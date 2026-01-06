Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В правящей коалиции снова раскол: на сей раз по вопросу «надзора» 2 1400

Политика
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В правящей коалиции снова раскол: на сей раз по вопросу «надзора»

Министерство экономики и отрасль против министерства финансов. Яблоком раздора стал вопрос о том, кто в дальнейшем должен контролировать внебанковский сектор

«Зачем чинить то, что не сломалось?!» - задается логичным вопросом генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс. Этот же по-существу риторический вопрос возник и у других неправительственных организаций, экспертов и даже у министерства экономики, которое категорически возражает против поспешной «реформы», Более того, данная «реформа» уже снова расколола правящую коалицию. В ее поддержку высказалась партия «Прогрессивные», в свою очередь против выступили «зеленые крестьяне». Партия «Новое Единство» пока свою позицию не обозначила, но, судя по всему, склоняется к тому, чтобы поддержать «реформу».

Речь идет о предложении министерства финансов отобрать у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за внебанковским сектором (финансовые компании, которые занимаются разными формами потребительского кредитования) и передать эту функцию Банку Латвии, который, как известно, контролирует коммерческие банки.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, чье ведомство и продвигает эту «реформу», горячо данную инициативу поддерживает. «Мне кажется, это одна из вещей, которую давно надо было сделать. Эта внебанковская часть является неотъемлемой частью финансового сектора. На самом деле это небанковское кредитование попало под надзор Центра защиты прав потребителей потому, что его (внебанковский сектор — прим.авт.) так толком некуда было девать», - заявил глава минфина в интервью ТВ-3.

В свою очередь, ассоциация внебанковского сектора усматривает в этой «реформе» руку коммерческих банков, то есть конкурентов. "Изначально эту реформу в такой политической среде инициировала и начала ассоциация, представляющая коммерческие банки. Закономерно, что отрасль относится осторожно к реформе, предложенной конкурирующей отраслью», - отметила руководитель ассоциации FinTech Latvija Тина Лусе.

Самая же острая критика прозвучала от министерства экономики, в структуру которого и входит Центр защиты прав потребителей. Министерство экономики считает данную «реформу» поспешной и, по большому счету, ненужно — Центр защиты прав потребителей вполне справляется с функцией надзора за внебанковским сектором, который в последнее время активно развивается и предлагает услуги кредитования бизнеса и жителей в регионах, что крайне важно с точки зрения равномерного развития страны. Минэкономики раскритиковало все разделы информационного сообщения минфина, в котором обосновывается необходимость «реформы».

К таким же выводам — о поспешности и даже о ненужности «реформы», - пришла и конфедерация работодателей. "Латвийская конфедерация работодателей всегда поддерживала сокращение бюрократии в госсекторе, также концептуально поддерживает направление на создание единых стандартов и упрощение надзора в небанковском секторе, однако предлагаемое решение вызывает опасения и по доступным данным не способствует достижению определенных целей - не будет способствовать снижению административной нагрузки и упрощению надзора за небанковским сектором.

В информационном докладе не хватает четкого обоснования того, что институциональное перераспределение само по себе улучшит качество надзора или снизит административную нагрузку на участников отрасли. Прежний опыт показывает, что процесс кредитования может стать еще более сложным. Аналогично - без четкой оценки и плана, были проведены реорганизации в других отраслях и, к сожалению, они не были успешными. У нас в стране очень много проблем, где нужны улучшения, но это не та отрасль, где нужны поспешные перемены», - говорится в письме правительству генсека Латвийской конфедерации работодателей Каспара Горкшса.

Читайте нас также:
#финансы #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го января

    В правящей коалиции снова раскол -- Ну а как же без этого? На Рождественских каникулах, на украденные у нас деньги отдохнули, сил набрались, теперь можно и вволю собачится!

    6
    1
  • L
    Lauris
    6-го января

    Стояки в некорых дома х( холодной,горячей и канализации) домоуправление начало менять. Батареи и все трубы в квартире я поменял в 2000 году.

    А газовую трубу менять никто-то собирается ? Деньги за подключение берут! В моём доме газовая труба стоит со дня постройки 1965 года . Срок годности какой ?

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото LTV
Изображение к статье: Пошлет ли Латвия свои войска в Украину? Заявление Силини вызывает вопросы
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Изображение к статье: Покупатели топлива, алкоголя и табака укрепят казну страны. На это рассчитывают власти

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео