Спрудс находится с визитом в Испании 3 231

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: Спрудс находится с визитом в Испании
ФОТО: LETA

Сегодня и завтра министр обороны Андрис Спрудс будет находиться с рабочим визитом в Испании, где планирует обсудить с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Фернандес двустороннее сотрудничество в сфере обороны и актуальные вопросы региональной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

На встрече министров обороны Латвии и Испании также планируется обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере совместных закупок и развития оборонной промышленности.

В Трубии Спрудс посетит оборонное предприятие "GDELS-Santa Bárbara Sistemas", чтобы ознакомиться с производством специально разработанных для Латвии боевых машин пехоты "ASCOD" - версии "Hunter". Кроме того, у министра запланирован визит на предприятие по производству боеприпасов и вооружений "Rheinmetall Expal Munitions".

Ранее сообщалось, что в январе этого года Министерство обороны подписало контракт с испанским предприятием "GDELS-Santa Bárbara sistemas" на поставку Национальным вооруженным силам 42 боевых машин пехоты "ASCOD" - в локализованной для Латвии версии "Hunter".

А в июне Минобороны подписало с компанией "GDELS-Santa Bárbara sistemas" договор о закупке дополнительных 42 боевых машин пехоты. В результате Латвии будет поставлено 84 транспортных средства. Участие латвийской оборонной промышленности в выполнении заказа предусмотрено в объеме не менее 30%.

#внешняя политика
(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    А эта Трубия, это где? Может опять волосатая рука под одеялом шебуршит?

    2
    3
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Гражданка Израиля Собчак запросила ВНЖ в Испании.Если туда рванут все Спрудсы мира-кранты этой стране 😭

    4
    3
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Домик присматривает и место отхода?!😀

    7
    3
