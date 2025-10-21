Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвию едут король и королева 2 1307

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
ФОТО: Youtube

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Официальная церемония встречи монархов и совместное фотографирование с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем запланированы в Рижском замке на 10 часов утра 28 октября. После этого состоятся переговоры между делегациями Латвии и Дании.

В 11.35 король Фредерик X и королева Мария вместе с Ринкевичем возложат цветы к памятнику Свободы, а затем встретятся со спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Во второй половине дня король и королева посетят Музей оккупации Латвии, Латвийскую академию культуры и квартал югенд-стиля на улице Алберта. Вечером по случаю визита короля и королевы Дании в Рижском замке состоится государственный ужин, который организует президент Латвии.

29 октября монархи и президент Латвии посетят Адажскую среднюю школу, где примут участие в уроке государственной обороны, и Адажскую военную базу, где встретятся с латвийскими и датскими солдатами и министрами обороны. В конце визита, в 15.30, в Латвийском национальном художественном музее состоится прием, организованный Данией по случаю государственного визита в Латвию.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    21-го октября

    То есть они хотят воочию полюбоваться геноцидом?

    21
    6
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    В зоопарк ещё пусть сходят и в цирк

    21
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Изображение к статье: В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Изображение к статье: Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Оборона Латвии: известно, что будет закуплено у Германии за 50 млн евро
Изображение к статье: x.com/boris_beissner
Изображение к статье: Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья
Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья 215
Изображение к статье: Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента.
Вилис Криштопанс: «Надо быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом» 5 2893
Изображение к статье: Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию Эксклюзив!
Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию 2 606
Изображение к статье: «Его просто одурачили и заманили в ловушку»
«Его просто одурачили и заманили в ловушку» 1808

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 24
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 31
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 15
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 28
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 26
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 24
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 31
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео