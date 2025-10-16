Baltijas balss logotype
Пришло время для более жёсткой и ответственной миграционной политики - Силиня 2 409

Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Пришло время для более жёсткой и ответственной миграционной политики по всей Европе, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство"), пишет LETA.

В своём заявлении в соцсетях Силиня подчёркивает, что граждане Латвии и стран Европейского союза "в первую очередь должны быть защищены нами самими — их безопасность не может быть поставлена под угрозу из-за незаконной миграции".

Премьер-министр предложила на общеевропейском уровне пересмотреть принципы миграции и предоставления убежища. Работа в этом направлении началась в мае совместно с лидерами ещё восьми стран. "К нашей инициативе присоединяется всё больше других европейских государств", — утверждает Силиня.

Она признала, что Латвия уже несколько лет сталкивается с давлением нелегальной миграции, расходуя на защиту латвийской, а одновременно и внешней границы ЕС значительные ресурсы.

Ранее Союз "зелёных" и крестьян (СЗК) потребовал от министра иностранных дел Байбы Браже ("Новое Единство") пояснений по поводу планируемых действий, направленных на признание для Латвии аналогичной особой ситуации, как в Польше, которая в ближайшее время, согласно заявлению СЗК, якобы будет освобождена от требований миграционного пакта ЕС по перераспределению мигрантов и связанных с этим финансовых санкций.

Однако Браже в среду днём ответила в соцсетях, что "никакого польского исключения по миграционному пакту не существует и соответствующего решения нет". Она также указала, что "эти вопросы входят в компетенцию Министерства внутренних дел", добавив, что "дезинформация распространяется не только из России, но и внутри самой Латвии".

#миграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Интересно, а когда придёт время думать о том, как и чем правительство будет отдавать набранные кредиты или оно надеется обойтись только уплатой процентов по долгам? Но ведь скоро и на проценты денег хватать не будет.

    3
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Просто дура.

    7
    2

Видео