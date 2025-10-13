Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У СГД есть новости по налогам: плохая и не очень 0 3081

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: У СГД есть новости по налогам: плохая и не очень
ФОТО: LETA

СГД напоминает: до 23 октября надо заплатить особый налог со сделок с активами капитала. В противном случае — санкции. Вторая новость: сумма налога, которую можно вернуть с зарплаты, сократится, зато за оправданные расходы можно вернуть больше.

Особый налог, который должен быть уплачен, это налог с прироста капитала. Всем, чей общий доход от сделок с активами капитала в третьем квартале этого года (то есть с июля по сентябрь), превысил 1000 евро, необходимо до 15 октября 2025 года включительно подать декларацию о доходах от прироста капитала. Рассчитанную сумму налога следует уплатить на Единый налоговый счет до 23 октября 2025 года. Декларацию о доходах от прироста капитала рекомендуется подавать в электронном виде через EDS.

К активам капитала относятся акции, доли капитала, паи, вложения в товарищества, инвестиционные сертификаты и другие передаваемые ценные бумаги, подтверждающие участие в инвестиционных фондах или аналогичных объединенных инвестиционных предприятиях; долговые инструменты (векселя, депозитные сертификаты, краткосрочные долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами) и другие денежные инструменты, обращающиеся на денежном рынке, недвижимость, включая права на приобретение недвижимости, предприятие в понимании закона о коммерческой деятельности, объекты интеллектуальной собственности, инвестиционное золото и другие драгоценные металлы, объекты сделок на валютной или товарной бирже, а также виртуальная валюта.

Все доходы от прироста капитала облагаются сейчас налогом по ставке 25,5 %, а сам прирост определяется как разница между ценой продажи капитального актива и его стоимостью приобретения, а также суммой вложений, сделанных в этот актив в период владения им.

Вторая важная новость многих, вероятно, огорчит. В связи с налоговой реформой (в рамках которой теперь действует единый необлагаемый минимум) возврат налога с зарплаты станет меньше.

Связано это с тем, что раньше работодатели часто удерживали подоходный налог с запасом в большем размере, чем требовалось, из-за сложного расчета «плавающего» дифференцированного необлагаемого минимума, то новая система их от этого избавила. Теперь минимум один для всех, работодатели смогут точнее рассчитывать удержанный налог, а, следовательно, и случаев переплаты станет меньше.

Зато по чекам на оправданные расходы (образование, курсы, кружки, медицинские услуги и прочее) вернуть можно будет немного больше, чем раньше. Не 20 %, а 25,5%. Правда, есть лимит — до 600 евро за год. В том случае, если ваши расходы превысили 600 евро, остаток не пропадет. Его можно перенести на следующие годы.

Максимальная сумма возврата, которую может получить налогоплательщик с 600 евро – 153 евро. Раньше было 120 евро. Но следует учесть, что вы имеете права подавать декларацию не только за себя, но и за членов свой семьи – супруга, детей, родителей и внуков.

Есть и еще один важный момент. Новые налоговые ставки применяются только к заработной плате и оправданным расходам с начала этого года. При подаче деклараций в следующем году – за 2024-й или 2023-й год – Служба государственных доходов будет рассчитывать возможные переплаты по прежним правилам.

Читайте нас также:
#налоги #сгд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
2
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

После всей жизни в Латвии придётся уезжать. Без семейных связей граждане РФ не получат ВНЖ
Изображение к статье: После всей жизни в Латвии придётся уезжать. Без семейных связей граждане РФ не получат ВНЖ
Отдельные представители власти Латвии готовят тайные поправки к бюджету-2026
Изображение к статье: Отдельные представители власти Латвии готовят тайные поправки к бюджету-2026 Эксклюзив!
Полтысячи граждан России решили жить в Латвии без ВНЖ
Изображение к статье: Полтысячи граждан России решили жить в Латвии без ВНЖ
Латвийского политика опять задержали. На этот раз в Эстонии
Изображение к статье: Латвийского политика опять задержали. На этот раз в Эстонии
Изображение к статье: Красивая блондинка выходит из партии «Прогрессивные»
Красивая блондинка выходит из партии «Прогрессивные» 2 1320
Изображение к статье: Силиня о «некоторых партиях» : все ли они сделали для нашей безопасности
Силиня о «некоторых партиях» : все ли они сделали для нашей безопасности 1 348
Изображение к статье: Латвийский павильон на «Expo» в Японии посетили почти миллион человек
Латвийский павильон на «Expo» в Японии посетили почти миллион человек 227
Изображение к статье: Сообщения о планах массовой эвакуации в странах Балтии преувеличены - министерство
Сообщения о планах массовой эвакуации в странах Балтии преувеличены - министерство 928

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 3
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 2
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 16
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 45
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 88
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 90
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 3
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 2
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео