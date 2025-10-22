Президент Эдгар Ринкевич воздержался от комментариев процессов вокруг Стамбульской конвенции в Сейме, но призвал депутатов к рациональной дискуссии.

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент заявил журналистам, что дождется решения Сейма по вопросу о денонсации Стамбульской конвенции, прежде чем дать свою оценку законопроекту.

Президент напомнил, что свое мнение о Стамбульской конвенции он высказывал уже ранее. Он выразил надежду на то, что дискуссия в Сейме будет рациональной и депутаты учтут международные, внешнеполитические и правовые аспекты предотвращения насилия.

"Если Сейм проголосует за законопроект и он окажется на моем столе, я в соответствии с Конституцией дам ему оценку и приму решение", - заявил Ринкевич, добавив, что не будет участвовать в обсуждении процессов, которые сейчас происходят в Сейме вокруг конвенции.

Премьер-министр в свою очередь подчеркнула, что политические дебаты о Стамбульской конвенции не должны влиять на права жертв насилия и доступную им помощь.

Она подчеркнула, что вопрос о Стамбульской конвенции и связанных с ней инициативах всегда стоит на повестке дня правительства. Насилие в семье и в отношении женщин недопустимо, и правительство продолжит работу по поддержке тех, кому нужна помощь государства.

Она признала, что в Сейме уже ощущается предвыборная атмосфера, однако политические дискуссии, которые иногда превращаются в "политический театр", не должны сказываться на людях, рассчитывающих на защиту государства.

Как сообщалось, комиссия Сейма по иностранным делам в среду концептуально поддержала предложение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, передав его на рассмотрение на заседании парламента 23 октября.

В конце сентября Сейм передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам предложение оппозиции о денонсации конвенции. Вместе с оппозицией за это предложение проголосовали также депутаты коалиционного Союза зеленых и крестьян, что привело к нестабильности правящей коалиции, так как остальные партнеры расценили это как нарушение коалиционного договора.