Сложно сказать, чем руководствовался министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») и его советники, но свое «убойное» решение он озвучил в преддверии принятия бюджета-2026, тем самым нанес еще один удар по стабильности правительства.

Порт просит простить

Поясним ситуацию. Вентспилский свободный порт давно просил правительство списать долг перед Госкассой в размере 14,8 млн. евро. Наличие долга управление порта обосновывало геополитической ситуацией, которая привела к обвалу транзита, а также неудачной реформой системы портов в стране. Решение о списания долга поддерживал Союз зеленых и крестьян, которые всегда были «неравнодушны» к Вентспилсу по совершенно понятной причине

По слухам из кулуаров власти, сперва курирующие министерство сообщений «прогрессивные» вроде были готовы внять просьбам «зеленых крестьян» и поддержать списание долга. Однако после того, как «зеленые крестьяне» вместе с оппозицией проголосовали за законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, отношения между двумя политическими силами резко ухудшились.

Город «объедает» порт

Так или иначе, но вчера глава минсообщений Атис Швинка сообщил, что «решил не предлагать списать задолженности управления Вентспилсского порта перед Государственной казной в размере 14,8 млн евро». Министр считает, что плохое состояние инфраструктуры Вентспилсского порта, требующее инвестиций до 100 млн евро, связано не только с последствиями российской агрессии и санкций.

Более 35 лет практиковалось такое "ведение хозяйства", при котором средства порта, фонды ЕС и господдержка использовались для содержания городской инфраструктуры Вентспилса, что способствовало отставанию самого порта в конкуренции с другими балтийскими портами. «Зеленые крестьяне» уже заявили, что не намерены «упрашивать и умолять» министра сообщений.

Впрочем, это не значит, что они смирились с ситуацией. Очевидно, что такой демарш Швинки только приближает правительственный кризис — вопрос лишь в том, когда он случится: до принятия бюджета или после. Скорее всего, все-таки — после.