«Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО 6 3726

Политика
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО
ФОТО: LETA

Силы НАТО могут реагировать на потенциальную агрессию ещё до официальной активации 5-й статьи Североатлантического договора, и Альянс готов к защите в случае гибридных атак, заявил агентству ЛЕТА посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

Он пояснил, что для всей территории НАТО разработаны региональные планы обороны, и Латвия включена в план центральной обороны. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе наделён полномочиями реагировать на развитие кризиса, если разведывательные службы союзников зафиксируют необычную концентрацию вооружённых сил у границ.

"Это означает, что нет необходимости ждать формального запуска 5-й статьи, поскольку силы НАТО имеют полномочия предпринимать определённые действия для сдерживания потенциального агрессора", — отметил Риекстиньш.

Бывший министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что 5-я статья Североатлантического договора предусматривает как коллективную, так и индивидуальную поддержку государств-членов, и союзники могут оказывать помощь ещё до принятия политического решения в Брюсселе.

"Страны, ратифицировавшие договор НАТО, включая 5-ю статью, тем самым заявили, что обязаны оказывать помощь государству, подвергшемуся агрессии. Это не подлежит сомнению", — сказал он, добавив, что акцент делается на немедленную помощь, предусмотренную договором.

По словам Риекстиньша, 5-я статья не ограничивается только военной помощью. Он напомнил, что в истории Альянса она была активирована лишь один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

Посол Латвии в НАТО подчеркнул, что не всегда именно военная помощь — это то, что конкретная страна может предоставить в данный момент. В качестве примера он привёл специализацию Чехии в отражении химических атак или специфические возможности других стран-членов.

Он также отметил, что 5-я статья предусматривает как коллективную, так и индивидуальную поддержку, и помощь может быть оказана до принятия политического решения в Брюсселе. По словам Риекстиньша, Североатлантический договор был создан с намеренной гибкостью, которая позволяет реагировать в зависимости от ситуации. Он охарактеризовал договор как точный, лаконичный и в то же время оставляющий определённое пространство для манёвра.

Говоря о ядерном сдерживании, Риекстиньш сослался на Стратегическую концепцию НАТО 2022 года, в которой указано, что вероятность применения ядерного оружия крайне мала, но в случае необходимости удар по агрессору должен нанести такой ущерб, который значительно превысит возможные выгоды. Посол подчеркнул, что у Альянса есть как возможности, так и политическая воля для этого.

Он также указал, что в документах Альянса предусмотрена возможность активации 5-й статьи и в случае гибридной атаки, хотя не указано, как это точно измеряется. Он добавил, что в наши дни потенциальные угрозы легко обнаружимы.

"Подготовку к нападению уже невозможно скрыть — это подтвердили и сигналы, поступавшие перед началом полномасштабной войны России против Украины в 2022 году", — сказал Риекстиньш.

#нато
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    17-го октября

    Ну так давай, вперёд, надери задницу этим собирающимся, до 5 статьи или надеешься подстретельством развязать что-то большое ? Да тебя даже никто не заметит.

    23
    3
  • А
    Андрей
    17-го октября

    "Подготовку к нападению уже невозможно скрыть". Гражданин (или перводчик, или редакция опускает?) не уточнил - "подготовку к нападению" кого на кого уже невозможно скрыть?

    Догадайтесь сами?

    Ну ведь все догадываются по разному. Или думать разрешено только в одном направлении?

    32
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го октября

    Какими ядреными мухоморами их там в Брюсселе кормят! Сами придумаем, как заработать на украинской войне, сами испугаемся Россию, сами ограбим своё население под предлогом "защиты от России". И как финал - сами натравим весь этот обнищавший сброг в попытку пограюить Россию. Знакомый сценарий - раз в сто лет повторяется. Кто из "цивилизованных европейских соседей" не вторгался еще на территорию России? Ирландцы разве что - и то потому, что живут далеко и по менталитету схожие.

    50
    3
  • A
    Aleks
    17-го октября

    НАТО точно не нужна война на их территориях как и не нужна война России с НАТО . Все неплохо зарабатывают и заработали на Украине и многострадальных украинцах. И ещё долго будут зарабатывать,раздувая костер якобы войны с Россией и попиливая военные бюджеты.Одни и теже люди одного и того же вероисповедания и с одной и той же тягой к деньгам и ненавистью к остальным будут воевать между собой и ломать прекрасный уклад жизни,?!😈😀Да ладно..Вполне хватает Украины пока...

    38
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    силы НАТО имеют полномочия предпринимать определённые действия для сдерживания потенциального агрессора -- И что показательно, эти определённые действия будут предприниматься в основном на территории Латгалии! А вот интересно, сами латгальцы об этом знают, может быть догадываются или им всё равно, что будет происходить на их родной земле?

    41
    3
  • NB
    Nose Bose
    17-го октября

    5-статья не про непосредственную помощь, а про консультации :) Но ты продолжай надеяться, что сытый Herr или там месье об этом забыли :)

    37
    3
Читать все комментарии

