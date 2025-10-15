Глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью ТВ-24 заявил, что Латвии следует идти по пути Дании и пытаться создать острую конкуренцию между торговцами. "Пусть демпингуют, пусть соревнуются между собой за право считаться магазином с самыми дешевыми продуктами!" - объяснил свой замысел министр экономики.

По его мнению, вскоре начнет работу специальный информационный портал, который в режиме реального времени будет предоставлять возможность сравнить цены на продукты в разных торговых сетях. Виктор Валайнис надеется, что это заставит наши крупные торговые сети и не только как-бы конкурировать между собой и тогда цены на продукты пойдут вниз...

Этот вывод министра означает и то, что, видимо, он и его команда уже отказались от идеи-фикс пытаться в условиях рыночной экономики регулировать цены с помощью жестких законов. Этот метод точно не даст желаемого эффекта - ну разве что только вызовет дефицит тех или иных продуктов.