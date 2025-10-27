Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

План Б: Латвии предложат увеличить госдолг, чтобы финансировать Украину - Politico 9 2244

Политика
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: План Б: Латвии предложат увеличить госдолг, чтобы финансировать Украину - Politico

Латвии и другим странам ЕС предложат набрать дополнительных долгов для финансирования Украины, поскольку Бельгия заблокировала выдачу «репарационного кредита» под замороженные российские активы, пишет Politico.

Основной план состоял в том, чтобы забрать активы РФ и передать их Киеву. Однако боязнь Бельгии возможных судебных исков сорвал этот план.

По данным источников, согласно плану Б Еврокомиссия предлагает привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга. Однако эта идея среди европейских стран популярностью не пользуется, так как многие и без того перегружены долгами. Окончательное решение должно быть принято не позднее саммита ЕС 18 декабря.

"Перспектива того, что странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придётся ещё больше уйти в минус ради помощи Украине, заставит всех серьёзно задуматься. Киев столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями к концу первого квартала 2026 года, если не получит новый денежный транш, и на данный момент Европа — единственный реалистичный вариант", - пишет издание.

Правда, некоторые дипломаты полагают, что идея занять деньги для помощи Украине это только "пугало", чтобы заставить страны согласится на фактическую конфискацию российских активов через «репарационный кредит».

«Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Этот репарационный займ — единственное, что у нас есть. И мы должны честно это признать», - сказал один из источников.

При этом Венгрия предлагает ЕС вообще отказаться от финансирования Украины. Отказывается финансировать Украину и такая небедная страна как США.

Читайте нас также:
#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
0
6
0
9

Оставить комментарий

(9)
  • VS
    Vad Sorry
    27-го октября

    Почему они свои зарплаты им ни отдают? По какому праву деньги налогоплательщиков жителей этой страны кому-то дарят? Может это называется рэкет? Мошенничество? Воровство? Это полнейший беспредел!!!

    5
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Это же надо умудриться так испортить настоящее, чтобы люди мечтая о будущем, желали вернуть прошлое…

    30
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го октября

    Как говорится сколько водки не бери а за добавкой все ровно бежать придётся. Так и с этим кредитом завтра опять будет мало.

    31
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    27-го октября

    Неужели.на.деглава.152.будут.светить.все.лампочки?

    10
    2
  • 27-го октября

    уже не первый год туда деньги смываем а толку ноль

    46
    2
  • A
    Aleks
    27-го октября

    А я то думал,у кого учатся телефонные мошенники?😀У государства.Возьмите кредиты,поможем Украине,а деньги распилим между ,,Украинцами,, и ,,латышами,, Есть куча украинских роликов,где волонтеры богатели на собираемых пожертвованиях,а что,люди во главе государства другие,что в Латвии,что на Украине? Украинец же пролезет в любую щель без мы мыла и встретит там еврея с мылом 😀😀😀

    41
    5
  • Вк
    Виардо кузнецова
    27-го октября

    Думали бы о своем народе , на медицину не хватает , стоим в очеоредях на обследование , пока стоим ,боль проходит. И то слава Богу А абушки столько недвижимости и денег ,читала его декларацию.А на Украине люди в Харькове пляшут , наши машины распродают.Поэтому на голосование не хожу.

    51
    2
  • lo gos
    lo gos
    27-го октября

    всё продать, всех сдать на органы,

    43
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    lo gos
    27-го октября

    Вовово... Кто захохлист в латвии-изьять парный орган, продать и деньги отправить хохлам. 💪 Потужно. Бубочка будет очень доволен. Ведь украина-щит европы... в смысле shit.

    33
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Крыша для старых политиканов» - Diena разоблачила «антипартию» Херманиса
Изображение к статье: Ринкевич не очень оптимистично смотрит на окончание войны в Украине в следующем году
Изображение к статье: Президент готов рассмотреть закон о выходе из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Не дайте разрушить защиту работников. Профсоюзы выступают против поправок к закону о труде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео