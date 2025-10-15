Одним из серьёзнейших вызовов для правительства при подготовке проекта бюджета на следующий год было не поднимать базовые налоги, заявила сегодня в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня, пишет LETA.

По словам главы правительства, в проекте бюджета достигнут баланс между потребностями в сфере безопасности и поддержкой населения. В то же время средств в государственном бюджете не хватает, поэтому отказ от повышения налогов требовал поиска возможностей для экономии.

Что касается сокращений, Силиня прогнозирует жаркие дебаты в Сейме. Она отметила, что в обществе ощущается сильное давление в пользу экономии, но как только появляются конкретные предложения, с разных сторон звучат протесты — «только не в нашей отрасли», и в итоге множество инициатив по сокращениям «рассасываются».

По оценке Силини, за три года правительству удалось сократить бюджетные расходы на 800 миллионов евро. Поэтому она не согласна с критикой со стороны предпринимателей, что Кабинет министров якобы недостаточно продумал балансировку бюджета, оптимизацию госуправления и проведение реформ.

Премьер-министр добавила, что одной из крупных реформ, которая в будущем должна дать ощутимую экономию, являются изменения в системе пенсий по выслуге лет. Именно по этому вопросу Силиня также ожидает серьёзных дискуссий в парламенте.

Она выразила недовольство работой Министерства культуры в поиске более оптимальных решений для реформирования системы пенсий по выслуге лет — министерство до сих пор не предложило отказ от этой льготы ни для одной из групп работников культуры.

Премьер выразила надежду, что ко второму и третьему чтению в Сейме ведомство всё же представит предложения, направленные на более существенное улучшение системы в сфере культуры. В частности, министерству следовало бы активнее думать о возможности переквалификации для работников этой отрасли.

Некоторым министрам, возможно, не хватило смелости и желания вести сложный диалог с представителями своей отрасли, подытожила Силиня дискуссии в правительстве о реформировании системы пенсий по выслуге лет.