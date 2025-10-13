СГД напоминает: до 23 октября надо заплатить особый налог со сделок с активами капитала. В противном случае — санкции. Вторая новость: сумма налога, которую можно вернуть с зарплаты, сократится, зато за оправданные расходы можно вернуть больше.

Особый налог, который должен быть уплачен, это налог с прироста капитала. Всем, чей общий доход от сделок с активами капитала в третьем квартале этого года (то есть с июля по сентябрь), превысил 1000 евро, необходимо до 15 октября 2025 года включительно подать декларацию о доходах от прироста капитала. Рассчитанную сумму налога следует уплатить на Единый налоговый счет до 23 октября 2025 года. Декларацию о доходах от прироста капитала рекомендуется подавать в электронном виде через EDS.

К активам капитала относятся акции, доли капитала, паи, вложения в товарищества, инвестиционные сертификаты и другие передаваемые ценные бумаги, подтверждающие участие в инвестиционных фондах или аналогичных объединенных инвестиционных предприятиях; долговые инструменты (векселя, депозитные сертификаты, краткосрочные долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами) и другие денежные инструменты, обращающиеся на денежном рынке, недвижимость, включая права на приобретение недвижимости, предприятие в понимании закона о коммерческой деятельности, объекты интеллектуальной собственности, инвестиционное золото и другие драгоценные металлы, объекты сделок на валютной или товарной бирже, а также виртуальная валюта.

Все доходы от прироста капитала облагаются сейчас налогом по ставке 25,5 %, а сам прирост определяется как разница между ценой продажи капитального актива и его стоимостью приобретения, а также суммой вложений, сделанных в этот актив в период владения им.

Вторая важная новость многих, вероятно, огорчит. В связи с налоговой реформой (в рамках которой теперь действует единый необлагаемый минимум) возврат налога с зарплаты станет меньше.

Связано это с тем, что раньше работодатели часто удерживали подоходный налог с запасом в большем размере, чем требовалось, из-за сложного расчета «плавающего» дифференцированного необлагаемого минимума, то новая система их от этого избавила. Теперь минимум один для всех, работодатели смогут точнее рассчитывать удержанный налог, а, следовательно, и случаев переплаты станет меньше.

Зато по чекам на оправданные расходы (образование, курсы, кружки, медицинские услуги и прочее) вернуть можно будет немного больше, чем раньше. Не 20 %, а 25,5%. Правда, есть лимит — до 600 евро за год. В том случае, если ваши расходы превысили 600 евро, остаток не пропадет. Его можно перенести на следующие годы.

Максимальная сумма возврата, которую может получить налогоплательщик с 600 евро – 153 евро. Раньше было 120 евро. Но следует учесть, что вы имеете права подавать декларацию не только за себя, но и за членов свой семьи – супруга, детей, родителей и внуков.

Есть и еще один важный момент. Новые налоговые ставки применяются только к заработной плате и оправданным расходам с начала этого года. При подаче деклараций в следующем году – за 2024-й или 2023-й год – Служба государственных доходов будет рассчитывать возможные переплаты по прежним правилам.