Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В бензин и дизель подлили новый налог: жителей Латвии заставят платить за климатические цели ЕС 5 3151

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В бензин и дизель подлили новый налог: жителей Латвии заставят платить за климатические цели ЕС
ФОТО: dreamstime

Пободавшись немного с оппозицией, латвийские власти протащили через Сейм новую климатическую директиву ЕС. Из-за нее для жителей Латвии может существенно подорожать топливо, но ответственные лица утверждают, что все не так уж и страшно.

Брюссель угрожает штрафом

Коалиция в Сейме, преодолев сопротивление оппозиции, приняла поправки, предусматривающие внедрение новой системы торговли квотами на выброс CO2 в ЕС. Новая система называется ETS2 (Emissions Trading Scheme – Схема торговли выбросами), и она будет охватывать строительство, транспорт и другие секторы экономики, которые раньше в этой схеме не участвовали.

Как сообщили в Министерстве климата и энергетики, суть принятых в Сейме 10 октября поправок к закону «О загрязнении», а также переданных комиссиям законопроектов «Об экономической устойчивости» и «Об энергетике транспорта» — развитие и расширение доступности местных энергетических ресурсов в будущем.

Кроме того как утверждает министерство климата и энергетики, если директива не будет принята, Латвия столкнется со штрафом в размере около 300 миллионов евро за невыполнение требований ЕС.

Оппозиция же уверяла, что принятие директивы приведёт к резкому росту цен на топливо — от 26 до 40 евроцентов за литр. И это правда – рост цен будет. «Инфа 100%», как говорят нынче в интернетах.

Полуправда или полуложь

Забавно было смотреть, как извивался министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, чтобы публично не произнести страшное слово «подорожание».

Информация о якобы грядущем резком росте цен на топливо, связанная с законопроектом о загрязнении, не соответствует действительности, заявил министр. «Ни в этом году, ни в следующем не планируется повышение платежей, связанных с климатическими нормативами», — пояснил Мелнис. По его словам, распространяемые прогнозы вводят общество в заблуждение, а министерство совместно с отраслью и другими ведомствами ищет пути снижения расходов на энергоресурсы, включая топливо для автотранспорта. Министр также отметил, что на возобновляемое топливо местного производства новые поборы вводить не планируется.

Как хитро завернул господин министр. Да, действительно, ни в этом году, ни в следующем ничего не произойдет, так как директива начнет действовать в 2027 году. А вот в 2027 году жители Латвии светлые климатические цели ЕС уже начнут финансировать из своего кармана.

Да, действительно, на биотопливо ETS2 не распространяется. Но разве Латвия сможет полностью перейти на биотопливо к 2027 году? Конечно же нет. Еще одна полуправда или полуложь от министра.

Чиновники также успокаивают население тем, на цену топлива влияет множество факторов, включая налоговую политику и рыночные условия. Например, говорят, что в Литве с начала года в акциз включена углеродная составляющая около 0,15 евро за литр, чтобы стимулировать производство возобновляемой энергии для транспорта, однако дизель там все еще дешевле, чем в Латвии.

Намек на то, что в Латвии понизят акцизный налог на топливо, сделав его как в Литве? Когда это у нас понижали акцизы? Это тоже полуправда-полуложь.

А без палки можно?

Забавно еще и то, что министерство климата и энергетики задолго до последнего голосования в Сейме, когда страсти разгорелись до белого каления и население стало интересоваться темой, спокойно будущий рост цен на бензин и дизель признавало. Но добавляло к этому массу оговорок. Например, такую: да, дескать, в связи с принятием поправок к закону «О загрязнении» цены на ископаемое топливо действительно вырастут, однако рост ожидается по всему ЕС, и страны смогут компенсировать его, увеличивая долю местных энергоресурсов и сокращая потребление ископаемого топлива.

Чиновники также настаивают, что цель-то изменений благородна и прекрасна — снизить зависимость от импорта нефти и стимулировать использование местных ресурсов, таких как электроэнергия, биогаз и «зелёный» водород.

Все это, конечно, замечательно - снизить зависимость. Но зачем загонять население в счастливое будущее из-под палки, путем наказания его высокими ценами на топливо? Других методов не осталось уже совсем? Правда?

То, что бензин и дизель подорожает по всей Европе – это всех сильно успокаивает? А что если взять, и сделать бензин и дизель дешевле? Может так всем лучше будет?

