Основной план состоял в том, чтобы забрать активы РФ и передать их Киеву. Однако боязнь Бельгии возможных судебных исков сорвал этот план.

По данным источников, согласно плану Б Еврокомиссия предлагает привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга. Однако эта идея среди европейских стран популярностью не пользуется, так как многие и без того перегружены долгами. Окончательное решение должно быть принято не позднее саммита ЕС 18 декабря.

"Перспектива того, что странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придётся ещё больше уйти в минус ради помощи Украине, заставит всех серьёзно задуматься. Киев столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями к концу первого квартала 2026 года, если не получит новый денежный транш, и на данный момент Европа — единственный реалистичный вариант", - пишет издание.

Правда, некоторые дипломаты полагают, что идея занять деньги для помощи Украине это только "пугало", чтобы заставить страны согласится на фактическую конфискацию российских активов через «репарационный кредит».

«Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Этот репарационный займ — единственное, что у нас есть. И мы должны честно это признать», - сказал один из источников.

При этом Венгрия предлагает ЕС вообще отказаться от финансирования Украины. Отказывается финансировать Украину и такая небедная страна как США.