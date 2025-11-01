Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даже если Латвия выйдет из Стамбульской конвенции, отдельные ее положения она должна будет выполнять. 3 581

Политика
Дата публикации: 01.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Даже если Латвия выйдет из Стамбульской конвенции, отдельные ее положения она должна будет выполнять.

Латвия все равно будет обязана применять отдельные положения Стамбульской конвенции, даже если ее выход из договора будет окончательно оформлен. Об этом заявила Европейская комиссия.

Парламент Латвии после жарких дебатов принял решение о выходе из Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы, призванного помочь женщинам, ставшим жертвами насилия.

Текст конвенции по защите женщин и борьбе с домашним насилием подписали и ратифицировали 39 европейских и центрально-азиатских стран плюс ЕС. Поскольку ЕС присоединился к нему в полном составе, договор является юридически обязывающим для всех стран-членов ЕС, пояснили в Брюсселе.

Европейская комиссия пока не дала прямых комментариев по поводу сенсационного голосования в латвийском парламенте, отметив, что хочет дождаться завершения процесса. Выход Латвии из конвенции еще должен одобрить президент страны Эдгар Ринкевич. Однако страна все равно будет обязана применять отдельные положения Стамбульской конвенции, даже если ее выход из договора будет окончательно оформлен.

×
Читайте нас также:
#Еврокомиссия #Стамбул
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео