«Мы не будем упрашивать и умолять!»: еще один удар по правительству Силини 6 3630

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы не будем упрашивать и умолять!»: еще один удар по правительству Силини
ФОТО: LETA

Сложно сказать, чем руководствовался министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») и его советники, но свое «убойное» решение он озвучил в преддверии принятия бюджета-2026, тем самым нанес еще один удар по стабильности правительства.

Порт просит простить

Поясним ситуацию. Вентспилский свободный порт давно просил правительство списать долг перед Госкассой в размере 14,8 млн. евро. Наличие долга управление порта обосновывало геополитической ситуацией, которая привела к обвалу транзита, а также неудачной реформой системы портов в стране. Решение о списания долга поддерживал Союз зеленых и крестьян, которые всегда были «неравнодушны» к Вентспилсу по совершенно понятной причине

По слухам из кулуаров власти, сперва курирующие министерство сообщений «прогрессивные» вроде были готовы внять просьбам «зеленых крестьян» и поддержать списание долга. Однако после того, как «зеленые крестьяне» вместе с оппозицией проголосовали за законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, отношения между двумя политическими силами резко ухудшились.

Город «объедает» порт

Так или иначе, но вчера глава минсообщений Атис Швинка сообщил, что «решил не предлагать списать задолженности управления Вентспилсского порта перед Государственной казной в размере 14,8 млн евро». Министр считает, что плохое состояние инфраструктуры Вентспилсского порта, требующее инвестиций до 100 млн евро, связано не только с последствиями российской агрессии и санкций.

Более 35 лет практиковалось такое "ведение хозяйства", при котором средства порта, фонды ЕС и господдержка использовались для содержания городской инфраструктуры Вентспилса, что способствовало отставанию самого порта в конкуренции с другими балтийскими портами. «Зеленые крестьяне» уже заявили, что не намерены «упрашивать и умолять» министра сообщений.

Впрочем, это не значит, что они смирились с ситуацией. Очевидно, что такой демарш Швинки только приближает правительственный кризис — вопрос лишь в том, когда он случится: до принятия бюджета или после. Скорее всего, все-таки — после.

#правительство #порт
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • ks
    kokorins sergejs
    30-го октября

    Если.это.тот.кариньш.надо.растрелять.

    9
    2
  • Д
    Добрый
    kokorins sergejs
    31-го октября

    Чекисты из прошлого века подтянулись

    2
    3
  • bt
    bory tschist
    30-го октября

    «Мы не будем упрашивать и умолять!», – остаётся только спросить кто это – "мы" !? похоже, опять заезжая, в советское время, срань выступает от имени коренного, включая – русского, населения Латвии !

    10
    3
  • 30-го октября

    венспилский порт загубила не Россия а вы сами

    54
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    Это же надо умудриться так испортить настоящее, чтобы люди мечтая о будущем, желали вернуть прошлое…

    63
    1
  • A
    Aleks
    30-го октября

    По честному,порт при Лемьерге работал вполне успешно и только когда Кариньш ,американский засланец(засранец) соросят отобрал его,то порт стал загибаться. Этот враг Латвии до сих пор в стране и не сидит,нанеся государству такой ущерб,что отстаём от Литвы и Эстонии лет на 50. Но у Кариньша,иудея по настоящему паспорту,завербованному ещё в Пенсильванском универе,хорошая крыша,но и она может протечь и протечет,вот просто уверен.

    69
    6
Читать все комментарии

