Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Так ждать ли помощи от государства в оплате счетов? 0 296

Политика
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так ждать ли помощи от государства в оплате счетов?
ФОТО: LETA

Последний раз масштабную помощь в оплате счетов государситво оказывало домохозяйствам в отопительном сезоне 2022/2023-го годов.

Программа Латвийского телевидения Panorāma сегодня вечером сообщает, что конкретных решений о том, кто и какое пособие сможет получить в этом отопительном сезоне, до сих пор нет. Должностные лица подчеркивают, что на этот раз помощь ожидается только отдельным группам общества — тем, кому она больше всего понадобится, а не всем.

Январь в этом году был значительно холоднее декабря — средняя температура опустилась примерно на десять градусов. Именно это повлияло и на потребление теплоэнергии. Расчеты отраслевой ассоциации показывают: снижение температуры на один градус приводит к пятипроцентному росту потребления. Это означает, что в январе на тепло может быть потрачено примерно на пятьдесят процентов больше, чем месяцем ранее.

Президент Латвийской ассоциации тепловых предприятий Ина Берзиня-Вейта сказала в интервью ЛТВ: "Но у нас есть очень хорошая новость - у нас не выросла стоимость энергоресурсов для отопления. Да, конечно, дороже электричество для тех, кто пользуется электричеством, но я говорю о централизованном теплоснабжении. И тарифы даже некоторые понизились, но в основном они остались стабильными, потому что ничего не происходит с ценой на топливо, кризиса как такового нет».

Более высокое потребление энергии, конечно, будет означать и более высокие счета. В связи с этим встал вопрос о господдержке, который сегодня обсуждался в министерстве климата и энергетики.

Последний раз на государственном уровне поддержка в отопительном сезоне оказывалась в 2022 и 2023 годах, когда резко выросли цены на энергоресурсы и правительство ввело широкие компенсации почти всем домохозяйствам.

На этот раз поддержка, скорее всего, будет более целевой и предусмотрена только для отдельных групп населения.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис (Союз «зеленых» и крестьян) пояснил: "Сейчас мы говорим, что цены стабильны. Мы говорим о том, что увеличились счета. Но они очень разные. Это, наверное, очень важно — что мы должны прогнозировать, что мы и делаем, общаемся и с самоуправлением, и с теплопредприятием о сложившейся ситуации. А если возникает еще какая-то необходимость, пытаемся ее экстренно решать».

По словам министра, главным государственным инструментом помощи может стать жилищное пособие. Он предоставляется индивидуально, оценивая как доходы, так и расходы на жилье.

Советник Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) по здравоохранению и социальным вопросам Илзе Рудзите отметила, что «это [пособие] едино по всей Латвии и, следовательно, и эти критерии, по которым люди могут квалифицироваться на это пособие, тоже едины в Латвии. При определенном пороге дохода - сколько у человека должно остаться на руки после оплаты расходов на жилье. В зависимости от этого люди могут подать заявку на жилищное пособие. Жилищное пособие могут получать и люди, не имеющие статуса нуждающегося или малообеспеченного лица».

Учитывая, что январь только что завершился, и люди еще не получили новые счета, пока нельзя прогнозировать, насколько большое финансирование на поддержку может потребоваться.

Читайте нас также:
#отопление #финансирование #тарифы
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Диверсии по заданию РФ? СГБ фиксирует рост инцидентов на критически важных объектах
Изображение к статье: Рост агрессии неизбежен: СГБ о планах российских спецслужб в Латвии
Изображение к статье: Латвийским правоохранительным органам следует изучить «файлы Эпштейна» - президент
Изображение к статье: Недостроенный мост в Риге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
Наша Латвия
Изображение к статье: Постучали «по дереву»: власти Латвии опять не на шутку перессорились Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Экранизация Дюма сделала Терехову желанной для десятков миллионов. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: На Солнце появился подозрительно таинственный объект
Техно
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео