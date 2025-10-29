Согласно действующему регулированию, работодатели могут подать заявку на продление срока уплаты ОВГСС. Однако такая мера напрямую отражается на пенсионном страховании работников.

Во вторник правительство без обсуждения рассмотрело и утвердило концептуальный доклад "О продлении сроков уплаты обязательных государственных социальных взносов и его влиянии на размер пенсий по возрасту". В документе отмечается, что хотя работник может добровольно внести взносы за период, когда работодатель этого не сделал, на практике большинство работников не располагает такими средствами, а также не имеет информации о предоставленной работодателю отсрочке. Этой возможностью воспользовались лишь немногие, что свидетельствует о ее ограниченной эффективности.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), на 1 августа 2024 года только 100 человек самостоятельно внесли взносы на пенсионное страхование - суммы варьировались от 3,60 до 3556,80 евро. В основном это были лица со страховым стажем менее 30 лет. В докладе также упоминается, что в первоначальной редакции закона "О налогах и сборах" с 1 апреля 1999 года налогоплательщик мог просить налоговую администрацию продлить срок уплаты просроченных налогов.

Во время пандемии "Covid-19" были введены дополнительные меры поддержки, включая продление сроков уплаты налогов. В настоящее время Служба государственных доходов (СГД) больше не предоставляет продление сроков уплаты налогов на основании закона о "Covid-19". Как и до пандемии, СГД может продлить сроки уплаты налогов (включая ОВГСС) на основании мотивированного письменного заявления налогоплательщика, разделив задолженность на несколько сроков или отложив ее в зависимости от причин возникновения, характера и размера долга.