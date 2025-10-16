Заседание Рижской думы, начавшееся в среду в 11:00, продолжалось почти 15 часов и завершилось в ночь на четверг, незадолго до 2:00, пишет ЛЕТА.

Критика в адрес организации заседания прозвучала со стороны оппозиции как в адрес коалиции, так и мэра Риги. Указывалось, что, заставляя сотрудников думы работать вне рабочего времени, самоуправлению причиняется ущерб, так как за работу в ночное время придётся доплачивать или компенсировать её свободным временем.

В повестке заседания было включено 74 вопроса.

Депутаты обсуждали как создание Комиссии по этике, так и положение о Комиссии по противодействию коррупции и хорошему управлению, деятельность Рижского агентства инвестиций и туризма, а также выражение недоверия руководству предприятия "Rīgas namu pārvaldnieks".

Это был один из последних пунктов повестки, по которому развернулись одни из самых острых дебатов.

Несколько раз как фракции оппозиции, так и коалиции запрашивали перерывы.