Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) направил письмо должностным лицам правительства и самоуправлений с предупреждением о том, что значительный рост затрат на обслуживание Единой муниципальной информационной системы может вынудить самоуправления отказаться от электронного документооборота, сообщили в организации, пишет LETA.

В письме, адресованном премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), министру финансов Арвилу Ашераденсу ("Новое Единство"), министерствам, Государственной инспекции по защите данных и другим учреждениям, указано, что расходы, предлагаемые ООО "ZZ Dats" на следующий год, для некоторых самоуправлений возрастут до 80%, а для отдельных — почти удвоятся.

ЛСС подчёркивает, что стремительный рост цен создаёт риск увеличения бюрократической нагрузки и административных расходов, а также может привести к возврату к бумажному документообороту.

В письме организации содержится призыв к государственным учреждениям найти долгосрочные решения для преодоления монопольного положения на рынке информационных систем для самоуправлений и поддержать самоуправления, обеспечив предоставление качественных цифровых услуг даже в условиях меняющегося бюджета.

Латвийские самоуправления с 1997 года используют разработанную ООО "ZZ Dats" систему, которая обеспечивает ключевые решения по цифровизации функций самоуправлений, в том числе администрирование налога на недвижимость, регистрацию жителей и администрирование социальных услуг.

ЛСС указывает, что, несмотря на многолетнее использование, самоуправления не являются владельцами системы и вынуждены ежегодно покрывать растущие затраты на её обслуживание. В прошлом году ООО "ZZ Dats" уже увеличило затраты для всех самоуправлений на 2025 год до 30%, что стало беспрецедентным ростом и повлекло дополнительные административные расходы в бюджетах самоуправлений.

Если указанная проблема не будет решена и самоуправления окажутся вынуждены вернуться к бумажному документообороту, это может значительно замедлить процесс принятия документов и решений, предупреждает ЛСС.

Организация самоуправлений также напоминает о киберинциденте, произошедшем в конце прошлого года, когда массовая утечка персональных данных затронула все самоуправления и привела к выговору и штрафу со стороны Государственной инспекции по защите данных. Несмотря на это, отмечает ЛСС, указанный коммерсант по-прежнему остаётся единственным поставщиком услуг по цифровизации функций самоуправлений.

Согласно информации "Firmas.lv", ООО "ZZ Dats" зарегистрировано в 1995 году. Основной капитал предприятия составляет 40 000 евро. 40% долей капитала принадлежат покойному Марису Зиемсу, 35% — Инге Зиеме, а 25% — Эджусу Жейрису. В прошлом году оборот предприятия составил 17,66 млн евро, а прибыль — 3,49 млн евро.