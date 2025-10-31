Правление АО "Latvenergo" 30 октября утвердило базовый проспект программы выпуска среднесрочных еврооблигаций - долговых бумаг - на сумму 1 млрд евро, говорится в сообщении компании для биржи "Nasdaq Riga".

В тот же день надзорный орган финансового сектора Люксембурга "Commission de Surveillance du Secteur Financier" одобрил проспект как соответствующий стандартам Европейского союза. Облигации будут эмитированы сериями, и у каждой серии может быть несколько выпусков. Конкретные условия каждого выпуска будут утверждаться "Latvenergo" отдельно.

Еврооблигации — это долговые ценные бумаги, с помощью которых компании или государства занимают деньги у инвесторов по всему миру. Проще говоря, это как международный кредит, только оформленный в виде облигаций.

Организовать и распространить эмиссию "Latvenergo" уполномочило "BNP Paribas" и "J.P. Morgan", а "Skandinaviska Enskilda Banken AB" и "Luminor Bank" будут распространителями облигаций.

Полученные в результате эмиссии средства планируется направить на производство электроэнергии с использованием солнечных фотоэлементов, ветровой и гидроэнергии, для распределения и хранения электроэнергии, строительства инфраструктуры для автотранспорта и общественного транспорта с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Как сообщалось, оборот концерна "Latvenergo" в прошлом году составил 1,704 млрд евро, прибыль - 273,65 млн евро, оборот материнской компании - 1,057 млрд евро, прибыль - 265,575 млн евро.

"Latvenergo" занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации "Latvenergo" котируются на бирже "Nasdaq Riga" в списке долговых ценных бумаг.