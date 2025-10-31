Baltijas balss logotype
Срочно нужен миллиард евро: Latvenergo будет брать в долг. Цены на услуги для жителей повысят? 4 1841

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Срочно нужен миллиард евро: Latvenergo будет брать в долг. Цены на услуги для жителей повысят?
ФОТО: LETA

Правление АО "Latvenergo" 30 октября утвердило базовый проспект программы выпуска среднесрочных еврооблигаций - долговых бумаг - на сумму 1 млрд евро, говорится в сообщении компании для биржи "Nasdaq Riga".

В тот же день надзорный орган финансового сектора Люксембурга "Commission de Surveillance du Secteur Financier" одобрил проспект как соответствующий стандартам Европейского союза. Облигации будут эмитированы сериями, и у каждой серии может быть несколько выпусков. Конкретные условия каждого выпуска будут утверждаться "Latvenergo" отдельно.

Еврооблигации — это долговые ценные бумаги, с помощью которых компании или государства занимают деньги у инвесторов по всему миру. Проще говоря, это как международный кредит, только оформленный в виде облигаций.

Организовать и распространить эмиссию "Latvenergo" уполномочило "BNP Paribas" и "J.P. Morgan", а "Skandinaviska Enskilda Banken AB" и "Luminor Bank" будут распространителями облигаций.

Полученные в результате эмиссии средства планируется направить на производство электроэнергии с использованием солнечных фотоэлементов, ветровой и гидроэнергии, для распределения и хранения электроэнергии, строительства инфраструктуры для автотранспорта и общественного транспорта с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Как сообщалось, оборот концерна "Latvenergo" в прошлом году составил 1,704 млрд евро, прибыль - 273,65 млн евро, оборот материнской компании - 1,057 млрд евро, прибыль - 265,575 млн евро.

"Latvenergo" занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации "Latvenergo" котируются на бирже "Nasdaq Riga" в списке долговых ценных бумаг.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • свп
    сила в правде
    1-го ноября

    алекс. Ты совсем не понимаешьо, что пишешь? Или специально несешь какую-то ересь? Сравнение латвии и РФ в принципе невозможно. для начала фундаментальное отличие в парламентской и президентской системы. Всё российское остается российское. Все латышское - остается не в латвии. Как вообще можно сравнивать латвию с РФ?! Населения мьянмы - 54 миллиона. Население тайланда - 72 миллиона. Да вы в 36 раз меньше тайланда. Не говоря юуже о более развитых государствах. Откуда вам известны дела газпрома? Откуда известны перепитии роснефти? Дядя - вы дурак?

    8
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Кредит не отдадут, потому как распилят и пойдет собственность народа Латвии ГЭСы с молотка.

    9
    0
  • A
    Aleks
    31-го октября

    После того ,как миллиардеры Газпрома Миллер и Сечин заявили ,что Газпром поуши в долгах и он ,,народное достояние,,(вдруг😀),то россияне должны спасать ,,свое,,😀😀😀 Почти по такому же пути пошло ,,народное достояние,,Латвэнерго.Только навесят все его разворованные ,,проблемы,,на простых жителей. Но смысл то один и тот же,что с Газпромом,что с ,,Латвэнер го,,, Чувствуется,что люди учились в одних партийных школах и школах КГБ. Да и ходят в одну синагогу 😀🔯😈

    18
    6
  • 31-го октября

    а после оптимизации производтсва разве цены не должны упасть? для чего тогда в долг брать? чтоб цены поднять? очередной грабёж

    57
    1
Читать все комментарии

