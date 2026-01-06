Министерство экономики и отрасль против министерства финансов. Яблоком раздора стал вопрос о том, кто в дальнейшем должен контролировать внебанковский сектор

«Зачем чинить то, что не сломалось?!» - задается логичным вопросом генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс. Этот же по-существу риторический вопрос возник и у других неправительственных организаций, экспертов и даже у министерства экономики, которое категорически возражает против поспешной «реформы», Более того, данная «реформа» уже снова расколола правящую коалицию. В ее поддержку высказалась партия «Прогрессивные», в свою очередь против выступили «зеленые крестьяне». Партия «Новое Единство» пока свою позицию не обозначила, но, судя по всему, склоняется к тому, чтобы поддержать «реформу».

Речь идет о предложении министерства финансов отобрать у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за внебанковским сектором (финансовые компании, которые занимаются разными формами потребительского кредитования) и передать эту функцию Банку Латвии, который, как известно, контролирует коммерческие банки.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, чье ведомство и продвигает эту «реформу», горячо данную инициативу поддерживает. «Мне кажется, это одна из вещей, которую давно надо было сделать. Эта внебанковская часть является неотъемлемой частью финансового сектора. На самом деле это небанковское кредитование попало под надзор Центра защиты прав потребителей потому, что его (внебанковский сектор — прим.авт.) так толком некуда было девать», - заявил глава минфина в интервью ТВ-3.

В свою очередь, ассоциация внебанковского сектора усматривает в этой «реформе» руку коммерческих банков, то есть конкурентов. "Изначально эту реформу в такой политической среде инициировала и начала ассоциация, представляющая коммерческие банки. Закономерно, что отрасль относится осторожно к реформе, предложенной конкурирующей отраслью», - отметила руководитель ассоциации FinTech Latvija Тина Лусе.

Самая же острая критика прозвучала от министерства экономики, в структуру которого и входит Центр защиты прав потребителей. Министерство экономики считает данную «реформу» поспешной и, по большому счету, ненужно — Центр защиты прав потребителей вполне справляется с функцией надзора за внебанковским сектором, который в последнее время активно развивается и предлагает услуги кредитования бизнеса и жителей в регионах, что крайне важно с точки зрения равномерного развития страны. Минэкономики раскритиковало все разделы информационного сообщения минфина, в котором обосновывается необходимость «реформы».

К таким же выводам — о поспешности и даже о ненужности «реформы», - пришла и конфедерация работодателей. "Латвийская конфедерация работодателей всегда поддерживала сокращение бюрократии в госсекторе, также концептуально поддерживает направление на создание единых стандартов и упрощение надзора в небанковском секторе, однако предлагаемое решение вызывает опасения и по доступным данным не способствует достижению определенных целей - не будет способствовать снижению административной нагрузки и упрощению надзора за небанковским сектором.

В информационном докладе не хватает четкого обоснования того, что институциональное перераспределение само по себе улучшит качество надзора или снизит административную нагрузку на участников отрасли. Прежний опыт показывает, что процесс кредитования может стать еще более сложным. Аналогично - без четкой оценки и плана, были проведены реорганизации в других отраслях и, к сожалению, они не были успешными. У нас в стране очень много проблем, где нужны улучшения, но это не та отрасль, где нужны поспешные перемены», - говорится в письме правительству генсека Латвийской конфедерации работодателей Каспара Горкшса.