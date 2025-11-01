Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неправильно проголосовали: премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии 4 1281

Политика
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неправильно проголосовали: премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии
ФОТО: dreamstime

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает ERR.

По мнению Михала, конвенция является важным инструментом защиты, который помогает обществу и государствам бороться с домашним насилием.

"На основе домыслов и выдумок пытаются приуменьшить значение соглашения, направленного на предотвращение насилия против женщин. Громкими, но ложными словами перекрикивают тех, чей голос тихий из-за личной боли", – отметил премьер Эстонии.

Он напомнил, что во время пребывания на посту министра юстиции видел, как власти и правоохранительные органы не имели четкого подхода к борьбе с домашним насилием, но ситуацию удалось изменить.

"Теперь жертва получает помощь, а насильник – наказание. Так закончилась эпоха, когда избиение женщин считалось семейным делом", – подчеркнул премьер.

Михал назвал решение Сейма Латвии "движением в неправильном направлении" и выразил поддержку своей латвийской коллеге Эвице Силине, призвав общество твердо стоять на стороне самых слабых.

На этой неделе Сейм Латвии принял законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Теперь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

×
Читайте нас также:
#Эстония
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео