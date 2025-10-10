Baltijas balss logotype
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 3 323

Политика
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола сегодня откроет второй день Рижской конференции по безопасности и внешней политике, а также встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня, Метсола встретится со спикером Сейма в 9 часов.

Затем Метсола посетит Латвийский университет, где откроет второй день Рижской конференции, встретится с латвийскими евродепутатами и министром иностранных дел Байбой Браже.

Следующей остановкой визита станет Рижский технический университет (РТУ), где Метсола встретится со студентами, чтобы обсудить актуальные для молодежи вопросы в контексте Латвии и Европейского союза.

В 13 часов запланирована встреча президента ЕП с премьер-министром Эвикой Силиней, а в 13.35 - совместная пресс-конференция. После пресс-конференции Метсола и Силиня посетят военную базу в Адажи.

#европейский парламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    10-го октября

    Посмотрел на морду в новостях, вот он, результат средневековой инквизиции, у меня бы даже не встал.

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го октября

    Вероятнее всего, поднимать вопрос о восстановлении избирательных прав сотен тысяч человек в Латвии, госпожа Метсола не будет? Не барское это дело!

    13
    1
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Междусобойчик:Как ещё больше притеснить русских в Латвии?Новые идеи прибыли из Евросоюза? От таких приездов хозяев жди беды.((

    12
    2
Читать все комментарии

