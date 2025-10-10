В погожие дни октября рижане смогут насладиться музыкой в парках, отметить Микельдиенас на Домской площади. Все это обеспечивает муниципалитет.

От баррикад до Рождества

Байба Шмите, руководитель Управления культуры самоуправления Риги, имеет в подчинении 20 человек. Они занимаются: нематериальным наследием, культурными проектами, внешней средой. Чиновники руководствуются культурной политикой столицы, разработанной до 2028 года.

Активность в культурном плане, объяснила госпожа Шмите, должна быть «разнообразной, аутентичной и включающей». Прежде всего, это организация городских праздников и оформление к ним города: «От Баррикадных дней до Рождества» Так как в государстве до сих пор нет музея современного искусства — управление предлагает актуальным художникам подземное Пространство искусства под Ратушной площадью. Есть и «искусство вблизи» – выставки, кочующие по предместьям Риги.

В числе центров культуры помогают и библиотеки, способствуя тем самым интеграции. Ведь в столице огромное число художников-любителей, а еще творческие коллективы разных национальностей. Б.Шмите назвала — польский, белорусский, еврейский...

Ждем ремонта «Ригас Модес»

Для создания «культурного календаря» Риги, указала Б.Шмите, привлекается финансирование из бюджета города, распределяемое по конкурсам. В настоящее время — 8. Ведь просто так высокохудожественные муралы в столице не появляются. Нужно было и оплатить активности в пространстве «Стропс» (в Кенгарагсе за бывшим заводом «Квадрат»), на Дзегужкалнсе.

9 музыкальных и художественных школ в столице обучают 4195 детей по 29 программам; 177 коллективов в центрах культуры имеют 5938 участников.

Гордостью Риги является одноименный оркестр (недавно музыкантам повысили зарплату на 25%), самоуправлению принадлежат Малая Гильдия (объект высокой ценности, востребованный среди иностранных делегаций!), дворец «Зиемельблазма», Пардаугавское объединение культуры и Рижская Центральная библиотека с 26 филиалами.

Ваш автор является нередким читателем как уютного филиала в Чиекуркалнсе, так и главного здания на ул. Бривибас.

– Ждем ремонта второго этажа бывшего здания «Ригас Модес», чтобы могли основать обширную, современную библиотеку, – отметила Б.Шмите.

До «Аве Сол» руки не дошли

Всего в Риге муниципальный статус носят более 29% от всех объектов культуры, включая сюда выставочные залы, кинотеатры и т.д. У частных лиц тоже есть возможность претендовать на денюжку самоуправления — культурные чиновники поддержали 24 проекта фестивалей, 74 мероприятия по культуре и искусству.

В общем же, объем финансирования всех программ — от библиотек и центров культуры до художественных коллективов, в 2025 году достиг 39,1 миллиона евро. Из них на оформление города было израсходовано 1,6 миллиона евро.

Узкими местами для города Управление культуры признает организацию активности в крупных микрорайонах Риги — Пурвциемсе, Плявниеках. До сих пор еще не занимались привлечением денег из Европы, сейчас начинают. «Мы связаны с международной инфраструктурой», – признает Б.Шмите. То есть, ту же Гильдию полагается ремонтировать за иностранный счет.

– Последнее не отреставрированное учреждение – концертный зал «Аве Сол», – констатировала начальница.