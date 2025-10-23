Пободавшись немного с оппозицией, латвийские власти протащили через Сейм новую климатическую директиву ЕС. Из-за нее для жителей Латвии может существенно подорожать топливо, но ответственные лица утверждают, что все не так уж и страшно.

Брюссель угрожает штрафом

Коалиция в Сейме, преодолев сопротивление оппозиции, приняла поправки, предусматривающие внедрение новой системы торговли квотами на выброс CO2 в ЕС. Новая система называется ETS2 (Emissions Trading Scheme – Схема торговли выбросами), и она будет охватывать строительство, транспорт и другие секторы экономики, которые раньше в этой схеме не участвовали.

Как сообщили в Министерстве климата и энергетики, суть принятых в Сейме 10 октября поправок к закону «О загрязнении», а также переданных комиссиям законопроектов «Об экономической устойчивости» и «Об энергетике транспорта» — развитие и расширение доступности местных энергетических ресурсов в будущем.

Кроме того как утверждает министерство климата и энергетики, если директива не будет принята, Латвия столкнется со штрафом в размере около 300 миллионов евро за невыполнение требований ЕС.

Оппозиция же уверяла, что принятие директивы приведёт к резкому росту цен на топливо — от 26 до 40 евроцентов за литр. И это правда – рост цен будет. «Инфа 100%», как говорят нынче в интернетах.

Полуправда или полуложь

Забавно было смотреть, как извивался министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, чтобы публично не произнести страшное слово «подорожание».

Информация о якобы грядущем резком росте цен на топливо, связанная с законопроектом о загрязнении, не соответствует действительности, заявил министр. «Ни в этом году, ни в следующем не планируется повышение платежей, связанных с климатическими нормативами», — пояснил Мелнис. По его словам, распространяемые прогнозы вводят общество в заблуждение, а министерство совместно с отраслью и другими ведомствами ищет пути снижения расходов на энергоресурсы, включая топливо для автотранспорта. Министр также отметил, что на возобновляемое топливо местного производства новые поборы вводить не планируется.

Как хитро завернул господин министр. Да, действительно, ни в этом году, ни в следующем ничего не произойдет, так как директива начнет действовать в 2027 году. А вот в 2027 году жители Латвии светлые климатические цели ЕС уже начнут финансировать из своего кармана.

Да, действительно, на биотопливо ETS2 не распространяется. Но разве Латвия сможет полностью перейти на биотопливо к 2027 году? Конечно же нет. Еще одна полуправда или полуложь от министра.

Чиновники также успокаивают население тем, на цену топлива влияет множество факторов, включая налоговую политику и рыночные условия. Например, говорят, что в Литве с начала года в акциз включена углеродная составляющая около 0,15 евро за литр, чтобы стимулировать производство возобновляемой энергии для транспорта, однако дизель там все еще дешевле, чем в Латвии.

Намек на то, что в Латвии понизят акцизный налог на топливо, сделав его как в Литве? Когда это у нас понижали акцизы? Это тоже полуправда-полуложь.

А без палки можно?

Забавно еще и то, что министерство климата и энергетики задолго до последнего голосования в Сейме, когда страсти разгорелись до белого каления и население стало интересоваться темой, спокойно будущий рост цен на бензин и дизель признавало. Но добавляло к этому массу оговорок. Например, такую: да, дескать, в связи с принятием поправок к закону «О загрязнении» цены на ископаемое топливо действительно вырастут, однако рост ожидается по всему ЕС, и страны смогут компенсировать его, увеличивая долю местных энергоресурсов и сокращая потребление ископаемого топлива.

Чиновники также настаивают, что цель-то изменений благородна и прекрасна — снизить зависимость от импорта нефти и стимулировать использование местных ресурсов, таких как электроэнергия, биогаз и «зелёный» водород.

Все это, конечно, замечательно - снизить зависимость. Но зачем загонять население в счастливое будущее из-под палки, путем наказания его высокими ценами на топливо? Других методов не осталось уже совсем? Правда?

То, что бензин и дизель подорожает по всей Европе – это всех сильно успокаивает? А что если взять, и сделать бензин и дизель дешевле? Может так всем лучше будет?

Сократить потребление ископаемого топлива – это как? Меньше ездить на автомобилях и автобусах? Пересесть на электромобили, которые на 30-40% дороже, чем обычные авто?

В общем, острых вопросов у нас много, но ответ на них один – не беспокойтесь, все будет хорошо. Мы тут боремся за лучший климат, не мешайтесь под ногами со своими меркантильными интересами.

В отношении Латвии климатический аргумент вообще гениален. Мол, хватит вам тут жить при +7 градусах Цельсия среднегодовой температуры воздуха. Мы вам сделаем еще холоднее. Наслаждайтесь.

Размеры подорожания

«Рост цен на ископаемое топливо ожидается во всём ЕС, однако конкретные расчёты сейчас невозможны, поскольку неизвестно, какова будет цена углеродных квот в 2027 году, когда ETS2 вступит в силу. Все прогнозы остаются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от реальной ситуации», — указывало ранее наше ведомство.

Однако, то что не смогло сделать латвийское министерство, спокойно сделали европейские эксперты. Подсчитано, что из-за вышеозначенных квот природный газ подорожает в среднем по ЕС к 2029 году на 0,10 евро за кубический метр, а к 2030 году – на 0,10-0,20 евро за кубометр.

Бензин станет дороже на 0,12 евро за литр к 2029 году и 0,12 – 0,24 евро - к 2030 году.

Дизельное топливо вырастет в цене на 0,14 евро за литр к 2029 году и на 0,14 – 0,27 евро - 2030 году.

Эти цифры, конечно, приблизительные. Эксперты указывают, что слишком много факторов пока остаются неизвестными. Но то, что удорожание из-за новой идеи Брюсселя будет – это как пить дать.

Не забудем, конечно, добавить к этому подорожанию еще и рост акцизов на топливо, который, конечно же тоже будет. Латвийское правительство воспринимает этот вид налога как бездонную бочку, из которой всегда можно извлечь нужную сумму простым изменением цифр в бухгалтерской программе.

К 2030 году повышение акцизов случится не раз, это тоже можно предвидеть с большой долей вероятности. Через пять лет будем с ностальгией вспоминать, какое было счастье, когда бензин стоил только пару евро. Эх, вернуться бы в те времена!

