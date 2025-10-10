Председатель Европейского парламента Роберта Метсола сегодня откроет второй день Рижской конференции по безопасности и внешней политике, а также встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня, Метсола встретится со спикером Сейма в 9 часов.

Затем Метсола посетит Латвийский университет, где откроет второй день Рижской конференции, встретится с латвийскими евродепутатами и министром иностранных дел Байбой Браже.

Следующей остановкой визита станет Рижский технический университет (РТУ), где Метсола встретится со студентами, чтобы обсудить актуальные для молодежи вопросы в контексте Латвии и Европейского союза.

В 13 часов запланирована встреча президента ЕП с премьер-министром Эвикой Силиней, а в 13.35 - совместная пресс-конференция. После пресс-конференции Метсола и Силиня посетят военную базу в Адажи.