Лишение гражданства за поддержку России: СГБ назвала два конкретных случая 12 2431

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лишение гражданства за поддержку России: СГБ назвала два конкретных случая

Служба государственной безопасности (СГБ) с 2023 года призывала Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) лишить латвийского гражданства двух лиц, поддерживавших Россию, сообщает агентство LETA со ссылкой на СГБ.

Сейм в 2023 году принял поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишать гражданства Латвии лиц, оказавших поддержку государствам или лицам, совершившим геноцид, преступления против мира, человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств, их конституционному строю, либо принимавших участие в таких действиях.

В то время обсуждалась возможность использовать этот закон для лишения гражданства Латвии российского миллиардера Петра Авена, однако до сих пор этого не произошло, и не было публичных объяснений причин.

Одним из лиц, лишённых латвийского гражданства по инициативе СГБ, стал Ильяс Бик-Булатов. В конце 2022 года СГБ возбудила против него уголовный процесс по подозрению в незаконном участии в войне на стороне Вооружённых сил России в Украине. С 22 августа 2023 года он находится в розыске, а летом того же года СГБ призвала прокуратуру начать против него уголовное преследование. Несколько лет назад он служил в Национальных вооружённых силах (НВС) и был уволен со службы с дисциплинарным взысканием.

Вторым лицом, лишённым латвийского гражданства по инициативе СГБ, стала активистка российской политики "соотечественников" и наблюдатель псевдореферендума, организованного в 2022 году на оккупированной Россией территории Донецкой области Украины, Алина Герлина, сообщили в СГБ.

В этом году СГБ в общей сложности инициировала лишение гражданства Латвии десяти человек. Во всех случаях основанием стало соответствие нормам Закона о гражданстве — речь шла о приобретении гражданами Латвии также и российского гражданства. По данным, имеющимся в распоряжении СГБ, на данный момент гражданства лишены пять из этих лиц.

Кроме того, в этом году СГБ призвала УДГМ отменить статус негражданина у трёх лиц, получивших российское гражданство.

В 2024 году СГБ призвала УДГМ лишить латвийского гражданства пятерых латвийцев, а также отменить статус негражданина у двух человек в связи с получением ими российского гражданства.

На данный момент СГБ не рассматривает вопрос о лишении латвийского гражданства ни одного гражданина Латвии на основании поддержки агрессора.

Одновременно СГБ подчеркнула, что гражданства Латвии можно лишить только тех лиц, которые при этом не станут апатридами, то есть имеют иное гражданство помимо латвийского.

Ранее сообщалось, что другое латвийское спецподразделение — Бюро по защите Сатверсме (БЗС) — всё ещё оценивает, есть ли основания для лишения гражданства Латвии российского миллиардера Авена. БЗС занимается этим вопросом с 2023 года, однако до сих пор не предоставило подробных разъяснений относительно продолжительности проверки.

Оставить комментарий

(12)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    "Сарказм"! Да и ознакомься пожалуйста с "Сатверсме". А то кроме пустой болтовни и громких слов ничего конкретного.

    1
    0
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Уху,а ты с с Хо Лун Цзин и Бхагавадгита, связь примерно такая же с обсуждаемой темой. Не старайся сойти за умного, Лёфик, получается смешно и жалко, поймали на глупости - обтекай молча (кстати, это ж ты недавно очень кипятился по поводу тыканья в твою уважаемую персону, а тут гляди сам первый сократил дистанцию, ну и хорошо).

    0
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    "Сарказм"! "... где-то натыкался..." Поосторожнее не надо. Поосторожнее.

    1
    0
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    хахаха, ты такой уморительный, прям стендапёр.

    0
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    "Сарказм"! "...справка при наличии подозрений..." -- это мощно.

    6
    1
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    А главное - работает. Я где-то натыкался на статистику лишения гражданства, там несколько десятков случаев в год было точно (в большинстве случаев - как раз из-за наличия двойного гражданства) и, поскольку, этот процесс принудителен и осуществляется явно против воли лишаемых, то осуществляется он примерно по описанной мно схеме: подозрения в наличии другого гражданства, требование предоставить доказательство отсутствия такого гражданства, в случае отказа/непредоставления - запуск процесса лишения.

    1
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    "Сарказм"! На счёт "дурачка". А сколько стран в Мире? Возможно Вы знаете только Латвию и Израиль? И из каждой страны гражданин Латвии должен брать справку что он не являются гражданином остальных стран? Создаётся впечатление, что когда Вы что-то пишите, то мозговую деятельность, каким-то известным только Вам способом, выключаете напрочь.

    2
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Вы точно дурачок. Обычно такие справки требуют при наличии подозрений, что у человека есть двойное гражданство и есть представление, что это за гражданство. Например, в описанных в статье случаях (один служил в армии агрессора, другая бегала по фейковым референдумам, прикрывающим аннексию оккупированных территорий) сильно морщить мозжечок в попытке догадаться, а чье ж это еще гражданство они могут иметь, видимо, не пришлось. В том же случае, который я упоминал, человек сдуру приперся в консульство Латвии в Израиле менять паспорт, а там уже, сопоставив информацию о том, как часто и насколько долго обладатель паспорта не был в Латвии, а также отсутствие отметок в латвийском паспорте о въезде в Израиль (который очевидно имел место), логично предположили, что у человека имеется еще один паспорт и опять же не надо было долго думать, чей именно. Не надо считать себя умнее всех, г-н Зиновьев, особенно в вашем случае.

    2
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    "Сарказм"! Неужели Вы реально считаете, что в эту Вашу провокационную писанину может хоть кто-то поверить? Представляю в какое место будет отправлен компетентный орган Латвии после запроса конфиденциальной информации от спецслужб Израиля.

    3
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Вы дурачок? Какие спецслужбы Израиля? 1) вопросами гражданства, что в Израиле, что в других странах занимается МВД или его подразделения б) справку эту запрашивает не гсударственное учреждение Латвии, а сам гражданин (по требованию компетентных органов Латвии), для чего существует специальный бланк, который подается в консульство (за пределами Израиля) или в отделение МВД (внутри него), делается в течение 2 недель, кажется, вполне себе стандартная процедура. Получение же сведений о себе из государственных регистров является неотъемлемым правом каждого индивидуума (или справки об отсутствии таких данных). Такая же процедура существует и во всех остальных странах (ну, которые вышли из Средневековья, допускаю, что в Ливии, к примеру, такая инфа недоступна).

    3
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Только один вопрос. А как СГБ Латвии узнает что у конкретного человека есть второе или третье гражданство? За каждого человека "без гражданства" им США "яйца оторвёт".

    12
    3
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Не переживай(те) узнают и достаточно эффективно, особенно если "двойной" гражданин светится на радарах. Лично знаю людей, которые теряли латвийское гражданство (в том числе и по рождению) из-за приобретения израильского, причем через много лет после отъезда. В спорных случаях всегда можно запросить у гражданина справочку из компетентных органов другой страны об отсутствии у у вышеозначенного гражданина гражданства этой другой страны. Не предоставил - ну сорри. А до предоставления официальных липовых справок даже путинская РФия пока вроде бы не опускалась, о крайней мере если речь не идет о реальных шпиенах.

    3
    5
Читать все комментарии

