Председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) не получил допуска к государственной тайне, свидетельствует информация, предоставленная Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР).

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое Единство") потребовал отставки Барташевича.

Как отмечает МУУРР, такое решение принято на основании предоставленной Службой государственной безопасности (СГБ) информации об отказе в предоставлении председателю Резекненской думы специального допуска к гостайне.

В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен будет предоставить министру письменное объяснение, после чего министр примет решение и дальнейших шагах.