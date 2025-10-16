Baltijas balss logotype
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 2 6061

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
ФОТО: Unsplash

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) направил письмо должностным лицам правительства и самоуправлений с предупреждением о том, что значительный рост затрат на обслуживание Единой муниципальной информационной системы может вынудить самоуправления отказаться от электронного документооборота, сообщили в организации, пишет LETA.

В письме, адресованном премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), министру финансов Арвилу Ашераденсу ("Новое Единство"), министерствам, Государственной инспекции по защите данных и другим учреждениям, указано, что расходы, предлагаемые ООО "ZZ Dats" на следующий год, для некоторых самоуправлений возрастут до 80%, а для отдельных — почти удвоятся.

ЛСС подчёркивает, что стремительный рост цен создаёт риск увеличения бюрократической нагрузки и административных расходов, а также может привести к возврату к бумажному документообороту.

В письме организации содержится призыв к государственным учреждениям найти долгосрочные решения для преодоления монопольного положения на рынке информационных систем для самоуправлений и поддержать самоуправления, обеспечив предоставление качественных цифровых услуг даже в условиях меняющегося бюджета.

Латвийские самоуправления с 1997 года используют разработанную ООО "ZZ Dats" систему, которая обеспечивает ключевые решения по цифровизации функций самоуправлений, в том числе администрирование налога на недвижимость, регистрацию жителей и администрирование социальных услуг.

ЛСС указывает, что, несмотря на многолетнее использование, самоуправления не являются владельцами системы и вынуждены ежегодно покрывать растущие затраты на её обслуживание. В прошлом году ООО "ZZ Dats" уже увеличило затраты для всех самоуправлений на 2025 год до 30%, что стало беспрецедентным ростом и повлекло дополнительные административные расходы в бюджетах самоуправлений.

Если указанная проблема не будет решена и самоуправления окажутся вынуждены вернуться к бумажному документообороту, это может значительно замедлить процесс принятия документов и решений, предупреждает ЛСС.

Организация самоуправлений также напоминает о киберинциденте, произошедшем в конце прошлого года, когда массовая утечка персональных данных затронула все самоуправления и привела к выговору и штрафу со стороны Государственной инспекции по защите данных. Несмотря на это, отмечает ЛСС, указанный коммерсант по-прежнему остаётся единственным поставщиком услуг по цифровизации функций самоуправлений.

Согласно информации "Firmas.lv", ООО "ZZ Dats" зарегистрировано в 1995 году. Основной капитал предприятия составляет 40 000 евро. 40% долей капитала принадлежат покойному Марису Зиемсу, 35% — Инге Зиеме, а 25% — Эджусу Жейрису. В прошлом году оборот предприятия составил 17,66 млн евро, а прибыль — 3,49 млн евро.

#самоуправления
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    17-го октября

    Вы свечи закупайте. Что тут скажишь. Судя по всем цифрам , которые вы даёте хавать народу, вы импотенты не только политичесские, так и экономичесские))))))))))))) А сколько пафоса то было...)))))))))))))))) Когда на карточки переходить планируете???????? )))))))))))) И последний вопрос-:а что смотрящий-ваш начальник (америка)-не помогает да!!!??)))))))))))))))))))) ВОТ Я НАБЛЮДАЮ ЗА РАЗВИТИМ СОБЫТИЙ, У ВАС НУ ПАРУ, ТРОЙКУ ЛЕТ ОСТАЛОСЬ....... И САМИ ОБЪЯВИТЕ БАНКРОТСТВО...))))))))))

    1
    1
  • А
    Андрей
    16-го октября

    Шантаж, конечно, не пройдёт. У ЗЗДата много бенефициаров (не считая заявленные фамилии) и крыша. Но и самоуправления понять хочется. +30% - это на основании чего? Уровень инфляции за год - официально меньше. Или сколько лет не повышали? А про +80% - это откуда такая информация?

    5
    1