Сократить потребление ископаемого топлива – это как? Меньше ездить на автомобилях и автобусах? Пересесть на электромобили, которые на 30-40% дороже, чем обычные авто?

В общем, острых вопросов у нас много, но ответ на них один – не беспокойтесь, все будет хорошо. Мы тут боремся за лучший климат, не мешайтесь под ногами со своими меркантильными интересами.

В отношении Латвии климатический аргумент вообще гениален. Мол, хватит вам тут жить при +7 градусах Цельсия среднегодовой температуры воздуха. Мы вам сделаем еще холоднее. Наслаждайтесь.

Размеры подорожания

«Рост цен на ископаемое топливо ожидается во всём ЕС, однако конкретные расчёты сейчас невозможны, поскольку неизвестно, какова будет цена углеродных квот в 2027 году, когда ETS2 вступит в силу. Все прогнозы остаются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от реальной ситуации», — указывало ранее наше ведомство.

Однако, то что не смогло сделать латвийское министерство, спокойно сделали европейские эксперты. Подсчитано, что из-за вышеозначенных квот природный газ подорожает в среднем по ЕС к 2029 году на 0,10 евро за кубический метр, а к 2030 году – на 0,10-0,20 евро за кубометр.

Бензин станет дороже на 0,12 евро за литр к 2029 году и 0,12 – 0,24 евро - к 2030 году.

Дизельное топливо вырастет в цене на 0,14 евро за литр к 2029 году и на 0,14 – 0,27 евро - 2030 году.

Эти цифры, конечно, приблизительные. Эксперты указывают, что слишком много факторов пока остаются неизвестными. Но то, что удорожание из-за новой идеи Брюсселя будет – это как пить дать.

Не забудем, конечно, добавить к этому подорожанию еще и рост акцизов на топливо, который, конечно же тоже будет. Латвийское правительство воспринимает этот вид налога как бездонную бочку, из которой всегда можно извлечь нужную сумму простым изменением цифр в бухгалтерской программе.

К 2030 году повышение акцизов случится не раз, это тоже можно предвидеть с большой долей вероятности. Через пять лет будем с ностальгией вспоминать, какое было счастье, когда бензин стоил только пару евро. Эх, вернуться бы в те времена!

Сколько стоит

Подсчитано, что из-за вышеозначенных квот природный газ подорожает в среднем по ЕС к 2029 году на 0,10 евро за кубический метр, а к 2030 году – на 0,10-0,20 евро за кубометр.

Бензин станет дороже на 0,12 евро за литр к 2029 году и на 0,12-0,24 евро - к 2030 году.

Дизельное топливо вырастет в цене на 0,14 евро за литр к 2029 году и на 0,14-0,27 евро — к 2030 году.

Не забудем, конечно, добавить к этому подорожанию еще и рост акцизов на топливо, который, конечно же тоже будет. Латвийское правительство воспринимает этот вид налога как бездонную бочку, из которой всегда можно извлечь нужную сумму простым изменением цифр в бухгалтерской программе.

Читайте нас также:
#налоги #топливо
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
6
0
1
6
0
24

Оставить комментарий

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го октября

    Вот и скажите после подобных закидонов, что путинский режим хуже для массы народа.Тут так стригут и обирают, что никаким фараонам и помещикам с их смешной десятиной и не снилось даже в самых мечтательных снах.

    13
    1
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Цены поднимаются, пап ты будешь пить меньше- Нет жрать будете меньше! Это латышское государство- латышам нравится.

    16
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Самая большая разница между деньгами и временем в том, что мы всегда знаем, сколько у нас денег, но никогда не знаем сколько у нас осталось времени. Поэтому цените каждый момент своей жизни. Жизнь – это сейчас. Нет никаких потом.

    13
    1
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    На выходные на выездах из Риги такие вереницы машин, как буд-то город и не заканчивался ближайшие 150 километров. Логично, что чиновники это видят, понимают что люди платят за горючку, а значит в их карманах можно пошустрить с лихвой. А как обозвать это вымогательство это дело третье! Можно и "Для спасения насекомых разбившихся от автомобилей". И такое будет!

    22
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    23-го октября

    Да нет же, мы же независимое государство, ведь правда?

    60
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Изображение к статье: Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Изображение к статье: Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Латвия сделала первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 225
Изображение к статье: Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке
Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке 108
Изображение к статье: «Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» Эксклюзив!
«Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» 786
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Неудержимо рвет на трибуну... В Сейме уже образовалась очередь из желающих выступить 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео