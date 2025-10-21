Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Официальная церемония встречи монархов и совместное фотографирование с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем запланированы в Рижском замке на 10 часов утра 28 октября. После этого состоятся переговоры между делегациями Латвии и Дании.

В 11.35 король Фредерик X и королева Мария вместе с Ринкевичем возложат цветы к памятнику Свободы, а затем встретятся со спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Во второй половине дня король и королева посетят Музей оккупации Латвии, Латвийскую академию культуры и квартал югенд-стиля на улице Алберта. Вечером по случаю визита короля и королевы Дании в Рижском замке состоится государственный ужин, который организует президент Латвии.

29 октября монархи и президент Латвии посетят Адажскую среднюю школу, где примут участие в уроке государственной обороны, и Адажскую военную базу, где встретятся с латвийскими и датскими солдатами и министрами обороны. В конце визита, в 15.30, в Латвийском национальном художественном музее состоится прием, организованный Данией по случаю государственного визита в Латвию.