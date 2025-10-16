Сегодня депутаты Сейма соберутся на внеочередное пленарное заседание, чтобы начать процесс рассмотрения парламентом проекта бюджета-2026, основных параметров бюджета на 2026-ой, 2027-ой и 2028-ой годы, а также пакета законопроектов, которые связаны с госбюджетом.

Налоги не повысят. Почти…

Накануне министр финансов Арвилс Ашераденс, согласно традиции, которая была установлена еще в 1997-м году, совершил пеший переход с проектом бюджета в портфеле из здания министерства финансов, что на улице Смилшу, к зданию Сейма, что на улице Екаба.

По дороге глава минфина еще раз повторил свой тезис о том, что это весьма хороший бюджет в сложившихся обстоятельствах. При этом и министр Ашераденс, и премьер Силиня подчеркнули, что, несмотря на растущие расходы – прежде всего на оборону – правительству удалось избежать повышения основных (базовых) налогов.

Да, действительно ни социальный налог, ни подоходный налог с населения не повысились. Не была повышена базовая ставка НДС — за исключением предложения минкульта лишить льготной ставки НДС в размере 5% книги и периодику на русском языке. Правда, по этому, мягко говоря, дискриминационному предложению, еще предстоят дискуссии уже в комиссии Сейма по бюджету.

Отметим, что дискуссии, в том числе и со стороны правящих депутатов, ожидаются и по другим позициям в проекте бюджета-2026.

На медицину добавили копейки

Так депутаты от Союза зеленых и крестьян намерены еще раз попытаться сократить расходную часть бюджета, свои предложения обещала подать даже спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК). Сэкономленные деньги, возможно, перераспределят на другие нужды — к примеру, на медицину, которой в бюджете следующего года пока выделили дополнительно смехотворную сумму, учитывая потребности сферы здравоохранения — 27,9 миллиона. При этом минимально для сохранения хотя бы нынешнего уровня медицинской помощи сфере здравоохранение нужно было дополнительно не менее 140 миллионов.

Общий прирост финансирования здравоохранения составил незаметные 1,7 процента по сравнению с нынешним годом. Для сравнения — прирост средств на оборону ожидается в районе 15,3%. Или в денежном выражении — на 693,5 миллионов евро. В целом военные расходы в следующем году в Латвии достигнут 1 миллиарда 545 миллионов. Объективности ради заметим, что пока еще бюджет здравоохранения больше оборонного – 1 миллиард 948 миллионов.

Напомним, что бюджет будущего года назван бюджетом безопасности и в нем определены три приоритета: безопасность, демография и образование. На демографию дополнительно предусмотрено 94,8 миллиона — этих денег должно хватить на повышение пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, а также на улучшение медобслуживания детей и на поддержку семей с приемными детьми.

Также из хороших новостей для народа в контексте бюджета можно упомянуть еще увеличение на 40 евро минималки и необлагаемого минимума. А еще введение эксперимента в виде снижения до 12% НДС на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. При этом данный эксперимент начнется не с 1-го января следующего года, а лишь с 1-го июля.

В подтверждении своих слов о хорошем бюджете, минфин привел сравнительную табличку бюджетов стран Балтии, из которой видно, что, к примеру, Эстония решила повысить ставку НДС до 24%, у нас же основная ставка пока остается прежней — 21%.

По ночам не работаем!

Так или иначе, но главное для правительства — принять бюджет. Ведь если Сейм голосует против бюджета в первом или втором чтениях, то правительство автоматически уходит в отставку.

Впрочем, партнеры по коалиции такой сценарий не прогнозируют. Они надеются принять бюджет в первых числах декабря. Спикер Сейма вчера заверила, что бюджет не планируется принимать, как «в старые добрые времена», по ночам — заседания по бюджету будут продолжаться максимум до 21.00 и если депутаты не успеют все рассмотреть, то тогда заседание продолжится на следующий день — возможно, даже по субботам.

Не планируется выделять депутатам, как в «жирные годы», депутатских квот — то есть у слуг народа больше не будет возможностей выбить деньги на ремонт своей школы или издание какой-то исторической книги… На все эти «прихоти» денег в казне просто нет.

Для принятия бюджета-2026 правящим еще предстоит обеспечить жесткую коалиционную дисциплину. А именно — чтобы все депутаты, поддерживающие правительство, находились в зале пленарных заседаний во время рассмотрения бюджет-2026 и бюджетного пакета. Для этого на период рассмотрения бюджета в двух чтениях будут отменены все зарубежные командировки, нельзя исключить, что даже больных депутатов попросят «собраться с силами» и приехать на работу, ведь у правящих, напомним, минимальный перевес голосов в Сейме.

Для удержания большинства сегодня свои депутатские полномочия официально сложит Андрис Вилкс (Союз зеленых и крестьян), который по состоянию здоровья долгое время уже не появлялся в парламенте. Его место займет ветеран латвийской политики Янис Диневич, который был депутатом Верховного Совета в исторический период — с 1990-го по 1993-ый годы. В итоге у коалиции будет минимальный перевес в 51 голос.