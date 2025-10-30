Сегодня утром в передаче «900 секунд» на TV3 председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш заявил, что запрет на трансляцию российских телеканалов в Латвии существенно снизил влияние российской пропаганды на общество.

«Большая часть людей просто была отключена от этих каналов. Они больше не являются свободно доступными и уже не считаются престижными. Если бы эти каналы не были заблокированы, ситуация была бы гораздо тяжелее», – сказал Аболиньш, подчеркнув, что также заблокированы сотни интернет-сайтов, представляющих угрозу для безопасности.

Аболиньш подтвердил, что ретрансляция российских телеканалов в Латвии восстановлена не будет, поскольку для этого нет ни юридических, ни политических оснований.

«Пока я являюсь председателем НСЭСМИ, ретрансляция восстановлена не будет. Латвия не может вернуть эти программы», – подчеркнул он.

При этом Аболиньш признал, что полностью заблокировать пропагандистский контент невозможно, однако совет следит за активностью и фиксирует около 300 тысяч неудачных попыток доступа к заблокированным сайтам каждый месяц.

Говоря о медийной грамотности общества, Аболиньш отметил, что эта сфера до сих пор недостаточно развита.

«Уровень медийной грамотности в обществе не очень высок. Этому нужно обучать уже с дошкольного возраста, чтобы люди умели критически воспринимать информацию», – сказал он, добавив, что сегодня НЕППС представит новое исследование о медийной грамотности жителей Латвии.

Аболиньш также раскритиковал распределение средств Фонда поддержки СМИ, указав, что государственное финансирование иногда выделяется на малозначимые проекты.

«Например, около 30 тысяч евро было выделено порталу с несколькими тысячами подписчиков. Это непонятно. Мы также возражаем против нового порядка, который может поставить под угрозу разнообразие СМИ», – пояснил он.

Глава НСЭСМИ отметил также важность объединения общественных СМИ, особенно подчеркнув изменения на Латвийском радио.

«Это самая значительная реформа в сфере СМИ за последние 35 лет. Принято решение ликвидировать «Латвийское радио 4» и сократить присутствие русского языка в общественных медиа. Эти перемены необходимы и важны для всей медиасреды Латвии», – заявил Аболиньш.

TV3