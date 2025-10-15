Baltijas balss logotype
«Мы хотим создать острую конкуренцию между торговцами» - министр 3 391

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы хотим создать острую конкуренцию между торговцами» - министр

Министр экономики не теряет надежды добиться снижения цен на продовольствие.

Глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью ТВ-24 заявил, что Латвии следует идти по пути Дании и пытаться создать острую конкуренцию между торговцами. "Пусть демпингуют, пусть соревнуются между собой за право считаться магазином с самыми дешевыми продуктами!" - объяснил свой замысел министр экономики.

По его мнению, вскоре начнет работу специальный информационный портал, который в режиме реального времени будет предоставлять возможность сравнить цены на продукты в разных торговых сетях. Виктор Валайнис надеется, что это заставит наши крупные торговые сети и не только как-бы конкурировать между собой и тогда цены на продукты пойдут вниз...

Этот вывод министра означает и то, что, видимо, он и его команда уже отказались от идеи-фикс пытаться в условиях рыночной экономики регулировать цены с помощью жестких законов. Этот метод точно не даст желаемого эффекта - ну разве что только вызовет дефицит тех или иных продуктов.

#цены
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    возможность сравнить цены на продукты в разных торговых сетях -- На этом портале целесообразно размещать сравнительную информацию о ценах на те же товары в Эстонии и Литве. Также и в других странах ЕС, но это сделано не будет, потому что сравнения не будут в пользу Латвии.

    14
    1
  • 15-го октября

    мысль может быть и хорошая, только как воплащать в жизнь её будете? вы же любой бизнес сразу на корню налогами убиваете

    11
    1
  • ОВ
    Оби Ван
    15-го октября

    Нахер, не надо фантанировать. Только хуже сделаете. От ваших идарских реформ только дороже всё становится.

    13
    1
Читать все комментарии

