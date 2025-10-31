Премьер очень обиделась на "зеленых крестьян", но особых возможностей "приструнить" "зеленых крестьян" у главы правительства нет.

Как уже сообщалось, премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") пообещала, что "Союз зеленых и крестьян ответит за то, что подвел своих партнеров". А именно: "зеленые крестьяне", объединившись с оппозицией, вчера приняли закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Гнев Силини понятен, вот только как именно премьер может наказать партнеров по власти? Точнее - наказать, но при этом еще и не развалить собственное правительство.

Если смотреть объективно, то таких вариантов почти нет. Любая "месть" со стороны Силини чревата правительственным кризисом.

Например, Силиня может попробовать... уволить министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) и посмотреть, как отреагируют "зеленые крестьяне". Возможно, они выразят свое возмущение, но... дверью не хлопнуть.

Можно отозвать всех министров от СЗК и предложить "зеленым крестьянам" выдвинуть новых министров. А вдруг "зеленые крестьяне" и это "съедят"?

Можно наказать "зеленых крестьян" тем, что... выкинуть вообще их из правительства и попытаться "заменить" их одной из правых оппозиционных сил. Но такой вариант маловероятен, учитывая, что вся оппозиция проголосовала за выход из Стамбульской конвенции.

Фактически в сложившейся ситуации "Новому Единству" и Силине разумнее думать не о том, как наказать "зеленых крестьян", а как вообще за 11 месяцев до выборов не остаться в оппозиции на пару с "прогрессивными". Новое правительство, при поддержке тех же независимых депутатов, вполне можно создать и без этого дуэта.

Впрочем, атмосфера в коалиции настолько испорчена, что, кажется, даже если Силиня "простит" СЗК, то это все равно ничего не изменит и правительство развалится - скорее всего, уже после принятия бюджета.