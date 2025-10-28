Baltijas balss logotype
На повышение пенсий по инвалидности нужны миллионы 2 2672

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
LETA
Изображение к статье: На повышение пенсий по инвалидности нужны миллионы

В настоящее время пенсии по инвалидности в Латвии не достигают прожиточного минимума, и многие вынуждены жить за чертой бедности, пишет Diena.

На платформе гражданской инициативы "ManaBalss" опубликован призыв увеличить пенсии по инвалидности как минимум до прожиточного минимума. Если это будет сделано и все 76 800 получателей пенсий по инвалидности в будущем будут получать по 500 евро в месяц, в государственном бюджете на это потребуется дополнительно выделить 197 миллионов евро; если 700 евро - то 290 миллионов евро, указывает Министерство благосостояния.

Что касается размера пенсии для инвалидов I и II группы, то он зависит от заработной платы, которая была до установления инвалидности, и от трудового стажа.

"Мы все делаем взносы, из которых 2,29% идёт на страхование по инвалидности. Если инвалидность наступает у человека в молодом возрасте, а пенсия выплачивается в течение длительного времени, то это происходит по принципу солидарности, поскольку его взносы не покрывают необходимую сумму", - пояснила эксперт Минблага Даце Трушинска.

С 2023 года минимальные пенсии индексируются дважды в год, в том числе в октябре этого года, когда они были увеличены на 6,3%. Инвалиды I и II групп, написав заявление в Государственное агентство социального страхования, могут получить перерасчет пенсии один раз в год, а с 1 апреля следующего года это будет делаться автоматически. Работающие инвалиды могут получать как полную пенсию, так и зарплату.

Если мы хотим увеличить финансирование на эти цели, то это следует делать за счёт основного бюджета, но это потребует больших затрат, отметила Трушинска. На вопрос об определении прожиточного минимума она ответила, что такой нормы не существует с 2013 года, поэтому непонятно, какую сумму инициаторы сбора подписей хотели бы установить в качестве нижнего порога.

#инвалиды #пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • L
    Lauris
    28-го октября

    Не все инвалиды 1, 2,3 группы работают ПОСТОЯННО! Есть знакомый инвалид 3.группы с рождения получает 189 евро, работает только летом. Запомню, что 3.группа не зависит от стажа и работы ! Самое плохое положение это у пожизненных инвалидов 3 группы с рождения, которые получают пособие ! Да они ходят, но нету индексации, льгот и других пособий от государства ! Многим помогает соц.отдел, но минимально. Они живут действительно в нищете.

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го октября

    Конечно у Латвии на своих латышских инвалидов денег нет, ведь всё отправляется на Украину. Если раньше украинские, так называемые волонтёры в лучшем случае на велосипедах ездили, то теперь используют исключительно Порше и Майбахи. Посмотрите на каких машинах хохлы по Юрмале рассекают, вместо того, чтобы родину свою защищать!

    77
    2

