Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня объяснила, почему правительство не стало повышать налоги 1 496

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Силиня объяснила, почему правительство не стало повышать налоги
ФОТО: Unsplash

Одним из серьёзнейших вызовов для правительства при подготовке проекта бюджета на следующий год было не поднимать базовые налоги, заявила сегодня в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня, пишет LETA.

По словам главы правительства, в проекте бюджета достигнут баланс между потребностями в сфере безопасности и поддержкой населения. В то же время средств в государственном бюджете не хватает, поэтому отказ от повышения налогов требовал поиска возможностей для экономии.

Что касается сокращений, Силиня прогнозирует жаркие дебаты в Сейме. Она отметила, что в обществе ощущается сильное давление в пользу экономии, но как только появляются конкретные предложения, с разных сторон звучат протесты — «только не в нашей отрасли», и в итоге множество инициатив по сокращениям «рассасываются».

По оценке Силини, за три года правительству удалось сократить бюджетные расходы на 800 миллионов евро. Поэтому она не согласна с критикой со стороны предпринимателей, что Кабинет министров якобы недостаточно продумал балансировку бюджета, оптимизацию госуправления и проведение реформ.

Премьер-министр добавила, что одной из крупных реформ, которая в будущем должна дать ощутимую экономию, являются изменения в системе пенсий по выслуге лет. Именно по этому вопросу Силиня также ожидает серьёзных дискуссий в парламенте.

Она выразила недовольство работой Министерства культуры в поиске более оптимальных решений для реформирования системы пенсий по выслуге лет — министерство до сих пор не предложило отказ от этой льготы ни для одной из групп работников культуры.

Премьер выразила надежду, что ко второму и третьему чтению в Сейме ведомство всё же представит предложения, направленные на более существенное улучшение системы в сфере культуры. В частности, министерству следовало бы активнее думать о возможности переквалификации для работников этой отрасли.

Некоторым министрам, возможно, не хватило смелости и желания вести сложный диалог с представителями своей отрасли, подытожила Силиня дискуссии в правительстве о реформировании системы пенсий по выслуге лет.

Читайте нас также:
#налоги #бюджет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    почему правительство не стало повышать налоги -- Это ведь так просто - перестаньте так нагло воровать и тогда исчезнет необходимость в экономии, а также появятся необходимые средства в государственном бюджете!

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России
Изображение к статье: Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России
Заседание Рижской думы длилось почти 15 часов
Изображение к статье: Заседание Рижской думы длилось почти 15 часов
Изображение к статье: Все, что нажито непосильным трудом – министр финансов А.Ашераденс передает проект госбюджета ЛР спикеру Сейма Д.Миерине. Эксклюзив!
«Очень хороший» бюджет: политики пока не готовы губить правительство Силини 3 350
Изображение к статье: В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром
В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром 1 2463
Изображение к статье: В Сейме лежит предложение сохранить выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости
В Сейме лежит предложение сохранить выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости 1 718
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 3 3466

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 33
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 185
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 53
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 79
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 494
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 36
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 33
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 185
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео