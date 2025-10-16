Baltijas balss logotype
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 2 213

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету

Самым важным пунктом проекта государственного бюджета на следующий год является финансовая стабильность, заявила в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша («Новое Единство»), пишет LETA.

Она пообещала, что при оценке проекта бюджета комиссия Сейма тщательно рассмотрит все предложения, однако общий дефицит бюджета увеличен не будет.

По её словам, поддержка каких-либо предложений будет возможна только в том случае, если удастся найти, за счёт каких расходов можно будет их профинансировать, то есть — от какой позиции средства можно перераспределить.

«По сути, если мы говорим об экономии, то мы бы хотели, чтобы уменьшался долг, а не происходило новое перераспределение. Поэтому сейчас ситуация очень сложная», — признала Чакша, подчеркнув, что средств на все нужды не хватает, и «именно об этом, возможно, следует говорить больше».

Чакша считает, что Сейму всё же удастся принять госбюджет 2026 года, хотя это будет непросто. Депутат отметила, что партнёрам по коалиции следовало бы меньше спорить и больше концентрироваться на важных вопросах, в том числе на содействии экономическому росту. По её мнению, «коалиции сейчас нужна программа MOT (международная мотивационная программа для подростков), которая говорит, что ругаться — нехорошо, ведь если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт».

Как сообщалось, Сейм в четверг на внеочередном заседании начал рассмотрение проекта государственного бюджета на следующий год, а также пакета сопутствующих законопроектов на среднесрочный период.

В среду спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) получила проект госбюджета 2026 года от министра финансов Арвила Ашераденcа. В традиционном мероприятии по вручению бюджетного портфеля участвовала и глава комиссии по бюджету и финансам Чакша.

Ашераденс назвал этот бюджет «бюджетом более безопасного будущего». По его словам, была проведена значительная работа по поиску финансирования для обеспечения безопасности и решения других важных вопросов.

«Переговоры были сложными, но я не вижу оснований, чтобы бюджет следующего года не был принят», — заявил министр.

В свою очередь, Миериня сообщила, что депутаты будут тщательно оценивать, возможно ли где-то сократить расходы. По её словам, «депутатские квоты» не предусмотрены и «не спрятаны нигде», однако она допустила, что депутаты представят свои предложения, что может привести к «долгим и бурным дебатам».

Как и в предыдущие годы, рассматривать проект бюджета ночью депутаты не будут. Миериня пояснила, что Сейм будет работать над бюджетом в заседаниях с 9 до 21 часа, чтобы на следующий день продолжить работу отдохнувшими и «с новым взглядом». При необходимости рассмотрение бюджета может продолжиться и в субботу.

Чакша также пообещала журналистам, что расходы каждого министерства будут тщательно проанализированы. Она пояснила, что со следующей недели в комиссию по бюджету и финансам будут приглашаться представители министерств для обсуждения расходов на следующий год и, возможно, поиска новых путей для их сокращения.

Традиция переноса бюджетного портфеля из Минфина в Сейм началась в 1997 году. До сих пор в портфеле были доставлены 27 проектов госбюджета, и в этом году он будет перенесён уже в 28-й раз. Инициатором традиции был бывший министр финансов Роберт Зиле (Нацобъединение), который использовал свой личный рабочий портфель для доставки бюджета на 1998 год в Сейм.

Как уже сообщалось, 14 октября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, в котором доходы консолидированного бюджета запланированы в объёме 16,064 млрд евро, а расходы — 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года, в 2026 году рост доходов бюджета превысит рост расходов: доходы увеличатся на 944,6 млн евро, расходы — на 804,3 млн евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы запланированы в размере 5,5 млрд евро, расходы — 5,1 млрд евро.

Валовой внутренний продукт Латвии в следующем году в фактических ценах прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро. Бюджетный дефицит составит 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего сектора государственного управления в следующем году сократятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов возрастут расходы на оборону.

Общий объём расходов в следующем году сокращён на 171 млн евро. На приоритетные мероприятия выделено 693,5 млн евро, из них 448,3 млн евро — на нужды обороны и безопасности.

Министерство финансов указывает, что государственный бюджет на 2026 год и среднесрочная бюджетная рамка на 2026–2028 годы подготовлены в соответствии с фискальными правилами ЕС и национальными нормами фискальной дисциплины.

В бюджете следующего года предусмотрены как дополнительные инвестиции в государственную безопасность, так и поддержка семей с детьми и качественного образования. Также, по информации Минфина, в бюджете заложены инвестиции из фондов ЕС на сумму более одного миллиарда евро и рост доходов самоуправлений на 151,4 млн евро.

#бюджет
Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    16-го октября

    И сократим в разы увеличение затрат на оборону до прежних 2 процентов от ВВП (кстати, что по этому поводу думает ВВП?). Глядишь, - и в плюс выйдем?!

    0
    0
  • А
    Андрей
    16-го октября

    Т.е. сократили что можно и нельзя. И заложили в долг на рост затрат на оборону... И всё равно в минусе. А что, если не вовлекать в разные афёры с оборонкой? А просто жить мирно и не провоцировать соседей? Давайте посадим всех, кто призывает к войне! И сократим затраты на оборону.

    2
    1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2469
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 12
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 36
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1989
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 93
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 177
