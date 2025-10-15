Служба государственной безопасности (СГБ) с 2023 года призывала Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) лишить латвийского гражданства двух лиц, поддерживавших Россию, сообщает агентство LETA со ссылкой на СГБ.

Сейм в 2023 году принял поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишать гражданства Латвии лиц, оказавших поддержку государствам или лицам, совершившим геноцид, преступления против мира, человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств, их конституционному строю, либо принимавших участие в таких действиях.

В то время обсуждалась возможность использовать этот закон для лишения гражданства Латвии российского миллиардера Петра Авена, однако до сих пор этого не произошло, и не было публичных объяснений причин.

Одним из лиц, лишённых латвийского гражданства по инициативе СГБ, стал Ильяс Бик-Булатов. В конце 2022 года СГБ возбудила против него уголовный процесс по подозрению в незаконном участии в войне на стороне Вооружённых сил России в Украине. С 22 августа 2023 года он находится в розыске, а летом того же года СГБ призвала прокуратуру начать против него уголовное преследование. Несколько лет назад он служил в Национальных вооружённых силах (НВС) и был уволен со службы с дисциплинарным взысканием.

Вторым лицом, лишённым латвийского гражданства по инициативе СГБ, стала активистка российской политики "соотечественников" и наблюдатель псевдореферендума, организованного в 2022 году на оккупированной Россией территории Донецкой области Украины, Алина Герлина, сообщили в СГБ.

В этом году СГБ в общей сложности инициировала лишение гражданства Латвии десяти человек. Во всех случаях основанием стало соответствие нормам Закона о гражданстве — речь шла о приобретении гражданами Латвии также и российского гражданства. По данным, имеющимся в распоряжении СГБ, на данный момент гражданства лишены пять из этих лиц.

Кроме того, в этом году СГБ призвала УДГМ отменить статус негражданина у трёх лиц, получивших российское гражданство.

В 2024 году СГБ призвала УДГМ лишить латвийского гражданства пятерых латвийцев, а также отменить статус негражданина у двух человек в связи с получением ими российского гражданства.

На данный момент СГБ не рассматривает вопрос о лишении латвийского гражданства ни одного гражданина Латвии на основании поддержки агрессора.

Одновременно СГБ подчеркнула, что гражданства Латвии можно лишить только тех лиц, которые при этом не станут апатридами, то есть имеют иное гражданство помимо латвийского.

Ранее сообщалось, что другое латвийское спецподразделение — Бюро по защите Сатверсме (БЗС) — всё ещё оценивает, есть ли основания для лишения гражданства Латвии российского миллиардера Авена. БЗС занимается этим вопросом с 2023 года, однако до сих пор не предоставило подробных разъяснений относительно продолжительности проверки.