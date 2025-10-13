C 15 по 17 октября состоится визит в Латвию депутатов Европейского парламента, посвященный вопросам безопасности, обороны и технологического развития, в о время которого особое внимание будет уделено вопросам укрепления восточного фланга НАТО и инновациям в сфере беспилотных систем, сообщили в бюро европарламентария Рейниса Познякса.

В первый день визита в 15:00 в доме Евросоюза в Риге (бульв. Аспазияс, 28) пройдет семинар о развитии индустрии дронов в Латвии и Европе, на котором будет представлен подготовленный Европарламентом проект доклада о дронах и состоятся дискуссии о потенциале этой отрасли в оборонной и гражданской сферах.

Участие в семинаре подтвердили представители более чем 30 предприятий и отраслевых ассоциаций, министерств обороны и иностранных дел, а также комиссий Сейма, отвечающих за соответствующие вопросы.

В визите примут участие депутаты Европарламента Рейнис Познякс ("Объединенный список"), Роберт Зиле (Нацобъединение), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Кристиан Терхеш из Румынии и Пятрас Ауштрявичюс из Литвы. В состав делегации войдут также советники депутатов комитета Европарламента по безопасности и обороне и руководители офисов ряда депутатов.

В рамках визита депутаты посетят также Центр компетенций автономных систем и военный полигон в Селии, где будут продемонстрированы системы дронов и состоится обсуждение развития оборонной инфраструктуры. Делегация ознакомится с ситуацией на восточной границе, а в завершение визита встретится с руководством Рижского аэропорта, чтобы обсудить системы мониторинга дронов в воздушном пространстве Латвии.