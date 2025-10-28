В настоящее время пенсии по инвалидности в Латвии не достигают прожиточного минимума, и многие вынуждены жить за чертой бедности, пишет Diena.

На платформе гражданской инициативы "ManaBalss" опубликован призыв увеличить пенсии по инвалидности как минимум до прожиточного минимума. Если это будет сделано и все 76 800 получателей пенсий по инвалидности в будущем будут получать по 500 евро в месяц, в государственном бюджете на это потребуется дополнительно выделить 197 миллионов евро; если 700 евро - то 290 миллионов евро, указывает Министерство благосостояния.

Что касается размера пенсии для инвалидов I и II группы, то он зависит от заработной платы, которая была до установления инвалидности, и от трудового стажа.

"Мы все делаем взносы, из которых 2,29% идёт на страхование по инвалидности. Если инвалидность наступает у человека в молодом возрасте, а пенсия выплачивается в течение длительного времени, то это происходит по принципу солидарности, поскольку его взносы не покрывают необходимую сумму", - пояснила эксперт Минблага Даце Трушинска.

С 2023 года минимальные пенсии индексируются дважды в год, в том числе в октябре этого года, когда они были увеличены на 6,3%. Инвалиды I и II групп, написав заявление в Государственное агентство социального страхования, могут получить перерасчет пенсии один раз в год, а с 1 апреля следующего года это будет делаться автоматически. Работающие инвалиды могут получать как полную пенсию, так и зарплату.

Если мы хотим увеличить финансирование на эти цели, то это следует делать за счёт основного бюджета, но это потребует больших затрат, отметила Трушинска. На вопрос об определении прожиточного минимума она ответила, что такой нормы не существует с 2013 года, поэтому непонятно, какую сумму инициаторы сбора подписей хотели бы установить в качестве нижнего порога.