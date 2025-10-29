Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку 3 1443

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
ФОТО: LETA

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

В прокуратуре сообщили агентству ЛЕТА, что ему предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, повлекшем тяжкие последствия. Изначально в деле фигурировал еще один человек, имевший право на защиту, но статус этого человека был изменен, и теперь он является свидетелем.

По данным прокуратуры, досудебное расследование также оценивало потенциальную ответственность бывшего премьер-министра, ряда должностных лиц и сотрудников бюро премьер-министра, но в итоге пришло к выводу, что именно директор Госканцелярии как руководитель учреждения несет ответственность за законность и эффективность использования средств государственного бюджета на приобретение услуг, связанных с зарубежными командировками премьер-министра.

В результате бездействия этого лица Латвии был причинен ущерб в размере 89 382 евро, что, согласно закону, является уголовным преступлением.

В ходе досудебного расследования было установлено, что для четырех зарубежных поездок премьер-министра Госканцелярия незаконно заказала и оплатила пять специальных рейсов, несмотря на возможность своевременно приобрести регулярные коммерческие рейсы для членов делегации премьер-министра.

Читайте нас также:
#кариньш
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
1
0
0
0
4

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    Ну и где теперь "трётся" этот бывший? Где "прикладывает" свои рученята шаловливые второй, который лихо соскочил с подножки в самом конце перона?

    15
    1
  • Д
    Дед
    29-го октября

    90 штук- это смешно! Интересно, сколько сотен лямов, увел Кариньш, а под уход подсунули дело, которое выеденного яйца не стоит, да и обвинили стрелочника.

    31
    1
  • Е
    Ехидный
    29-го октября

    эта падла Кариньша в самолет под дулом пистолета сажал !!!

    30
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Изображение к статье: Общий фронт против наркотиков: Латвия и Эстония запускают совместный план действий
Изображение к статье: «Угроза от дронов может быть в будущем куда более серьезная»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео