Силы НАТО могут реагировать на потенциальную агрессию ещё до официальной активации 5-й статьи Североатлантического договора, и Альянс готов к защите в случае гибридных атак, заявил агентству ЛЕТА посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

Он пояснил, что для всей территории НАТО разработаны региональные планы обороны, и Латвия включена в план центральной обороны. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе наделён полномочиями реагировать на развитие кризиса, если разведывательные службы союзников зафиксируют необычную концентрацию вооружённых сил у границ.

"Это означает, что нет необходимости ждать формального запуска 5-й статьи, поскольку силы НАТО имеют полномочия предпринимать определённые действия для сдерживания потенциального агрессора", — отметил Риекстиньш.

Бывший министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что 5-я статья Североатлантического договора предусматривает как коллективную, так и индивидуальную поддержку государств-членов, и союзники могут оказывать помощь ещё до принятия политического решения в Брюсселе.

"Страны, ратифицировавшие договор НАТО, включая 5-ю статью, тем самым заявили, что обязаны оказывать помощь государству, подвергшемуся агрессии. Это не подлежит сомнению", — сказал он, добавив, что акцент делается на немедленную помощь, предусмотренную договором.

По словам Риекстиньша, 5-я статья не ограничивается только военной помощью. Он напомнил, что в истории Альянса она была активирована лишь один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

Посол Латвии в НАТО подчеркнул, что не всегда именно военная помощь — это то, что конкретная страна может предоставить в данный момент. В качестве примера он привёл специализацию Чехии в отражении химических атак или специфические возможности других стран-членов.

Он также отметил, что 5-я статья предусматривает как коллективную, так и индивидуальную поддержку, и помощь может быть оказана до принятия политического решения в Брюсселе. По словам Риекстиньша, Североатлантический договор был создан с намеренной гибкостью, которая позволяет реагировать в зависимости от ситуации. Он охарактеризовал договор как точный, лаконичный и в то же время оставляющий определённое пространство для манёвра.

Говоря о ядерном сдерживании, Риекстиньш сослался на Стратегическую концепцию НАТО 2022 года, в которой указано, что вероятность применения ядерного оружия крайне мала, но в случае необходимости удар по агрессору должен нанести такой ущерб, который значительно превысит возможные выгоды. Посол подчеркнул, что у Альянса есть как возможности, так и политическая воля для этого.

Он также указал, что в документах Альянса предусмотрена возможность активации 5-й статьи и в случае гибридной атаки, хотя не указано, как это точно измеряется. Он добавил, что в наши дни потенциальные угрозы легко обнаружимы.

"Подготовку к нападению уже невозможно скрыть — это подтвердили и сигналы, поступавшие перед началом полномасштабной войны России против Украины в 2022 году", — сказал Риекстиньш.