Мэр Резекне не получил допуск к гостайне 6 630

Политика
Дата публикации: 02.02.2026
LETA
Изображение к статье: Мэр Резекне не получил допуск к гостайне

Председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) не получил допуска к государственной тайне, свидетельствует информация, предоставленная Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР).

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое Единство") потребовал отставки Барташевича.

Как отмечает МУУРР, такое решение принято на основании предоставленной Службой государственной безопасности (СГБ) информации об отказе в предоставлении председателю Резекненской думы специального допуска к гостайне.

В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен будет предоставить министру письменное объяснение, после чего министр примет решение и дальнейших шагах.

#Резекне #Латвия #допуск к гостайне #отставка #политика
Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    3-го февраля

    Думаю эта т.н. тайна ему и нах не нужна, его выбрал народ и это для него главное, никогда в славном городе Резекне наци не будут у власти!

    15
    2
  • VS
    Vad Sorry
    3-го февраля

    Интересно у него фотоаппарат нашли и 2 патрона? В России обычно наркотики подкидывал:и))) а он может ещё и поезд сфоткал когда с любовницей расставался зацепил:)))

    2
    9
  • VS
    Vad Sorry
    3-го февраля

    Тут всё просто, нету разницы кто выбирает, кого-то, , можно оказывается когда ,🤥,' демократия; просто убрать ни нужного человека и ни считаться ни с чем...

    9
    4
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    А что за Хелмана не топит,ведь он тоже лишён доступа? Просто потому ,что Хелман латышчкоязычный,а Бариташевич-русскоязычный?!🔯😂 Так где то прочитал,что почему то русскоязычные евреи больше всего поддерживают геноцид в Газе... С чем это связано-непонятно...😈👽

    11
    5
  • Д
    Дед
    Aleks
    2-го февраля

    Хельман настолько мразь, что за него впрягаться просто западло

    17
    2
  • Д
    Дед
    2-го февраля

    Но народ уже проголосовал за него и доверяет ему. По конституции в Латвии главный народ. Кто может противоречить воле народа Латвии. Есть уголовная статья, которая призывает к ответу, того, кто не дает народу получить выбранного депутата. Кто такая БЗС? Где про нее записано в конституции? Где основания для не доверия Барташевичу? Какая то БЗС, выше воли народа Латвии? Народ неправильно проголосовал? Так вот кто управляет Латвией- БЗС.

    16
    2
Читать все комментарии

