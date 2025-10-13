Baltijas balss logotype
Силиня о «некоторых партиях» : все ли они сделали для нашей безопасности 1 347

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Силиня о «некоторых партиях» : все ли они сделали для нашей безопасности

Коалиция, состоящая из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", готова работать, но премьер-министр Эвика Силиня (СП) уклончиво говорит о ее будущем после принятия государственного бюджета.

В понедельник после внеочередного заседания правительства Силиня не дала конкретного ответа на вопрос, есть ли у коалиции будущее после принятия бюджета. Она подчеркнула, что соглашение по бюджету сейчас очень важно для всех. "Мы видим, что это бюджет безопасности. И очень важно, чтобы решения, которые лежат на столе, обсуждались в Сейме", - сказала Силиня.

Премьер-министр отметила, что возглавляемая ею коалиция с первого дня всегда была в центре внимания СМИ, и она не помнит случая, чтобы СМИ не спрашивали, как долго будет существовать эта коалиция. "Но вы видите, что это уже третий бюджет, который мы составляем вместе в этой коалиции", - сказала она.

Силиня отметила, что политика полна трудностей и решения даются нелегко. Это создает напряженность не только внутри коалиции, но и в отраслях, которые лоббируют свои интересы. "Вызовы, безусловно, будут. Мы готовы к работе", - сказала премьер-министр.

Однако если кто-то из коалиционных партий не захочет или не сможет дисциплинированно придерживаться бюджетных рамок, то это вопрос к ним: всё ли эти политические силы сделали для нашего общества, наших детей, нашего будущего и нашей безопасности, чтобы "из-за популизма или быстрых решений сегодня не принимать решения, которые очень и очень важны для всех нас в долгосрочной перспективе".

#правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го октября

    Мы готовы к работе -- К какой работе вы готовы? От вашей работы только одна ругань и неприятности.

    1
    1

Видео