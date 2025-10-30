Baltijas balss logotype
«Пока я председатель, ретрансляция российских каналов не будет восстановлена» - глава совета 16 3117

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Пока я председатель, ретрансляция российских каналов не будет восстановлена» - глава совета
ФОТО: dreamstime

Сегодня утром в передаче «900 секунд» на TV3 председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш заявил, что запрет на трансляцию российских телеканалов в Латвии существенно снизил влияние российской пропаганды на общество.

«Большая часть людей просто была отключена от этих каналов. Они больше не являются свободно доступными и уже не считаются престижными. Если бы эти каналы не были заблокированы, ситуация была бы гораздо тяжелее», – сказал Аболиньш, подчеркнув, что также заблокированы сотни интернет-сайтов, представляющих угрозу для безопасности.

Аболиньш подтвердил, что ретрансляция российских телеканалов в Латвии восстановлена не будет, поскольку для этого нет ни юридических, ни политических оснований.

«Пока я являюсь председателем НСЭСМИ, ретрансляция восстановлена не будет. Латвия не может вернуть эти программы», – подчеркнул он.

При этом Аболиньш признал, что полностью заблокировать пропагандистский контент невозможно, однако совет следит за активностью и фиксирует около 300 тысяч неудачных попыток доступа к заблокированным сайтам каждый месяц.

Говоря о медийной грамотности общества, Аболиньш отметил, что эта сфера до сих пор недостаточно развита.

«Уровень медийной грамотности в обществе не очень высок. Этому нужно обучать уже с дошкольного возраста, чтобы люди умели критически воспринимать информацию», – сказал он, добавив, что сегодня НЕППС представит новое исследование о медийной грамотности жителей Латвии.

Аболиньш также раскритиковал распределение средств Фонда поддержки СМИ, указав, что государственное финансирование иногда выделяется на малозначимые проекты.

«Например, около 30 тысяч евро было выделено порталу с несколькими тысячами подписчиков. Это непонятно. Мы также возражаем против нового порядка, который может поставить под угрозу разнообразие СМИ», – пояснил он.

Глава НСЭСМИ отметил также важность объединения общественных СМИ, особенно подчеркнув изменения на Латвийском радио.

«Это самая значительная реформа в сфере СМИ за последние 35 лет. Принято решение ликвидировать «Латвийское радио 4» и сократить присутствие русского языка в общественных медиа. Эти перемены необходимы и важны для всей медиасреды Латвии», – заявил Аболиньш.

TV3

Оставить комментарий

(16)
  • lo gos
    lo gos
    30-го октября

    Интересно, кто-то смотрит ещё местное нацистское дерьмо? Наверное, только недалёкие крестьяне в хлеву, которым больше смотреть нечего.

    29
    2
  • Д
    Добрый
    30-го октября

    Кому -то ещё интересно смотреть по рашистскому телевидению кремлёвских,нацистских пропагандистов?Неужели,ещё в Латвии есть ещё такие недалёкие люди?

    1
    49
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    30-го октября

    Кому-то еще интересно смотреть по латвийскому телевидению говорящие головы с пропагандой? Российские каналы хоть развлекательную программу для стариков делают, а местное телевидение должно предлагаться только как рецепт врача - рвотное, чтоб стошнило.

    39
    1
  • С
    Сарказм
    Добрый
    30-го октября

    Ну местные оттуда кусками методичики цитируют, так что весь тутошний "бомонд" - 100%.

    3
    1
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Никогда не говори гоп пока не перепрыгнешь... Завтра поменяется геополитика и этот Аболиньш первый побежит с плакатом к Сейму и к правительству с плакатом:Да здравствует русское кино!Верните российские каналы...Я уже не коллаборант,а патриот Латвии...😈👽

    45
    1
  • АП
    Александр Петрушка
    30-го октября

    Ну и глупо!

    24
    1
  • З
    Злой
    30-го октября

    Похоже про чувака забыли уже, обиделся, решил брякнуть чушь какую-то, все давно и сразу решили проблему т.н. запрета и эта тема просто не актуальная, иди, лучше улицу подмети, что ли, больше пользы будет.

    69
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го октября

    А как жа сотый пункт конституции, в котором чётко написано что цензура запрещена? Само существование этой должности и надзорного органа противоречит конституции. Но ей, как известно, подтираются. Посмотрите на структуру конституции. Там в первых пунктах госаппарат. Не права человека.

    72
    1
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    30-го октября

    Отсутствие цензуры и ограничения враждебной пропаганды в предвоенных услвоиях - это не свобода, а глупость. Потому что этим пользуются режимы, для которых цензура - это второе имя для целей, краайне далеких от распространения иделов свободы и демоккратии. Что же касается порядка статеьй в Конституции, то в РФ, например, про права челевека прям во статье нумер 2 сказано: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.". И что? Это им мешает подтираться всеми правми человека, да еще и ржать над этим? А сталинская конституция 1937 года до сих пор, говорят, является одной из самых продвинутых по части демоократических норм. И?

    1
    8
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го октября

    Угу. А ещё в америке негров линчуют... Если кто то ест говно, то это не повод кивать на них "а они тоже так делают" и самим начать жрать. Конституция это, как говорилось в "собачьем сердце", окончательная, фактическая бумажка. Над всеми законами-нормативами и прочим бредом что творит наша нацполитота. Если написано-цензура запрещена, то это и имеется именно так и в такой формулировке. И не иначе.

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го октября

    Откуда же в Латвии такое сосредоточение дураков на руководящих постах?

    100
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    30-го октября

    «Не найти в Латвии такой задницы, через которую правящие чего – нибудь не сделали».

    9
    1
  • З
    Злой
    30-го октября

    Бу-га-га, этот человек живёт в каком- то своём мире, думая что он что-то запретил, смех один, более смешного анекдота я ещё не читал на бб.

    76
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    30-го октября

    Совсем дремучие бабушки и дедушки которые не пользуются интернетом перестали смотреть. А другие как смотрели так и смотрят. И хрена вы меня заставите смотреть ваши пидралала.

    83
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го октября

    «Пока я председатель, ретрансляция российских каналов не будет восстановлена» - иными словами, пока я квакаю в унисон с русофобами, я и дальше буду получать 9000 в месяц зв то, что доблестно запрещу доступ к интернет-каналу 2Новости Мухосранска" с аудиторией в 17 человек. Дивная работёнка!

    73
    1
  • Е
    Ехидный
    30-го октября

    чем сокращение присутствия в общественных медиа поможет медиасфере Латвии ???латышские газеты станут более мягкими и их можно будет использовать в туалете ???

    74
    1
Читать все комментарии

