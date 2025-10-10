Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Окультуриваться надо: Рига тратит на досуг рижан по сорок миллионов евро в год 3 1059

Политика
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Старинная церковь Петра и Павла — ныне концертный зал... Фото автора.

Старинная церковь Петра и Павла — ныне концертный зал... Фото автора.

В погожие дни октября рижане смогут насладиться музыкой в парках, отметить Микельдиенас на Домской площади. Все это обеспечивает муниципалитет.

От баррикад до Рождества

Байба Шмите, руководитель Управления культуры самоуправления Риги, имеет в подчинении 20 человек. Они занимаются: нематериальным наследием, культурными проектами, внешней средой. Чиновники руководствуются культурной политикой столицы, разработанной до 2028 года.

Активность в культурном плане, объяснила госпожа Шмите, должна быть «разнообразной, аутентичной и включающей». Прежде всего, это организация городских праздников и оформление к ним города: «От Баррикадных дней до Рождества» Так как в государстве до сих пор нет музея современного искусства — управление предлагает актуальным художникам подземное Пространство искусства под Ратушной площадью. Есть и «искусство вблизи» – выставки, кочующие по предместьям Риги.

В числе центров культуры помогают и библиотеки, способствуя тем самым интеграции. Ведь в столице огромное число художников-любителей, а еще творческие коллективы разных национальностей. Б.Шмите назвала — польский, белорусский, еврейский...

Ждем ремонта «Ригас Модес»

Для создания «культурного календаря» Риги, указала Б.Шмите, привлекается финансирование из бюджета города, распределяемое по конкурсам. В настоящее время — 8. Ведь просто так высокохудожественные муралы в столице не появляются. Нужно было и оплатить активности в пространстве «Стропс» (в Кенгарагсе за бывшим заводом «Квадрат»), на Дзегужкалнсе.

9 музыкальных и художественных школ в столице обучают 4195 детей по 29 программам; 177 коллективов в центрах культуры имеют 5938 участников.

Гордостью Риги является одноименный оркестр (недавно музыкантам повысили зарплату на 25%), самоуправлению принадлежат Малая Гильдия (объект высокой ценности, востребованный среди иностранных делегаций!), дворец «Зиемельблазма», Пардаугавское объединение культуры и Рижская Центральная библиотека с 26 филиалами.

Ваш автор является нередким читателем как уютного филиала в Чиекуркалнсе, так и главного здания на ул. Бривибас.

– Ждем ремонта второго этажа бывшего здания «Ригас Модес», чтобы могли основать обширную, современную библиотеку, – отметила Б.Шмите.

До «Аве Сол» руки не дошли

Всего в Риге муниципальный статус носят более 29% от всех объектов культуры, включая сюда выставочные залы, кинотеатры и т.д. У частных лиц тоже есть возможность претендовать на денюжку самоуправления — культурные чиновники поддержали 24 проекта фестивалей, 74 мероприятия по культуре и искусству.

В общем же, объем финансирования всех программ — от библиотек и центров культуры до художественных коллективов, в 2025 году достиг 39,1 миллиона евро. Из них на оформление города было израсходовано 1,6 миллиона евро.

Узкими местами для города Управление культуры признает организацию активности в крупных микрорайонах Риги — Пурвциемсе, Плявниеках. До сих пор еще не занимались привлечением денег из Европы, сейчас начинают. «Мы связаны с международной инфраструктурой», – признает Б.Шмите. То есть, ту же Гильдию полагается ремонтировать за иностранный счет.

– Последнее не отреставрированное учреждение – концертный зал «Аве Сол», – констатировала начальница.

Читайте нас также:
#культура #минкульт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
2
1
0
5
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го октября

    основать обширную, современную библиотеку -- А что так? Неужели библиотечный монстр в Задвинье, уже не вмещает всех желающих?

    39
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    10-го октября

    В чрево этого монстра еще и не так просто попасть: дочка моя, еще будучи школьницей, пыталась. Чтобы просто войти туда не на "экскурсию", а что-то почитать, надо заполнить сотню бумажек - начиная от согласия родителей(!!!!) до подробного описания - как, что и зачем ты собираешься читать, сколько раз в ходе чтения пукнешь от удовольствия и прочие идиотизмы.

    26
    5
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Хлеба и зрелищ народу и этого достаточно.Ничего не меняется со времён Римской империи.😈

    16
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Минобороны покупает дистанционные противотанковые системы минирования
Изображение к статье: x.com/MoD_Latvia
Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает
Изображение к статье: Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает
Закон о Земессардзе обновят: к службе хотят допустить больше латвийцев
Изображение к статье: Закон о Земессардзе обновят: к службе хотят допустить больше латвийцев
Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро
Изображение к статье: Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро
Изображение к статье: Президент уходит в отпуск
Президент уходит в отпуск 1 223
Изображение к статье: Битва за выживание началась: пять причин, которые разрывают правительство Силини Эксклюзив!
Битва за выживание началась: пять причин, которые разрывают правительство Силини 2 987
Изображение к статье: О банкротстве пока никто не объявлял, это шантаж - парламентский секретарь
О банкротстве пока никто не объявлял, это шантаж - парламентский секретарь 1012
Изображение к статье: Общественное телевидение превыше всего. Эксклюзив!
Свобода СМИ по-латвийски: латышским медиа дадут денег, у медиа на русском – их заберут 7 2074

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 75
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 22
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 18
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 97
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 101
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 75
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 75
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 22
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео