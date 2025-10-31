В Испании подписан договор о закупке противотанковых мин C-5 для Латвии на сумму 7 млн евро.

В пятницу во время визита министра обороны Андриса Спрудса на предприятие "Rheinmetall Expal Munitions" в Испании был подписан договор о закупке противотанковых мин C-5 для укрепления обороноспособности Латвии, сообщило Министерство обороны.

Противотанковые мины C-5 оснащены мощным взрывным зарядом, эффективно препятствующим продвижению бронетехники, и служат важным элементом для сдерживания противника.

Глава Минобороны подчеркнул, что этот договор и последующее сотрудничество с испанской оборонной промышленностью существенно усилят оборонные возможности Латвии и обеспечат дополнительные гарантии безопасности. Противотанковые мины значительно повысят способность Национальных вооруженных сил ограничивать мобильность противника на поле боя.

В четверг Спрудс также встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Фернандес, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Во время встречи обсуждалось привлечение партнеров к закупке разработанных специально для Латвии модификаций боевых машин пехоты "Ascod" "Hunter" с использованием европейского механизма укрепления обороны SAFE. Обсуждалось также расширение присутствия вооруженных сил Испании в Латвии, возможности дальнейшего сотрудничества в рамках совместных закупок и взаимодействие оборонных предприятий двух стран.

Министр также посетил предприятие "GDELS-Santa Bárbara Sistemas", где ознакомился с процессом производства боевых машин "Hunter".

Как сообщалось, в январе этого года Министерство обороны подписало с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор о поставке 42 боевых машин пехоты "Hunter", а в июне было заключено дополнительное соглашение на поставку еще 42 машин.

Испания входит в число 13 стран, военнослужащие которой служат в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО. В июне 2022 года на авиабазе Национальных вооруженных сил в Лиелварде была размещен испанский зенитно-ракетный комплекс "Nasams".