 миллионов километров.

Фактические затраты на строительство уже тогда, много лет назад, в ЕС составляли минимум (!) в надцать миллионов, то есть в два раза больше. И это уже только основная трасса, еще остановки, супердорогое соединение с аэропортом, поезда, ремонтное депо и т.д. Это вообще абсурд - в аэропорт, который находится в десяти километрах от центра, строить трассу для езды со скоростью 240 км/ч, хотя с учетом расстояния там даже разогнаться нельзя. И никто никогда в аэропорты такого размера и вовсе не рекомендует специально строить железную дорогу, не говоря уже о скоростных.

Итак, уже поначалу строительство ветки составляло 4-5 млрд (сегодня, соответственно, больше, потому что прибавляем десятилетнюю инфляцию). Тогда еще солгали о 85%-ном финансировании из ЕС. Такое софинансирование есть только у части элементов, а не у, к примеру, станции в центре Риги. Это было известно подрядчикам, это там написано.

А что получилось? Получилось, что обещание строить мы дали, обществу врали о мелочах в размере 300 миллионов, а из бюджета фактически надо будет выплатить в 10 и более раз больше. В миллиарды!

Общество просто кинули. Открыто и прямо. Кинули на миллиарды! Выиграл только картель строителей. Поэтому у нас рельсов совсем нет (их они строить не умеют), зато есть миллионы тонн кусков бетона гигантского миллиона тонн бетона (здесь много умения не нужно). Недостаточно вам свай Бришкенса (бывший министр сообщений — прим. автр.), сейчас у аэропорта строят китайскую стену из железобетона.»

#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • СИ
    Семён Иванов
    10-го октября

    Ну а когда этих воров будут судить и сажать в тюрягу? Или некому уже это делать?

    54
    1
  • Д
    Дед
    Семён Иванов
    10-го октября

    А кому это делать, если сами сажатели и судители подчиняются тому, кто кидает на эти миллиарды. Суды, полиция и прокуратура подчиняется премьер-министру, а он со своей бандой и украл эти миллиарды. Думаю, только в Латвии, воры командуют теми, кто ловит воров, или только в Европе?

    27
    1
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Если этот господин посчитает ,сколько денег увели из бюджета и заработали на Латвии с 1991 года,то он придет в ужас. Реал Балтик рядом не валялась.👽😈Это уже не большой,но весомый бонус больным аутизмом.А больных надо жалеть и простить.😂👽😈

    71
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    11-го октября

    Согласен, ибо лечить эту болезнь бесполезно!

    3
    1
Читать все комментарии

Видео