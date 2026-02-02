Программа Латвийского телевидения Panorāma сегодня вечером сообщает, что конкретных решений о том, кто и какое пособие сможет получить в этом отопительном сезоне, до сих пор нет. Должностные лица подчеркивают, что на этот раз помощь ожидается только отдельным группам общества — тем, кому она больше всего понадобится, а не всем.

Январь в этом году был значительно холоднее декабря — средняя температура опустилась примерно на десять градусов. Именно это повлияло и на потребление теплоэнергии. Расчеты отраслевой ассоциации показывают: снижение температуры на один градус приводит к пятипроцентному росту потребления. Это означает, что в январе на тепло может быть потрачено примерно на пятьдесят процентов больше, чем месяцем ранее.

Президент Латвийской ассоциации тепловых предприятий Ина Берзиня-Вейта сказала в интервью ЛТВ: "Но у нас есть очень хорошая новость - у нас не выросла стоимость энергоресурсов для отопления. Да, конечно, дороже электричество для тех, кто пользуется электричеством, но я говорю о централизованном теплоснабжении. И тарифы даже некоторые понизились, но в основном они остались стабильными, потому что ничего не происходит с ценой на топливо, кризиса как такового нет».

Более высокое потребление энергии, конечно, будет означать и более высокие счета. В связи с этим встал вопрос о господдержке, который сегодня обсуждался в министерстве климата и энергетики.

Последний раз на государственном уровне поддержка в отопительном сезоне оказывалась в 2022 и 2023 годах, когда резко выросли цены на энергоресурсы и правительство ввело широкие компенсации почти всем домохозяйствам.

На этот раз поддержка, скорее всего, будет более целевой и предусмотрена только для отдельных групп населения.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис (Союз «зеленых» и крестьян) пояснил: "Сейчас мы говорим, что цены стабильны. Мы говорим о том, что увеличились счета. Но они очень разные. Это, наверное, очень важно — что мы должны прогнозировать, что мы и делаем, общаемся и с самоуправлением, и с теплопредприятием о сложившейся ситуации. А если возникает еще какая-то необходимость, пытаемся ее экстренно решать».

По словам министра, главным государственным инструментом помощи может стать жилищное пособие. Он предоставляется индивидуально, оценивая как доходы, так и расходы на жилье.

Советник Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) по здравоохранению и социальным вопросам Илзе Рудзите отметила, что «это [пособие] едино по всей Латвии и, следовательно, и эти критерии, по которым люди могут квалифицироваться на это пособие, тоже едины в Латвии. При определенном пороге дохода - сколько у человека должно остаться на руки после оплаты расходов на жилье. В зависимости от этого люди могут подать заявку на жилищное пособие. Жилищное пособие могут получать и люди, не имеющие статуса нуждающегося или малообеспеченного лица».

Учитывая, что январь только что завершился, и люди еще не получили новые счета, пока нельзя прогнозировать, насколько большое финансирование на поддержку может потребоваться.