Силиня знает, какой должна быть миграционная политика всей Европы 1 303

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: Силиня знает, какой должна быть миграционная политика всей Европы
ФОТО: LETA

Настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики во всей Европе, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Силиня: настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики по всей Европе Рига, 16 октября, ЛЕТА. Настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики во всей Европе, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

В публикации в социальных сетях премьер подчеркивает, что безопасность граждан Латвии и стран Европейского союза (ЕС) не может быть поставлена под угрозу из-за незаконной миграции.

Силиня предложила на общеевропейском уровне пересмотреть принципы миграционной политики и предоставления убежища. В мае при участии лидеров восьми других стран была начата совместная работа над этой инициативой.

"К нашей инициативе присоединяется все больше европейских государств", - отметила политик.

Силиня напомнила, что Латвия уже несколько лет сталкивается с давлением незаконной миграции и вынуждена тратить значительные ресурсы на охрану внешней границы страны, которая одновременно является и границей ЕС.

Как сообщалось, Союз зеленых и крестьян (СЗК) обратился к министру иностранных дел Байбе Браже с просьбой разъяснить, какие меры планируются для признания особой ситуации в Латвии - аналогичной той, что установлена в Польше. По данным СЗК, Польша в ближайшее время может быть освобождена от требований миграционного пакта ЕС о перераспределении мигрантов и связанных с этим финансовых санкций, говорится в заявлении объединения для СМИ.

В ответ министр иностранных дел Байба Браже в среду днем заявила в социальных сетях, что никаких исключений из миграционного пакта для Польши не предусмотрено и соответствующее решение не принималось.

"Следует также отметить, что данные вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел", - подчеркнула министр, добавив, что "вводящие в заблуждение сообщения распространяются не только из России, но и внутри самой Латвии".

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Население Польши - 38 миллионов 244 тысячи человек, Латвии - неполных 2 миллиона. По меркам Китая, это численность небольшого провинциального городка. Пустующей земли в Латвии немеряно, а население и особенно в сельских районах, всё меньше и меньше, так что надежды могут питать только юношей!

    1
    1

