Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение 2 1022

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
ФОТО: Unsplash

Министерство благосостояния подготовило предложения по снижению негативного влияния продления сроков уплаты обязательных взносов государственного социального страхования (ОВГСС) на размер пенсий по возрасту.

Согласно действующему регулированию, работодатели могут подать заявку на продление срока уплаты ОВГСС. Однако такая мера напрямую отражается на пенсионном страховании работников.

Во вторник правительство без обсуждения рассмотрело и утвердило концептуальный доклад "О продлении сроков уплаты обязательных государственных социальных взносов и его влиянии на размер пенсий по возрасту". В документе отмечается, что хотя работник может добровольно внести взносы за период, когда работодатель этого не сделал, на практике большинство работников не располагает такими средствами, а также не имеет информации о предоставленной работодателю отсрочке. Этой возможностью воспользовались лишь немногие, что свидетельствует о ее ограниченной эффективности.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), на 1 августа 2024 года только 100 человек самостоятельно внесли взносы на пенсионное страхование - суммы варьировались от 3,60 до 3556,80 евро. В основном это были лица со страховым стажем менее 30 лет. В докладе также упоминается, что в первоначальной редакции закона "О налогах и сборах" с 1 апреля 1999 года налогоплательщик мог просить налоговую администрацию продлить срок уплаты просроченных налогов.

Во время пандемии "Covid-19" были введены дополнительные меры поддержки, включая продление сроков уплаты налогов. В настоящее время Служба государственных доходов (СГД) больше не предоставляет продление сроков уплаты налогов на основании закона о "Covid-19". Как и до пандемии, СГД может продлить сроки уплаты налогов (включая ОВГСС) на основании мотивированного письменного заявления налогоплательщика, разделив задолженность на несколько сроков или отложив ее в зависимости от причин возникновения, характера и размера долга.

#налоги #пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    29-го октября

    У работника в любом случае удерживаются налоги. Информацию о том, что у работодателя есть особые условия оплаты удержанных у работника денег, никто не сообщает. Социальные налоги. Это деньги работника, значит не работодатель не государство не может распоряжаться и решать платить или нет в соц бюджет. Разрешая работодателю не платить налоги государство фактически крадет деньги работника из соц бюджета. Отсюда вывод, что государство не имеет права распоряжаться этими налогами, либо все свои разрешения покрывать зачет собственных средств.

    11
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    29-го октября

    "Работодатель может отложить взносы" - первый шаг, а второй переложить соцналог на трудящихся. Платите пенсию сами себе, а если нет денег, то пашите до смерти. Соцобеспечение это тяжелое наследие социализма для рабовладельцев, от которого они успешно избавляются.

    13
    2

